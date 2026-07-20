Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 20 luglio: tutti i segni

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Branko 20 luglio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 20 luglio 2026.

Ariete

Il disturbo della Luna in opposizione tocca anche il matrimonio, il problema è più sentito dalle donne del segno, che potrebbero accusare anche problemi di tipo intimo nella salute. Il campo professionale, nonostante i segnali di momentanea instabilità dovuta a Mercurio, è quello che offre prospettive migliori. Dopo il primo quarto potete fare piani per la carriera, Marte vi nutre di nuove energie e vi aiuta a vincere le battaglie in amore. Quest'anno un matrimonio ci sarà.

Toro

Fin qui avete confermato il vostro invidiabile senso per gli affari, la crisi generale vi avrà sfiorato appena, oggi a maggior ragione non dovete temere niente e nessuno. Primo quarto nel campo del lavoro e quindi del guadagno, concentratevi e poi andate alla conquista di un nuovo successo professionale, nuovi guadagni. Consigliamo attenzione per le questioni legali e di agire sempre con diplomazia. Famiglia stressante, Venere fortunata chiede solo tenerezza e amore.

Gemelli

Molto, molto bene. Straordinaria una nuova conoscenza che può essere professionale o sentimentale, resterà nel vostro futuro. Gli amori che nascono sotto il primo quarto di Luna, fase beneaugurante soprattutto per i Gemelli che si trovano nella privilegiata situazione astrale con tutti gli astri favorevoli. I soldi promessi arrivano, soltanto Venere si mostra severa nella educazione dei figli. Si dice che Marte in certe situazioni porti verso le infedeltà, ma non è detto, dipende…

Cancro

L'autocontrollo è un vostro problema da sempre, siete figli della instabile Luna, trattenete l'impulso di discutere nel lavoro e di litigare in amore, non siate impazienti in affari. Niente è compromesso. Saturno non rende mai facile l'intesa con gli altri, anche la famiglia vi stanca e voi dovete risolvere tutto. Ricordatevi che le stelle vi hanno assegnato sin dalla nascita il ruolo di faro verso cui tutti navigano. Luna primo quarto sarà fastidiosa per la salute fino a domani pomeriggio.

Leone

Porta bene il primo quarto in Bilancia, segno con cui avete un feeling particolare, perché governa i vostri rapporti con le persone vicine e tutte le questioni scritte, finanze comprese. Di queste si occupa e si occuperà molto di più, Giove, dopo il 22 quando arriva il Sole nel segno. Insieme al grande Saturno, prima o poi vi condurrà verso la vostra personale epoca d'oro, c'è un anno di tempo. Siete comunque al centro dell'attenzione, avete un passo elegante e signorile.

Vergine

Luna crescente è molto buona nel campo del patrimonio, beni immobili. Interessante per la professione, Mercurio consente di raggiungere risultati positivi per la vostra immagine, aiuta a trovare nuove attività specialmente se lavorate in proprio, se siete giovani e volete riuscire nel mondo. Di una passione lontana raccontano Venere e Plutone, combinazione tra romantico e passionale. Nulla è indifferente nella passione, si gode di nulla e si soffre per meno ancora.

Bilancia

Auguri per la vostra Luna primo quarto, che sarà completata domani, ma oggi è in diretto trigono con Marte passionale al massimo, addirittura sconvolgente in aspetto con Plutone. Entrambi questi pianeti sono governatori di Ariete e Scorpione, attenti a quei due! Gli incontri amorosi sono spesso incontri per la vita. Altrettanto spesso succede però che, nel pieno di un innamoramento, una persona si svegli un mattino sola nel letto, felice di trovarsi sola.

Scorpione

Sognate un'isoletta solo per voi: spiaggia bellissima, acqua stupenda, tramonti romantici, cocktails colorati…Al risveglio vi trovate in una situazione diversa, quella di ogni giorno, però quando si accende la Luna il richiamo della passione e dell'amore diventa irresistibile. Provocate per primi avvenimenti nella professione e in amore, prendete rapidamente decisioni nella vita domestica, non c'è bisogno di riflettere a lungo, il vostro istinto non vi inganna mai. Rinascita.

Sagittario

Una settimana molto interessante per l'attività professionale e le questioni d'affari, le proprietà vicine e lontane. Parlate, firmate, impostate, discutete. Oggi stesso, questa Luna primo quarto in Bilancia, porta delle facilitazioni e favorisce nuovi incontri professionali. Anche conoscenze che potrebbero risultare molto intriganti sotto il profilo sentimentale, ma non prendetele sul serio, Marte e Venere sono contro. Aspettate mercoledì, arriva il Sole in Leone!

Capricorno

Luna contrastante, in aspetto con il Sole in Cancro, ma la fase primo quarto nasce comunque nel settore del successo professionale. Indica certamente problemi non risolti con le persone dell'ambiente o con le autorità, ma alla fine avrete il vostro risultato. Un altro influsso influenza questo giorno, Urano e Giove, entrambi strettamente legati alle riserve finanziarie, quindi perfetti per organizzare importanti affari per il periodo del Sole in Leone. Amore come volete voi.

Acquario

La prudenza non è mai troppa, assicuratevi che sia una vera occasione quella che vi propongono sotto questa Luna primo quarto, molto promettente per voi, dopo lanciatevi. Le iniziative di lavoro di ogni tipo partono avvantaggiate: non si tralascerà mai di controllare a fondo e con serietà i programmi. L'importante è non parlare troppo di queste cose nel matrimonio e in famiglia, Venere vorrebbe portarvi da qualche parte, in mezzo a persone felici. L'amore è tutto.

Pesci

Iniziate con una Luna sofisticata e profonda in Bilancia, molto presente per il campo legale, avete Mercurio nel punto del vostro oroscopo meglio illuminato, quindi i soldi non dovrebbero mancare. Ma l'amore è in disparte, Marte e Venere si fanno guerra. Giove aiuta a ritrovare il vostro posto tra le fragole, il mito racconta che questi deliziosi frutti di bosco sono nati dalle lacrime versate da Venere alla morte di Adone, colpito da un cinghiale inviato da Marte.