Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 10 luglio: tutti i segni

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 10 luglio 2026

Ariete

Siete in vena di affettuosità e sentite il bisogno di esprimerla: volete dare amore e riceverlo. Gli altri sentono che le vostre energie sono tese verso l'amore ed è difficile che piantino grane. É una buona occasione per risolvere eventuali problemi critici e già esistenti nel matrimonio e nella vita di coppia. Novità per i single, Giove forma un romantico aspetto con Nettuno, scoprirete il poeta che è in voi. Luna nel settore dei soldi, guadagni possibili.

Toro

Dall'uscita del Sole, non avete pianeti nel segno, tranne il mensile passaggio della Luna, come oggi che forma tre bellissimi aspetti con Venere, Mercurio e soprattutto il Sole. Potete fermarvi e fare un punto su voi stessi senza sentirvi prigionieri delle consuete inquietudini. Anche se l'amore è fortemente segnato in questo cielo, noi consigliamo di concentrarvi ancora sul lavoro e sugli affari, perché entro il giorno 14 ci sono delle possibilità di progressi e guadagni notevoli.

Gemelli

Mercurio vi obbliga a lavorare sodo per i vostri interessi e per affermarvi sugli altri. Marte in aspetto con grandi importanti pianeti per il successo anche in ambienti nuovi, garantisce un alto livello di energia fisica e vi mette in condizione di lavorare molto tutto il weekend. Immaginiamo che siete in tanti concentrati o distratti dai progetti di vacanze, ma le stelle guardano altrove. Se al momento non avete una relazione passionale, Giove aiuta a trovarla.

Cancro

Il giorno è protetto dalla Luna in Toro, avrete una piacevole sensazione di benessere e di simpatia per tutto e tutti intorno a voi. Il vostro pensiero deve andare alle relazioni che avete con gli altri e fare una valutazione di quello che date e quanto ne ricevete. Nel lavoro per esempio, siete soddisfatti di quello che prendete? Mercurio dice che potreste avere di più e vi sostiene nella ricerca di nuove occasioni, anche il transito di Venere è favorevole alle questioni finanziarie.

Leone

Circondati da veri amici, ma anche da persone non affidabili, oggi subirete uno smacco che deve mettervi sull'avviso. Luna mette l'accento sull'ambiente in cui svolgete la vostra attività, ma nulla toglie al vostro desiderio di stabilire rapporti di empatia con gli altri, vi rende sentimentali e attaccati ai vostri oggetti. Le iniziative indipendenti sono da consigliare, è il momento di dare inizio a un progetto a cui tenete di più, potrebbe trattarsi anche di un progetto rosa per il vostro futuro.

Vergine

Potrebbe diventare questo venerdì, giorno di Venere, il vostro primo giorno d'amore della vostra estate. Tanto è bella e appassionata la Luna in Toro, che forma un aspetto bellissimo con Mercurio nel settore dei viaggi, amicizie, incontri, relazioni sociali. Marte aumenta e migliora l'aspetto sessuale di una relazione d'amore, ma provoca anche discordia in quei casi in cui già esiste una tensione latente. Non escludiamo l'arrivo di proposte molto buone per gli affari.

Bilancia.

Sotto la bellissima Luna in Toro, nasce una verace passione. Questo è solo il preludio delle emozioni che sono previste per domani e domenica, quando Marte avrà il potere di risvegliare anche i ritardatari nelle conquiste d'amore. Il combattivo pianeta sollecita a costruire nel lavoro e in affari, anche a costo di andare contro un certo potere, tanto prima o poi lo scontro sarà inevitabile. Famiglia, figli, parenti rendono variopinta l'estate. Donatevi anche agli amici.

Scorpione

Gli avvenimenti importanti, le notizie e le risposte che aspettate, arrivano la prossima settimana in occasione della Luna nuova in Cancro. Quindi non c'è bisogno di essere oggi così apprensivi e irrequieti, trasformate la scontentezza che provate verso il mondo esterno, tirando fuori la vostra creatività. A parte la debolezza fisica provocata da Giove-Luna, lo spirito vola alto e punta lontano. Partirà, la nave partirà, canta Venere insieme a Mercurio, passionalità al massimo livello.

Sagittario

Qualcosa di surreale in certe storie d’amore, probabilmente siete voi a insistere con persone che non si addicono alla vostra personalità, ma non c'è nemmeno un riscontro passionale per giustificare queste ossessioni. Parliamo naturalmente delle nuove conoscenze (siete molto bravi a crearvi nuove amicizie), che nascono sotto la quadratura Venere-Marte, eccitante, invece per le coppie già formate. Lanciatevi in una nuova impresa di lavoro. Viaggi.

Capricorno

Venerdì straordinario per il vostro amore, Luna in Toro esercita un influsso potente, impossibile dissimulare i sentimenti che provate. L'unico rischio che occorre evitare è di diventare troppo possessivi nei confronti dell'altra persona. I rapporti con le donne sono favoriti anche da Venere, e questo vale per entrambi i sessi, attraverso di esse avrete molte possibilità positive anche per il lavoro. Il capitale realizzato è al sicuro, qualche incrinatura nelle collaborazioni.

Acquario

Risentite anche oggi del passaggio della Luna in Toro, che provoca un piccolo rimorso nei confronti della famiglia, matrimonio, figli. Incoraggia la prepotenza delle emozioni e così è difficile resistere agli impulsi momentanei, ma se cedete andrete incontro a inconvenienti futuri. Meglio quindi affrontare un dialogo aperto e diretto, anche perché domani la Luna sarà diversa e tutta a favore del vostro amore. Conclusione: mai mollare perché i sogni si avverano!

Pesci

Venerdì appassionato grazie alla Luna in Toro, ma probabilmente tanti di voi esprimeranno questa passione soprattutto per le questioni pratiche in casa e nel lavoro, affari e carriera. Il linguaggio è forse un po' retorico, ma riuscirete a convincere chi vi interessa, arriva anche un segnale fortunato di Giove per le finanze. Sarebbe però un peccato non seguire Mercurio giovane e sbarazzino nel campo delle amicizie, tante volte più divertenti dell'amore.