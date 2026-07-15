Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 15 luglio: tutti i segni

Foto: Branko

15 luglio 2026 a

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Ariete

Dopo un risveglio faticoso e svogliato, metabolismo non perfetto, conseguenza della Luna in Cancro, il giorno prende una piega decisamente felice. Il passaggio della Luna in Leone, la congiunzione con Giove e il trigono che forma con Saturno e Nettuno, renderanno la vostra vita piacevole e piena. Sicuri di voi stessi, notevoli risorse di forza e di potenza, potete affrontare e risolvere qualsiasi problema. Giovani e meno giovani, sarete felici in quella casa. Matrimonio in vista.

Toro

Luna è passata in Leone, quindi un po' nervosa per la vita familiare e il matrimonio, naturalmente anche per le collaborazioni. È importante sapere che le iniziative professionali e finanziarie sono destinate al successo, ma dovete essere più convincenti quando proponete affari, non fate capire che avete fretta. Selezionate le persone e cercate di stare vicino a chi sentite emotivamente. La nave dell'amore naviga sul mare mosso, ma conduce nel porto della passione.

Gemelli

Sempre ben aggiornati, nel lavoro mettete entusiasmo e capacità e vi assumete le responsabilità, pronti a dare una mano agli altri. Questa è la lezione di Giove, presente certamente nelle questioni pratiche e finanziarie della vostra vita, ma incide anche nell'animo e risveglia insieme alla Luna in Leone il lato generoso del vostro carattere. Se vi trovate in viaggio, potete tentare la fortuna al tavolo verde, Urano è vostro protettore. Siete di una bellezza mai vista.

Cancro

Effetti della vostra Luna nuova proseguono oggi e per tutto il mese, indicano la forza di un ideale, una speranza, un proposito, un sogno. Ma bisogna sapere battersi! Festa di compleanno vestita d'oro, come Luna congiunta a Giove in Leone, segno simbolo della ricchezza. Il cielo è positivo, ma in voi ci sono ancora timori di non riuscire e non vi fidate degli altri, forse ancora scossi da qualche esperienza. Ma almeno in amore seguite Venere, fidatevi di chi vi giura fedeltà.

Leone

Siete in attesa dell'amore? Arriverà. Tra un mese sarete già in una situazione nuova, ma qualche segnale importante arriva già questa settimana, oggi stesso con Luna che si avvicina a Giove nel vostro segno. Questa combinazione astrale gode di bellissima fama in astrologia, e quanto di più gioioso, ottimista, poetico, che avvicina alla persona scelta come compagno di vita. Essendo un transito molto legato al destino personale, non può dare effetti nello stesso giorno a tutti.

Vergine

Sensazioni gradevoli per voi e per chi vi è accanto, provate simpatia per tutti e tutti vi trovano a loro volta simpatici. Mercurio controlla chi entra e chi esce dalla vostra vita. Notevole movimento nel settore degli incontri, dovete fare una selezione nel settore professionale, fermare solo chi può darvi qualcosa. Ma che sia una novità davvero e non la ripetizione di avventure affaristiche già provate e con risultati deludenti. Certamente non vi delude Venere, tutta per voi!

Bilancia

Oggi certamente sarete più in forma, col passare delle ore si fa sentire la benevolenza di Giove e Venere insieme nel segno del Leone, con qualche segnale di fortuna vera e propria. Non meravigliatevi delle differenze che ci sono tra un giorno e l’altro, tutti dobbiamo sottostare a questo movimento planetario inedito, senza paragoni. Ma le occasioni sfumano presto, subito, per questo dovete essere presenti e veloci con le iniziative nel settore che più vi interessa.

Scorpione

Oggi molto bene per gli affari, fortuna in viaggio grazie a Mercurio, pianeta con le ali che vi permette di muovervi con leggerezza. Le stelle insistono sull'attività professionale e lavorativa, Giove e Luna si trovano insieme in Leone, segno che può avere grande ascendente sul vostro successo e un’affermazione pubblica, se la vostra attività è a contatto con la gente, Marte e Venere sono ideali, voi siete stregati dalla passione fisica… E pensare che è successo appena ieri sera!

Sagittario

È talmente forte la congiunzione Giove-Luna, oggi e domani in Leone, che potete sperare anche in un nuovo incontro d'amore. Marte non consente di conquistare? Provaci ancora, Sam, dice Woody Allen, Sagittario come voi. Ci sarà anche un'ottima intesa con chi amate, sarete protettivi ma non ossessivi, anche se l'atteggiamento della donna è un po' troppo materno. Erano tutti vostri figli, se ci pensate, gli amanti del vostro passato. Viaggi molto favoriti, anche all’estero.

Capricorno

Passata la crisi della Luna nuova, ma non le discussioni con collaboratori, colleghi e soci. Meglio non dare il via alle polemiche neanche nel matrimonio, perché i rapporti stretti dovranno superare un'altra fase lunare il 21, intanto oggi arriva una fiammata di ottimismo e buona fortuna dal segno del Leone, sarete attaccati alle cose che possedete e avrete il piacere di essere circondati da oggetti familiari legati a ricordi del passato. Anche le esperienze d'amore e le passioni improvvise o improvvisate, diventeranno bei ricordi nel futuro.

Acquario

Le opposizioni della Luna e Giove, insieme nel Leone, non sono indicate per arrivare a conclusioni di sorta. Ma se avete sensazioni così forti da sentire il bisogno di esprimerle, è meglio che lo facciate. I conflitti fra voi e un'altra persona vanno esaminati spassionatamente e con calma, allora può nascere qualcosa di positivo. Precisiamo però che questo è il solo transito di disturbo in un cielo che vi promette amore, benessere materiale. Dipende dal vostro comportamento.

Pesci

A volte gli astri mettono una frontiera netta tra la vita affettiva e sentimentale e la parte pratica dell'esistenza. Può succedere magari in un giorno soltanto, però l'esperienza ci insegna che è sempre bene seguire le indicazioni della Luna e Giove in Leone, molto positivi per il lavoro, affari, acquisti e vendite, viaggi e trasporti. Aggiungiamo che avete Mercurio fortunato, Saturno formidabile per il mattone, Nettuno efficace per la bellezza. In amore avete buon gusto, non c'è bisogno pretendere giuramenti tutti i giorni.