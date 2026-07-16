Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 16 luglio: tutti i segni

Foto: Branko

16 luglio 2026 a

a

a

Ariete

Canta Morandi: è l'amore che cambia la vita, come un treno che viaggia veloce nella notte e ti fa sognare…Anche voi potete sognare e realizzare, con la musica di Giove, portatore pure di fortuna finanziaria. Luna in Leone rende ambiziosi, perseveranti, sensuali. Marte speciale farà sognare le persone sole, possono trovare l’anima gemella anche nell'ambiente del lavoro. Soddisfate il vostro bisogno di creare, ma senza voler superare i confini della realtà, Saturno è concreto.

Toro

Non riuscite ad assaporare la dolce Venere, perché è più forte oggi la Luna che richiama verso la famiglia, impegna soprattutto i genitori del segno. Il giorno è comunque prezioso per l'attività e gli affari, studiate gli aspetti legali come vuole Giove adesso e lo vorrà anche nel futuro, quindi meglio essere preparati. Agite da soli, il lavoro di gruppo è disturbato, non è facile trovare accordo e sintonia. Aprite alle discussioni quando vi sentirete fisicamente meglio.

Gemelli

Nessuno può fermarvi nella corsa al successo. Marte è splendido nel segno, produce un effetto liberatorio che dovete sfruttare anche per un nuovo orientamento nella vostra attività. È possibile persino trasferire altrove interessi professionali e gli affari, dovete seguire solo la vostra strada, anzi due strade, siete un segno doppio. L'amore però deve essere e restare unico, Venere si comporta da forestiera in Vergine, ma è giusta quando mette l'accento sulla famiglia e figli.

Cancro

Il settore che potrebbe dare qualche problema è quello dei macchinari e degli strumenti di lavoro, ma per quanto riguarda le azioni nel lavoro in affari siete ottimamente assistiti dalle stelle della fortuna. Mercurio nel segno è certamente uno stimolo meraviglioso per l'attività, ma dovete essere pronti anche ad affrontare intoppi e discussioni che provoca Saturno. Conservate i ricordi piacevoli, liberatevi di una delusione, apritevi all'amore. Le stelle, come la vita, vanno avanti.

Leone

È una Luna senza luce, che viene in visita questa sera, ma ci sono tante cose che riescono bene anche nella penombra - l'amore, per esempio. I pianeti che incidono sui rapporti sentimentali e passionali fanno di tutto per rendere indimenticabile questo luglio, persino prima dell'inizio del vostro mese zodiacale. Questa fortuna naturalmente è voluta da Giove e oggi anche dalla Luna, che aiuta una straordinaria ripresa professionale e fortuna nelle transazioni finanziarie. Conti, carte, contratti.

Vergine

Per gran parte della gente, voi siete dei materialisti incalliti, ma il nostro oroscopo conosce bene il lato romantico e idealista del vostro carattere. I giovani vivono un'emozionante attesa, una deliziosa compagnia è annunciata da Venere anche per i nativi “anta”. Tutti dovete però riservare sempre momenti per il relax fisico, finché Marte è in aspetto faticoso, ma soprattutto inaffidabile - doppio come il segno che lo ospita, Gemelli. Perché tanta confusione in famiglia?

Bilancia

Ultimamente siete diventati più reattivi agli influssi astrali perché la vostra mente è stimolata da Urano e Giove, pianeti che suggeriscono azioni anche un po' spericolate, ma che portano al successo. Splendono le stelle per gli incontri d'amore, Marte in Gemelli apre possibilità insperate solo un mese fa, anche lontano dal solito ambiente, oppure conoscete persone che vengono da lontano, situazioni altamente passionali. Sarete notati, i vostri occhi cercano, promettono.

Scorpione

Sensualità, contrasti coniugali, amori a prima vista. Esagerazioni insomma, ma tutte le passioni sono esagerazioni, soprattutto per voi che non sapete amare altrimenti se non in modo assoluto. Luna chiacchierona racconta a Marte anche i peccati che non avete commesso, tanto vale prendersi qualche libertà. Saturno è positivo ma è comunque simbolo di solitudine, fate le cose da soli. Questo è, i prossimi giorni si annunciano attivissimi, fortuna in affari. Viaggi sì.

Sagittario

Marte rappresenta la parte debole del vostro attuale oroscopo, resta in opposizione fino all'11 agosto quando passerà in Leone. Preparatevi a vivere un Ferragosto incredibile, cominciate ad organizzare soprattutto l'amore oggi stesso, forti della Luna congiunta a Giove. Siete in grado di realizzare un progetto di lavoro, studio affari. Dovrete stare più attenti e più presenti nelle collaborazioni, siete forti e in grado di dettare condizioni. L'amore vi vuole più teneri.

Capricorno

Competitivi nel lavoro, particolarmente svegli nelle questioni finanziarie. Oggi questo dono deriva dalla combinazione Luna-Giove, congiunti nel Leone, transito fortunato con la forza di portare nella vita occasioni del tutto inaspettate. Può presentarsi anche l'insufficienza dei progetti che avete fatto insieme agli altri, ma ora avete la possibilità di rimediare. Persone sole, attenzione, prima che il giorno finisca un nuovo amore potrebbe spuntare. Venere generosa con voi.

Acquario

Una speranza, una ritrovata voglia e capacità di combattere, una passione che si risveglia, cresce e prende sempre di più. Questo l'effetto di Marte in Gemelli, naturalmente vostro complice nelle eventuali ricerche di nuove storie passionali, questa volta anche più hot perché partecipano al gioco anche Urano e Plutone. Concesso un po' di divertimento, ma senza giocare col fuoco, Luna diventa incendiaria in Leone. Un vecchio sospeso di tipo legale torna attuale.

Pesci

Anche quando ci sono pianeti pesanti, come può succedere adesso con Marte e Venere, si trova sempre qualche influsso speciale che salva la situazione. Oggi potete mettere da parte problemi o capricci in amore, e dedicarvi al lavoro e affari. Le forze cosmiche che maggiormente incidono sulla riuscita e sul successo nelle iniziative, anche nel campo domestico abitativo, sono in aspetto ideale. Giove, Luna e Mercurio, sostengono le vostre azioni e vi portano fortuna.