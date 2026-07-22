Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 22 luglio: tutti i segni

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22 luglio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 22 luglio 2026

Ariete

Questo ultimo transito del Sole in Cancro, fino a questa sera, è ancora segnato dalla possibilità di accese discussioni in famiglia e nel lavoro, controllate le vostre reazioni per non dare un'immagine sbagliata di voi stessi. Quanto sarà calmo l'amore, dipende anche dal segno che amate, ma se siete ancora alla ricerca non demoralizzatevi, le stelle promettono scintille. Alle ore 19:14 finalmente una luce: inizia il transito del Sole in Leone, sarete liberi di esprimere voi stessi.

Toro

Vecchi fatti possono tornare alla memoria che hanno avuto conseguenze che vi condizionano. Ora Sole per un mese in Leone, mette in piena luce il settore della famiglia e tutto quanto vi gira intorno, aiuterà a scoprire il ruolo del passato sulla vostra vita attuale. Vale il discorso anche per la vita professionale e le questioni economiche, perché la quarta casa zodiacale (Leone) significa anche il passato che ritorna. Però non solo come problema, ma anche gratifica per le cose fatte.

Gemelli

Mercoledì è il vostro giorno zodiacale e oggi sarà confermato come il giorno più bello di questa settimana, siete circondati da transiti che sono una meraviglia. Il giorno inizia con una coraggiosa Luna in un segno che governa il vostro lavoro, e noi sappiamo quanto sia importante questa parte della vita, in serata avete la sorpresa che aspettavate - Sole passa in Leone e aumenta subito le vostre relazioni con amici, parenti, soci d’affari, amore naturalmente. Avrete tutto.

Cancro

Ciao, Sole! Il grande luminare questa sera alle 19:14 esce dal segno ma non vi dimentica, in Leone diventa guardiano delle vostre proprietà e insieme a Giove contribuisce ad aumentare la ricchezza. Se pensate di non essere ancora benestanti, presto sarete smentiti dai fatti. Il primo mese dell'estate si conclude con un ottimo risultato e con una occasione inattesa, che potrebbe toccare l’amore. Questa bellissima possibilità è segnata dalla Luna in Scorpione, fortunata.

Leone

Segnale orario: alle ore 19 e 14 minuti, il Sole entra nel segno ed apre la stagione del vostro compleanno. I bimbi nati dopo quest'ora sono del Leone, fortunati perché protetti da stelle eccezionali. E voi, cosa vi aspettate? L'amore, augura Venere, che comincia a sollecitare anche una certa velocità nelle decisioni e nelle conquiste. Numerose sollecitazioni astrali nel campo professionale, affari finanziari. Anche se sarete in vacanza ad agosto, guadagnerete. Auguri.

Vergine

Corrispondenza, comunicazioni non stop, conversazioni professionali e di affari che però voi sapete condurre in modo che sembrino piacevoli chiacchiere, tipo: hai visto Odissea? Tutto questo grazie a Mercurio accanto al Sole in Cancro fino a questa sera, spinge a prendere nuove iniziative anche in affari, Luna invece chiama verso la famiglia. In serata avvertirete un cambio nel cielo e nei vostri pensieri: Sole in Leone darà il via a certi cambiamenti che voi stessi sperate.

Bilancia

Sempre più luminoso il vostro quadro astrale, ma c'è un banco di nebbia che ristagna in certi rapporti stretti oppure nelle collaborazioni professionali, conseguenza di un vostro passo prematuro di troppe parole dette senza pensarci su. In ogni Bilancia vive un pavone, tanto siete convinti della vostra bellezza e intelligenza e avete ragione! Ma soltanto da questa sera quando saremo sotto il segno del Leone voi potrete contare sulla stima e ammirazione altrui.

Scorpione

Luna nel segno conclude il mese del Cancro ed inaugura quello del Leone, sentirete un formicolio nel vostro cuore che pretende amore, amore. Non mancheranno occasioni nemmeno nelle prossime settimane, anzi Marte deve ancora diventare esploratore nei nuovi terreni professionali, ma è indubbio che arrivano adesso in primo piano i seguenti argomenti: carriera, posizione sociale, reputazione. Dovete orientarvi più al futuro che al passato. Rapporti con la madre.

Sagittario

Sole in Leone, per voi può significare libertà. Sentirete forte in voi la necessità di allargare il più possibile i vostri orizzonti con studio e con viaggi, la conoscenza di nuove persone che appartengono ad ambienti diversi dal vostro. Niente di strano, voi siete così di natura, figli di Giove che ora per un mese darà segnali sempre più forti della sua benevolenza, sia per quanto riguarda i rapporti spirituali e intimi, sia per questioni pratiche e finanziarie. Chiamerà anche l’amore.

Capricorno

Sole, fonte di tutte le energie in un oroscopo, esce dall'opposizione e assume un aspetto positivo dal segno del Leone, sarà una buona difesa per voi che dovete ancora respingere l'invasione di Mercurio nelle questioni private della vostra vita. Almeno un mese di tensioni si conclude grazie anche alla Luna sensuale nei confronti di Venere, programmate un romantico incontro questa sera. Per ritrovarsi. Il nuovo Sole con Giove, mette in funzione il cervello, è utile alla salute.

Acquario

Il cambio del segno avviene questa sera, Sole passa dal Cancro al Leone, ma l'odierna pesantezza è dovuta alla Luna ancora in aspetto ostile, nel settore che incide sui vostri rapporti professionali e in particolare sull'ambiente in generale. Sforzatevi di essere diplomatici con le persone autorevoli, perché da oggi Giove sarà piuttosto severo, però sarà anche molto valido per consultare esperti, consulenti, avvocati, altri specialisti. Vi basta guardare l'amore e dimenticate tutto.

Pesci

Situazione stressante per voi che dovete lavorare, ma anche divertente se la guardate con filosofia, trovate sempre una via di uscita. Oppure una via di fuga, dipende in che situazioni amorose vi trovate, pensate alla commedia “Uscirò dalla tua vita in taxi”. Ma noi dobbiamo guardare la nuova situazione astrale che nasce con Sole-Giove in Leone, super positiva. È il momento di prendere in esame il problema di come dirigere la propria vita, come sfruttare la fortuna.