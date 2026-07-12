Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 12 luglio: tutti i segni

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Branko 12 luglio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 12 luglio 2026.

Ariete

La vita chiede passione e sentimento, le stelle della domenica vi offrono le possibilità che cercate, per amare o per innamorarvi. Solo che questa volta dovete agire con velocità, perché le Lune cambiano da un giorno all'altro, domani scoprirete che i vostri concorrenti e avversari professionali sono in aumento. Ma voi avete Marte adatto per rispondere e per aggredire, farete esperienze piene e interessanti. A volte è bene discutere delle vostre fantasie e di ciò che rappresentano.

Toro

È bello anche questo giorno, anzi bellissimo considerando l'influsso del Sole che agisce sul vostro segno, portando grinta e spirito battagliero per il lavoro affari. La fortuna aumenta non appena inizia Luna nuova, domani in Cancro, che stimola Mercurio e ancora di più Venere, che ora illumina il settore della fortuna e dell’amore. Ma dovete considerare anche il disturbo che viene dal Leone, richieste continue dalla famiglia. Matrimonio: concedete un'ora di libertà al coniuge.

Gemelli

Venere, grande stella degli amori felici, adesso vi mette dietro le sbarre ma voi siete lo stesso felici di essere prigionieri di una grande passione che raccontano Marte e Urano, astri di fuoco congiunti nel vostro segno tutto il mese. Dovete però essere disciplinati perché vi sentite impulsivi e pronti ad agire avventatamente, gli stati d'animo cambiano rapidamente, da qui nasce l'insofferenza. Cacciate indietro i pensieri, i conflitti, oggi dovete solamente pensare all’amore.

Cancro

Domenica, prendetevi un giorno di ferie se potete, rilassatevi e godete il dolce far niente. Così potreste ricaricarvi di energie fisiche e mentali che richiederà la prossima settimana l'evento della Luna nuova. È uno di quei giorni in apparenza banali, ma mettono in grado di affrontare quelli più duri, per questo è così importante l'aspetto leggero e sentimentale tra Mercurio e Venere. Guardatevi intorno, andate giù al porto, succede sempre qualcosa di straordinario al mare.

Leone

C'è una grande tendenza in voi a proiettare il vostro ego in tutte le situazioni e rapporti, che può diventare il banco di prova della vostra validità personale. State assorbendo le qualità e l'autorità di Giove, attualmente padrone del vostro segno e della vostra vita, quindi ci sono miglioramenti in tutte le questioni, persino guadagni a sorpresa. Ma la sorpresa più grande è indubbiamente l'amore, un vero risveglio per molti. Da questo punto di vista, luglio è fondamentale.

Vergine

Venere ha già prenotato un posto letto in casa vostra, ma se voi volete vivere e cercare l'amore in altri posti, altri mari, alberghi, non avrete difficoltà a trovare la locazione giusta. Sono previsti anche incontri con gente felice, dopo le stagioni che obbligavano alla convivenza con chi non vi era simpatico. Però, per il business, sì supera tutto. Qualche noia prevista nei rapporti con le donne vicine, causa Luna in Gemelli rappresenta moglie, figlia, madre. Venere protegge le amanti.

Bilancia

Marte presenta due facce quando transita in Gemelli, riempie di ottimismo e di energia, ma ci rende anche irritabili più del solito, scattiamo per un nonnulla e nemmeno ce ne rendiamo conto. Ecco perché associamo questo transito alla diplomazia, che vale soprattutto per voi segno diplomatico per eccellenza, ambasciatori delle buone maniere nel mondo. Il positivo è la grande passionalità che risveglia amori addormentati, la voglia di affrontare tutti nel lavoro e di vincere.

Scorpione

Mai di domenica, diceva Melina Mercouri e invece voi sempre di domenica perché avete un Marte al massimo della forza passionale, erotismo nuovo - nel senso che certi desideri si presentano ora per la prima volta e molti si chiedono perché. Risposta facile, merito (o colpa) di Plutone in Acquario. Lui è il vostro astro guida insieme a Marte, in questo momento astrologico entrambi al massimo della potenza passionale, Venere una maga Circe che vi seduce come Odisseo.

Sagittario

Una volta al mese, per due giorni circa, Luna transita in Gemelli, opposta al vostro segno. Ma non è detto che ogni volta porti crisi coniugali o scontri professionali, contestazioni o debolezza nella salute. Meglio comunque essere prudenti, specie oggi che si congiunge a Marte e forma uno scontro con Venere appena entrata in Vergine. Da un litigio all’altro, così è l'amore. Solo gli amanti, e gli innamorati di fresca data, vivono l'influsso come un viaggio nella passione.

Capricorno

Marte è positivo, transita nel settore del lavoro ma può avere anche un effetto sulla salute, per questa ragione consigliamo relax perché sentite forte la stanchezza dell'estate, certamente il grande caldo non giunge gradito a un segno invernale come vostro. Niente male invece l'alta temperatura nella vita amorosa, segnata questo periodo di Venere positiva anche da una grande voglia di dialogare, i coniugi vogliono parlare dei loro sentimenti, capire il perché di certe incomprensioni.

Acquario

Domenica con Luna e Marte in Gemelli, nel punto più alto del vostro oroscopo, dove oggi si uniscono anima e corpo, partecipa alla festa dell'amore naturalmente anche il sensuale Plutone, l'eleganza invece viene portata da Venere solida in Vergine, Mercurio aiuta a trovare parole che convincono e conquistano anche certe persone un po' altezzose. Sono davvero ingenue, se pensano che sia facile scappare all’Acquario, uomo o donna che sia, quando è in bollore.

Pesci

Abbiamo l'impressione di una barca che viene sbattuta dalle onde alte, non tanto dalla vita, sempre generosa con il segno dei Pesci, quanto dal comportamento di certe persone, anche molto vicine a voi. Chiacchiere più che veri discorsi e chiarimenti nella vita domestica, a causa della doppia pressione che viene dai Gemelli. Anche fisicamente dovete stare attenti a Marte, risparmiate le energie di cui avrete bisogno domani quando inizia Luna nuova, decisiva.