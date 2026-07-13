Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 13 luglio: tutti i segni

Foto: Branko

13 luglio 2026 a

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Ariete

Momento difficile della vita personale e familiare. Questo è un normale effetto della quadratura. Luna-Saturno, perché fa sentire forte la solitudine e fa provare un senso di isolamento dagli altri. Si tratta solo di sensazioni che molti proviamo quando un cambio della fase lunare non è a nostro favore, come questa Luna che diventa nuova tra oggi e domani, in Cancro. Non avete prestato abbastanza attenzione alle persone vicine, anche il vostro amore ha ragione di lamentarsi.

Toro

Conviene approfittare di questo cambio di Luna in Cancro, tra oggi e domani diventa nuova e quindi ottima per le questioni scritte, affari, rafforza anche la vostra posizione in ambienti che vi interessano e che cercate ormai da tempo di farne parte. Ma che bel viaggio! Verso il successo e verso l'amore. Dicono che sapete essere molto pazienti quando ci sono obiettivi che vi interessano, in qualsiasi campo, e allora cercate di esserlo tutto il giorno e soprattutto la sera.

Gemelli

Luna diventa nuova nel settore del patrimonio, in Cancro avviene oggi anche l'incontro diretto tra Mercurio e Sole, saprete difendere le vostre ragioni, tutti i negoziati sono più elaborati e importanti del solito. Con la furbizia riuscirete a individuare non solo ogni possibilità di successo, ma anche ogni occasione giusta per trovare l'amore. I rapporti di vecchia data, lo stesso matrimonio, non sono molto simpatici a Venere, ma i brevi incontri e le calde conquiste sì.

Cancro

Arriva nel segno la vostra Luna estiva, certamente la più importante dell'anno considerando che domani mattina diventerà nuova e darà la partenza a un nuovo capitolo della vostra vita. Oggi siete favoriti nelle questioni domestiche, lavorative, economiche. Mercurio si congiunge al Sole, dovete esprimere le vostre idee in ogni modo possibile. Grande amore, canta questa Luna caprese, emoziona tutti noi mentre salutiamo con le nostre stelle Peppino di Capri, addio.

Leone

Dall'inizio di questa estate il fattore dominante è Saturno in posizione favorevole, che aumenta il suo costruttivo influsso da quando si trova in trigono con Giove nel vostro segno. Vedrete concretizzate le vostre aspirazioni, ma non dovete agire di fretta. Guardatevi dal rischio di voler anticipare certe imprese nel privato e professionali. Studiate nei prossimi due giorni mentre la Luna cambia fase e diventa nuova in Cancro, segnala che anche per voi finisce un periodo.

Vergine

Molto bene. Situazione pratica-professionale in costante evoluzione, miglioramenti portati anche dalle relazioni sociali che aumentano grazie alla Luna nuova in Cancro (fase completa domani mattina), dove oggi avviene anche una magnifica congiunzione di Mercurio-Sole, che migliora i rapporti con persone autorevoli. Non fate vita ritirata, questo è il vostro momento di grandi svolte, anche nella vita sentimentale. Venere porta un amore con il colore dei vostri occhi.

Bilancia

Ore faticose e delicate nei rapporti con i parenti non più giovani, ma anche i figli devono essere tenuti a bada. Oggi e domani sta nascendo. Luna nuova in Cancro, dove abbiamo ancora Mercurio, pianeta della gioventù. Questo potrebbe essere anche un invito ad apparire più giovani e più sportivi, come vuole senz'altro Marte che è insieme a Giove, grande difensore del vostro successo e della felicità. Con Saturno più di tanto non si può fare, quando contrasta la Luna.

Scorpione

Può darsi che abbiate a che fare con persone connesse con la legge. Ma non si devono avere timori particolari a questo riguardo. Oggi e domani, avvenimento astrale importante nel segno del Cancro, dove nasce Luna nuova di luglio e Mercurio è congiunto al Sole. Aria di novità, ma per poter acquisire il più possibile dall'esperienza dovete fare per il momento una vita completamente differente dalla solita. Non c'è bisogno di andare sulla Luna, amore e fortuna sono qui.

Sagittario

Nel vostro caso, la nascente Luna nuova in Cancro, vostra ottava casa zodiacale, sviluppa l'intuito, in qualche modo indica future possibilità. Considerando che avete Giove in aspetto bellissimo con Nettuno, questa volta siamo noi a dirvi di non perdere di vista i vostri sogni, possono lasciare intravedere cose a venire, ma possono anche verificarsi esperienze di tipo sottile. Attualmente Marte e Venere non vi pensano, ma ciò non significa non avere amore.

Capricorno

Non soltanto voi, tutti dovremmo consultare l'oroscopo prima di decidere la data delle vacanze…infatti, il vostro segno dovrebbe stare a riposo oggi e domani, quando si mette contro Luna nuova. Riposo, se volete ritrovare subito la forma e lo smalto, problemi con la pelle e la digestione. Ma non disdegniamo un buon bicchiere di Borgogna con uno sgombro ai ferri. Venere è così bella per voi, in ogni occasione non vi nega l'amore, sex.

Acquario

Questa Luna che diventa nuova nel settore lavorativo e della salute, è perfetta per iniziare nuovi affari, aiuta la ricerca di nuove opportunità, protegge lo studio. Sole vi dà il coraggio di affrontare un superiore prepotente, mai così prepotente come il vostro caro amore e i familiari, sempre sul piede di guerra. Anche Venere nel segno della vostra trasformazione, apre orizzonti lontani, meravigliosi per il futuro. È importante non perdere di vista gli aspetti legali delle questioni.

Pesci

Fortuna. Luna nasce nuova nel segno del Cancro e porta tutta una serie di circostanze, incontri casuali, proposte e offerte (anche da parte vostra) che sono mandate dalla buona sorte. Potreste avere la sensazione, sbagliata, che tutto il mondo vi segue ma il vostro amore non dimostra in pratica affetto e passione. Dal punto di vista erotico, dovete essere voi più inventivi, arditi, più sicuri del vostro fascino e del sex appeal. Mercurio vi trasporta da una conquista all'altra, se volete.