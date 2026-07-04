Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 4 luglio: tutti i segni

Foto: Branko

04 luglio 2026 a

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Ariete

Un po' tutte le attività sono favorite dall'aspetto di Urano-Saturno, nel quale possiamo inserire anche la forza vigorosa di Marte, che richiede però autodisciplina, senso di misura, autocontrollo. Solo così potete occuparvi di importanti questioni economiche. Il discorso sulla famiglia, casa, e tutto quanto riguarda le persone vicine, è di grande attualità nella stagione del Cancro. Sinfonia d'amore, grazie a Venere-Giove, non vi perderete in questa selva dei sensi.

Toro

Nelle prime ore del giorno, Luna complotta ancora con Venere, significa andare incontro a qualche momento di nervosismo e di esagerazione per ogni piccolo intoppo. La famiglia vi condiziona anche nelle amicizie, prendetevi un'ora di libertà. Il lavoro e gli affari invece vanno bene, le vendite anche. Il cuore l'avete già regalato, in qualche caso troppo presto. Ma questo non è un problema. L'alta pressione passionale che circonda il vostro segno, vi porterà qualcuno incontro.

Gemelli

Luna in Pesci rende cocciuti, rifiutate l'opinione degli altri solo perché è degli altri. Forse questo fine settimana avete bisogno di libertà, di fare qualcosa di diverso, magari un po' selvaggio, per sfuggire alla monotonia dell'ambiente e soprattutto alla retorica dilagante. Non fatevi prendere dalla smania di fare tutto, di accelerare i tempi, la prudenza non è mai troppa quando Marte è in scontro con la Luna. Fidatevi di un amore nuovo, ringiovanite il vecchio.

Cancro

Come gli Stati Uniti, anche voi potete oggi festeggiare il vostro giorno dell'indipendenza: con questa Luna in Pesci, finisce la prima fase di preparazione per un nuovo successo. Mercurio resta nel segno fino al 9 agosto, quindi siete sempre in tempo per concludere un affare finanziario che tenete nascosto anche al coniuge. Fate benissimo, fare sorprese è un vostro speciale dono. Nell'attesa di incassare, donatevi, come voi sapete, totalmente al vostro amore. Lo merita.

Leone

Quanta frenesia nel campo dell'amore! Vi comportate come se aveste paura di essere lasciati, ma dovete sapere che sono timori che qualche volta provoca Venere, non dovete lasciarla andare via prima di avere sistemato anche la più piccola incomprensione nel rapporto di coppia, matrimonio. L'anno che le stelle hanno programmato per voi è da ogni punto di vista eccezionale, ci sarà qualche giorno pesante per la testa, ma niente più. Romantica Luna in Pesci, vacanza al mare.

Vergine

Oggi e domani, consigliamo relax, Luna è in Pesci e voi sapete per esperienza come vi rende agitati mentalmente e stanchi fisicamente. Questo effetto è adesso ancora più pronunciato perché abbiamo anche Marte e Urano in aspetto pesante. Questo non esclude la possibilità di imbattersi in incontri molto intriganti, che daranno senz'altro ossigeno alla vostra vita. Pensate che è tutto incerto intorno a voi? Vi assicuriamo che non è così, è solo la voce della vostra insicurezza.

Bilancia

È difficile fare programmi oggigiorno, uno parte con tutta la buona volontà, ma si ritrova spesso con persone che sarebbe stato meglio non conoscere mai. Filosofia di Saturno. Eppure, dice Giove e lo dice la Luna nel campo del lavoro, che bisogna adesso impostare il futuro. Nazim Hikmet: il più bello dei mari è quello che non abbiamo ancora navigato. Nettuno nel campo della vita di coppia aggiunge: il matrimonio più bello è quello non ancora celebrato. Dai, sorridiamo!

Scorpione

Ogni vostro giorno è toccato da nuove sollecitazioni astrali e tutte chiedono situazioni e concetti nuovi. In molti casi, anche persone nuove. Rispondete all'invito delle stelle, prima che Plutone cominci a cambiare le cose a modo suo, Venere in Leone è ancora prepotente, ma serve al successo e all'amore. La vostra umanità. Questa caratteristica è portata in luce dalla Luna in Pesci, tante nuove persone saranno conquistate dal vostro modo di essere. Speculazioni ok.

Sagittario

Venere dice che siete molto amati, prima di giovedì prossimo (quando lascerà Leone) potrebbe verificarsi un nuovo incontro molto passionale per le persone sole, passione che sarà provocata dall'aspetto con Marte. Quindi: Venere e Marte, che è come dire “Io Tarzan, tu Jane”. Il trasporto con l'altro sesso è assoluto, mai stato così nel corso del 2026. L'odierna Luna non è ideale per affari, rimandate all'ultimo quarto in Ariete il giorno 7. Attenti a non provocare incidenti.

Capricorno

Marte assicura grinta combattiva, cominciate a combattere anche i pregiudizi del vostro ambiente e delle persone che ne fanno parte. Entro la fine di luglio, la vostra strada sarà libera da ostacoli. Luna in Pesci, obbligatorio pensare al relax in posti di mare (non necessariamente in spiaggia, se vi sentite ancora stanchi, infiammati). Gente di mondo, troverete amicizia, ammirazione e amore ovunque. Non dimenticate però le persone del luogo di nascita.

Acquario

Venere in Leone, provocazioni e scherzi da innamorati. Dopo settimane di Marte ostile in Toro, finalmente comincia ad essere un amante per le donne del segno, favorite ancora di più da quel passionale Giove in aspetto con Plutone. Transito super positivo per le iniziative pratiche, è già molto buona l’odierna Luna in Pesci, ma per le questioni finanziarie, orientatevi verso la Luna calante in Ariete, cambierà fase accanto a Saturno - il massimo per le questioni immobiliari.

Pesci

Potete sfruttare l'assenza di qualcuno per impostare come volete i vostri progetti e anche per dare il via a nuovi affari. Il punto meglio illuminato del vostro oroscopo sarà per parecchio tempo il settore della vita pratica, professione, affari, studio. Debole invece la parte “domestica”, cioè, i rapporti con la famiglia. Però non possiamo dimenticare che si stanno formando anche nuove unioni familiari, e che Giove è in grado di provocare nuovi innamoramenti. Oggi, sotto la Luna.