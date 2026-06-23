Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 23 giugno: tutti i segni

Branko 23 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 23 giugno 2026

Ariete

Marte transita nel vicino Toro, segno che è un po' la vostra cassetta di sicurezza in banca, però induce a reputare le condizioni economiche, specchio del vostro valore. Se avete soldi vi sentite a posto, in caso contrario vi abbattete. Oggi ci sarà sicuramente qualcosa da pagare, come fanno pensare alcuni pianeti in contrasto, però c'è anche Saturno - qui come un padre - che aiuta il raggiungimento di beni e proprietà. Nuove occasioni d'amore non sono male.

Toro

Sole e Luna sono in aspetto stimolante con il vostro Marte, la vitalità è stimolata e anche la salute è buona, affrontate tutto con entusiasmo e vigore. Questo è il momento per dimostrare quanto valete nel vostro lavoro, sapete collaborare bene e questo porta ad eventuali promozioni e aumenti di stipendio. Amore: se c'è una donna che ha detto - un giorno nella mia vita, comparirà un uomo che sarà una trappola - quel giorno è molto vicino, come si avvicina Luna piena in Capricorno.

Gemelli

Dipende dalla vostra situazione personale, molto è condizionato dall'ambiente attuale e dal punto di maturazione in cui sono arrivati i vostri progetti, investimenti, ma noi siamo lieti di annunciare che le possibilità sono buone per ottenere un grande successo finanziario. Nelle relazioni affettive proiettate molto di più del solito le vostre emozioni e, se a qualcuno questo dà fastidio, ebbene forse non è il caso di continuare in questa amicizia. Urano apre tante nuove porte.

Cancro

Sole appena entrato nel segno è in contrasto con Luna-Bilancia, aspetto che rappresenta una specie di sfida alle strutture della vita quotidiana, relazioni con la famiglia, i contatti abituali di lavoro, e così via. Sarete un po' irritabili e intolleranti più del solito, l'importante è risolvere sul nascere questi piccoli problemi, che possono incidere anche sulla salute. Perché insistere testardamente con iniziative che non potete risolvere da soli, quando domani avrete una Luna fortunata?

Leone

È così grande la voglia di amore e di passione che vi potrebbe spingere in una direzione sbagliata, ma se è solo l'avventura che vi interessa ascoltate pure le parole di fuoco che qualcuno vi dirà, seguitelo pure nella foresta del peccato… Sarebbe invece molto più importante e produttivo, sfruttare i raggi di questa Luna nella equilibrata Bilancia, per riflettere e per discutere nuove strategie nel lavoro e in affari. Ritornano in primo piano i rapporti con i parenti stretti, i fratelli.

Vergine

Balsamico questo influsso della crescente Luna nella vicina Bilancia, con cui siete in buoni rapporti di vicinato, e che adesso conviene tenere sotto osservazione anche per l'attività e gli affari, dato che manda influssi rigenerativi verso il vostro settore del lavoro (Acquario) e del successo (Gemelli). Ricordiamo che transitano in quei segni due pianeti che possono scoprire in voi talenti che non conoscete, Plutone e Urano. Entrambi sessualmente giganti.

Bilancia

Non perdete l'occasione che oggi offrono Luna e Venere, le due regine dell'amore romantico e passionale (c’è di mezzo anche Marte). Dovete rispondere a chi vi offre e chiede passione. Con i tempi che corrono, non è facile trovare l'anima gemella. È vero anche che la Bilancia gode una certa fama per quanto concerne le conquiste d'amore, se punta su una certa preda, questa difficilmente riesce a sfuggire. Con i soldi, come state?

Scorpione

Questo matrimonio si farà. Ce lo fa ricordare la Luna che oggi transita nel segno che vi precede, tradizionalmente associato al matrimonio, ma ancora di più l'aspetto che nasce con Giove e Sole, due forze cosmiche testimoni delle nuove unioni. Qualcuno dice che la musica a una cerimonia nuziale fa pensare a quella che accompagna i soldati in partenza per la guerra… Voi siete figli di Marte, non avrete certo paura di affrontare incognite che una tale scelta prevede.

Sagittario

Le iniziative di ogni tipo, professionali o finanziarie, familiari o sentimentali, viaggi e incontri, molto vivi, quelli in posti di mare…Tutto è sotto la protezione delle ottime stelle di questa prima settimana di primavera, oggi particolarmente stimolata sul piano d’incontri e amicizie, ma non manca nemmeno un segnale di vera fortuna che arriva da Venere. La stella dell'amore sarà in Leone fino al 9 luglio, allungate il passo nelle conquiste e prendete decisioni.

Capricorno

Questa Luna ancora in Bilancia, mette alla prova le vostre capacità, evidenzia affari e vita professionali e mette in mostra anche la vita personale e intima, rende difficile celare qualcosa di voi stessi. Chi tace acconsente, dice il proverbio, ma non è sempre così, voi dovete parlare. Intanto, avete la possibilità di scoprire le bugie dei collaboratori e delle persone vicine. In mezzo a tanto stress, però, ci saranno momenti di meravigliosa complicità in amore, molto sesso.

Acquario

Ma se c'è in voi una grande voglia ad evadere dalla routine quotidiana e andarsene da qualche parte, per far sbollire questa insolita irrequietezza, perché non fare un viaggio? Luna consiglia movimento anche per fare nuove amicizie e conoscenze, provenienti d'ambienti differenti del vostro, se non addirittura dall'estero. Non soltanto Marte, anche il Sole indebolisce un poco la forza vitale, disturbi di salute a causa di eccessivo lavoro. Semplificate un po' tutto.

Pesci

Non desiderare la donna d’altri, oppure l'uomo, è un precetto che ha ancora il suo valore. Nessuno vi rinfaccia l'infedeltà, però è vero che quando la Luna transita nella cosiddetta ottava casa, come è l'odierna in Bilancia, possiamo avere il desiderio per cose che appartengono ad altre persone. Niente di male invece se fate un controllo di cose che avete in comune con altri, ma senza esagerare. Siete benvoluti dalle stelle laboriose e fortunate, nulla vi manca.