Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 14 luglio: tutti i segni

Branko 14 luglio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 14 luglio 2026.

Ariete

Irritabilità. Terzo giorno con Luna in Cancro, diventata finalmente nuova, insiste ancora sulla famiglia. Evidentemente non avete prestato abbastanza attenzione alle persone vicine, oppure siete stati presi da importanti lavori fuori e in casa, concentrati sulle questioni dei figli. Mercurio è ancora instabile, attenti durante i viaggi. Per amore, solo per amore, potete discutere e arrabbiarvi - nelle questioni pratiche non conviene perdere la pazienza. Una nuova passione è quasi pronta.

Toro

Commercianti come sapete essere, con Luna nuova tutta a vostro favore, e a favore della vostra borsa, troverete sicuramente qualche occasione per comprare, vendere, investire. Se si presenta la necessità di affrontare dei viaggi, non solo per diporto ma anche per business, partite tranquilli, con questo Mercurio non vi potete perdere. Cercate di stare il più possibile con chi sentite vicino emotivamente e fisicamente, non lavorate troppo di fantasia.

Gemelli

Ormai non vi batte nessuno, un cambiamento al vertice non vi deve preoccupare. Voi sapete inserirvi con naturalezza nei nuovi ambienti professionali, economici, anche politici. Notiamo solo un po' di spossatezza dovuta alle fatiche passate. Da evitare toni bruschi, atteggiamenti sbrigativi in amore, solo perché Venere vi mette fretta. Siete ormai a cavallo, via! Verso le verdi praterie della gioia di vivere e di amare. Le odierne partenze portano alla meta finale.

Cancro

Se non avete ancora deciso quando dare il via a una vostra rivoluzione, questo potrebbe essere il giorno giusto. Alle ore 9:45, nasce nel segno la vostra personale Luna nuova del 2026, che è un po' come il capodanno di una nuova vita. Felice coincidenza con quel 14 luglio 1789, quando scoppiò la rivoluzione in Francia, cosa che conferma che il segno del Cancro non è soltanto un paradiso dei sogni, sa battersi per le proprie verità. C'è una sola verità, l’amore.

Leone

Salute da controllare. C'è Luna nuova nel segno che vi precede, sentirete l'influsso nervoso anche nel lavoro, dove la situazione non è a livelli desiderati. La verità è che anche voi vi lasciate un po' andare, non percepite stimoli dall'esterno. Probabilmente è solo una questione di stress, perché dall'inizio della stagione avete Saturno in posizione attiva, per non dire di Giove. Capitano a tutti certi giorni che in apparenza non hanno storie da raccontare, inventatele voi.

Vergine

Di che vi lamentate? Avete ottime referenze, non importa se ci vorrà un po' di tempo per ottenere risultati, sappiate che anche oggi sotto Luna nuova il vostro Mercurio lavora per voi, vi aiuta durante gli incontri non solo professionali ma anche sentimentali, può darsi che il vostro amore non capisca le parole, è sensibile però ai sensi. Imponetevi in amore. Il coniuge vi sembra talvolta come un turista che si è smarrito nella vostra vita, aiutatelo a ritrovare il vostro cuore.

Bilancia

Siamo finalmente arrivati alla Luna nuova in Cancro, contraria al vostro segno, ma ancora di più è contro Saturno in Ariete. Da questo transito noi deduciamo che ci sono problemi nell'ambiente di lavoro, che non nascono per una vostra responsabilità ma sono dovuti a qualche strano gioco di colleghi o superiori. Se c'è un periodo che non consente credulità è proprio questo. Non prendete ancora decisioni importanti, domani sarà già un'altra Luna. Cari amici.

Scorpione

Qui comincia l'avventura della vostra calda estate. Luna nuova in Cancro tutta a vostro favore, avvenimenti indimenticabili in arrivo. Antares, stella rosseggiante dello Scorpione, brilla nelle notti di luglio, agosto e settembre… Urgente richiamo alla passione e all'amore. Nemmeno Giove ostacola la vostra fortuna, se avrete la furbizia di stare lontano da situazioni e persone che vi hanno già provocato diversi guai. Anzi, il transito è stimolante per il successo, ricco per le finanze.

Sagittario

La minaccia di una vostra recessione non esiste più, Luna diventa nuova nel settore adesso più importante per voi - lavoro, cambiamenti, viaggi, compravendite, traslochi, affari, questioni legali e notarili. Il nostro oroscopo vuole oggi saltare il capitolo amore e passione, perché con Marte e Venere in guerra tra loro e in guerra con voi, sarebbe azzardato prevedere nuovi duraturi colpi di fulmine. Molto meglio per gli sposati, ormai abituati alle sorprese del coniuge.

Capricorno

Un intervallo amoroso inatteso e per questo anche più gradito. Parecchio nuvoloso il settore della vita pratica, specie per quanto riguarda le collaborazioni professionali e di affari, queste sono oggi sottoposte a un esame severo della Luna nuova in Cancro. Controllate a distanza di sicurezza l'andamento degli affari, ma non lasciatevi tentare da imprese rischiose. Il bello di questo cielo sono i due amanti, Venere e Marte, che non lasciano mai soli e senza amore.

Acquario

Vale la pena di usare qualcosa di nuovo, considerare possibilità diverse, potete contare sul grande aiuto della Luna che diventa nuova questa mattina, quindi i contatti di lavoro e le iniziative finanziarie devono iniziare subito. Giove è sempre impegnativo per la famiglia, ma i doveri che porta sono dovuti anche ad avvenimenti lieti. Di questi avrete la prova tra qualche mese, giovani coppie. Marte e Venere, amore fisico e amore spirituale, sono in ottima sintonia per voi.

Pesci

I vostri occhi di mare risplendono nelle notti di Luna calante. Con il novilunio in Cancro voi concludete il mese “domestico” e poi potrete avventurarvi nelle nuove ambiziose imprese di lavoro e di affari. Questa sera si illumina anche della luce di Giove-Nettuno, immaginazione e intuito, curiosità instancabile, aperta ad ogni cosa. L'astrologia indiana attribuisce a questo trigono un grande valore sentimentale, porta anche nella vita coniugale molto romanticismo.