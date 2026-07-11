Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 11 luglio: tutti i segni

Foto: Branko

11 luglio 2026 a

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Ariete

La fortuna di Giove si fa ancora più concreta durante il fine settimana illuminato dalla Luna nel brioso Gemelli e soprattutto da Marte che vi rende ottimisti, generosi e più attenti verso la famiglia, più impegnati nei confronti della persona amata. C'è solo il rischio che il vostro pensiero venga ad essere eccessivamente influenzato da esperienze passate, abitudini e reazioni suscitate da altri. Talvolta sembra che il denaro l'avete inventato voi, ma ci sono spese che non potete evitare.

Toro

La tradizionale attribuzione femminile di grande mutevolezza e imprevedibilità è dovuta al fatto che la Luna rappresenta la femminilità. Quando la Luna transita in un certo settore è bene controllare il campo della vita coinvolto dal suo influsso. Ieri, per esempio, siete stati concentrati su voi stessi e sull'amore, oggi vi interessa nuovamente la posizione che avete in certi ambienti professionali e nelle collaborazioni. Sicuramente Luna-Gemelli tende ad accumulare denaro.

Gemelli

Carpe Diem, cogliete l’attimo. Luna di luglio è nel segno, sono ben 48 ore di congiunzione con Marte e Urano, occasione incredibile per portare avanti la vita in direzione desiderata. Oppure per cambiare il percorso fino a qui seguito. Potete farcela, fuori con le iniziative, progetti, trattative professionali, affari. In contatto con Giove, la situazione diventa incantevole per l'amore e la ricerca di nuove passioni. Con la grinta tutta nuova, avanti fino al 23 agosto!

Cancro

Sono questi transiti afosi che rendono difficili le nostre giornate, poi c'è sempre qualche cosa rimasta in fondo al cuore, che voi non vi decidete a riportare in superficie. Rimandare a lungo anche le cose pratiche e professionali non è la soluzione, tanto il 14 succede una piccola rivoluzione nella vostra vita, ci penserà Luna nuova. Prevediamo un piccolo grande successo. Cercate di essere attivi, presenti, attenti. Venere vi saluta dalla Vergine, festeggiatela come si deve.

Leone

È un piacere scrivere le previsioni che vi riguardano, le vostre stelle sono così chiare, decise, non possiamo sbagliare se diciamo: fortuna, amore, vincite nella vita in generale. Tutti voi, indipendentemente dal ruolo che avete in famiglia o nella professione, siete adesso - in questa estate 2026 - in grado di dare una svolta alla vostra vita. Mercurio predilige i segni d'acqua, ma in agosto sarà in Leone e voi riprenderete tutto quello che pensate di non avere ottenuto finora.

Vergine

Nati per lavorare, non a caso il vostro segno è associato a Vesta, dea della fatica quotidiana, ma tutto ha un limite. Oggi ci si mette di mezzo la Luna in Gemelli, il weekend vuole una pausa lontano da problemi e discussioni professionali, per ritornare all'attacco in forma smagliante lunedì mattina. Il novilunio nel Cancro sarà un'occasione anche per voi, guadagno. Adesso però avete un altro campo che deve essere coltivato ed è… l'amore. Seguite Venere.

Bilancia

Due giorni con una Luna diplomatica in Gemelli, affrontate argomenti e discussioni importanti, senza la pretesa di portare tutto al vostro mulino. Avete ancora una importante fase lunare da affrontare e vincere, Luna nuova il 14, che richiederà la massima concentrazione nei rapporti con le persone autorevoli e con gli ambienti professionali non sempre favorevoli. Oggi, grazie a Marte, il fatto più importante è la ricomparsa dell'amore per i delusi da storie precedenti.

Scorpione

Sabato beneaugurante, dopo due giorni di Luna in Toro, oggi la troviamo in Gemelli, segno che vi affascina e che rappresenta la vostra ottava casa zodiacale, quindi questa Luna è un po' anche vostra, insieme a Marte e Urano. Influssi carichi di intensa passionalità per la vita di coppia, naturalmente sono previsti innamoramenti per le persone sole, specie nel corso dei viaggi. Avete anche una buona dose di immaginazione per quanto riguarda il lavoro, affari, soldi.

Sagittario

I mondiali del vostro amore erano cominciati bene con Venere ancora in Leone, poi si è trasferita in Vergine e lo slancio amoroso è calato. Il rapporto di coppia sarà oggi e domani disturbato anche dalla Luna in Gemelli, congiunta a Marte e Urano, evitate ogni discussione. Anche le questioni che riguardano i figli. Ma dovete sperare e credere in questo mese di luglio, che risplenderà con Sole in Leone, radioso come un campo di girasoli e amori per la vita.

Capricorno

Sarete tanto nervosi sotto Luna nuova (12, 13,14), approfittate oggi e domani di questa Luna in Gemelli così socievole e mondana, indicata anche per tastare il terreno degli affari. Una vostra caratteristica che si era un po' perduta ultimamente, oggi ritorna operativa grazie a Venere in Vergine: scaltrezza. Possedete forza attiva, costanza, capacità di mettere a frutto le idee, sapete calmare la famiglia… Ma dovete imparare ancora qualche trucco su come si ama.

Acquario

Intanto oggi è possibile riaprire il dialogo in casa, nel matrimonio, con i figli. Certamente non siete divertenti come quando vi trovate con gli amici, però siete così appassionati che non è facile dirvi di no. Marte e Plutone - succederanno presto cose mai viste in camera da letto. Siete una mina vagante, per citare il regista Ozpetek, quando andate in giro, cercando di sedurre qualcuno mai conosciuto prima. Vi siete sposati? Allora non si capisce perché reclamate la libertà.

Pesci

Fin qui, l'estate vi ha dato tanto, in amore e nel lavoro. Ma non è il caso di fare bilanci, quando il bello non è ancora iniziato. I problemi con l'ambiente e con i collaboratori non sono ancora evaporati, Luna è passata in Gemelli e consiglia di interrompere con pretese, richieste, iniziative, ordini. In famiglia non avete quell'autorità che credete, i figli fanno ciò che vogliono. Ma in mezzo al disordine c'è una storia d'amore sempre giovane e tanto appassionata. Invidiamo la vostra storia.