Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 20 giugno: tutti i segni

Branko 20 giugno 2026 a

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Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 20 giugno 2026

Ariete

Venere mette in evidenza i lati piacevoli del vostro carattere, un ottimo biglietto di presentazione per ottenere appoggi da persone importanti. Tirate fuori anche le vostre capacità di avvocato. Non c'è un giorno che non vi porti almeno un influsso speciale, oggi è la volta della Luna che comincia cambiare fase in Vergine, nel settore che più serve in questo momento per l'attività, affari, positiva per la salute. Trionfale l'amore! Come sia, quale che sia, con chi sia…Ma amore!

Toro

Non dimenticherete questo giugno, mai scorderete questa primavera, siete stati sempre tra i primi, anche nei momenti in cui la situazione sembrava di difficile soluzione, nel lavoro o in famiglia. Luna in Vergine, punto più alto del vostro oroscopo, non solo per l'amore ma anche come fortuna. Domani diventa primo quarto e così inaugura la vostra estate, in un modo che ci piace definire nobile, così è il vostro animo. Un cammino professionale diverso dal passato.

Gemelli

Talvolta le stelle ci fanno i dispetti. Tutti gli astri sono positivi, Luna però diventa impegnativa per la famiglia, dalla Vergine tocca lo stomaco e vi rende sensibili al polline, curate la vostra preziosa gola e le corde vocali, dovrete parlare molto in amore. Si tratta di normale agitazione che prende durante i passaggi stagionali, siete assai sensibili ai cambiamenti di clima, questa volta agitati anche dal crescente numero di impegni di lavoro e da una grande emozione in amore.

Cancro

A mezzanotte potrete già abbandonarvi a un sogno di una notte di mezza estate, domani mattina alle 8:26, solstizio d'estate sarà inaugurato da Mercurio e Giove nel vostro segno. Niente male, come apertura della stagione del compleanno, soprattutto perché avrete anche una bellissima crescente Luna in Vergine, beneaugurante per le questioni domestiche. Una nuova emozione nel matrimonio, qualcuno ritorna a chiedervi amore e affetto - amate e basta!

Leone

E intanto va, nel silenzio splende un fresco, curioso, un po' emblematico amore. Avete Venere nel segno, che domani mattina inaugura con voi l'estate, la vostra stagione del cuore. Sarete molto richiesti quest'anno, non appena arriva Giove nel segno, ma nelle nuove storie consigliamo di non fare troppe domande e di non pretendere troppe spiegazioni, vanno accettate così come si presentano. Siete il segno dei grandi capitali, ma non è ancora il momento di superare il livello di guardia.

Vergine

Un privilegio voluto dalle stelle, arriva nel segno la Luna crescente che domani aprirà la nuova stagione e cambierà fase per la seconda volta in giugno, primo quarto. Giorni di grandi incontri, anche con importanti specialisti che servono in vari campi della vita. Noi invitiamo verso l'amore, la famiglia, le amicizie. È vero che Marte e Venere favoriscono amori giovani, ma non è detto…è successo a una mia amica già in là con gli anni che diceva di non voler amare più, ma Saturno aveva deciso diversamente.

Bilancia

Avete anche voi la sensazione che questi primi sei mesi del 2026 sono stati come un romanzo? Ogni settimana un nuovo capitolo, un nuovo colpo di scena. Domani mattina, il Sole in Cancro, inaugura una nuova stagione professionale soprattutto perché quel segno nel vostro oroscopo occupa la cosiddetta 10ª casa, quella che conduce al grande successo. Il successo è nel vostro destino ma dovete aspettare un po', intanto in amore non vi va affatto male. Vi vogliono!

Scorpione

Un po' anche questo clima ha le sue colpe, ma i frequenti mal di testa che accusate sono dovuti ai due pianeti fortissimi in Ariete, settore della salute, che si presentano invece imbattibili alleati del vostro lavoro, della carriera, che è di mese in mese più brillante e in qualche caso fulminante per quanto concerne nuove idee e nuove proposte. Iniziate la vostra estate con Luna-Vergine, grandiosa per viaggi, incontri, acquisti. Fortuna al tavolo verde grazie a Giove.

Sagittario

Conflitti coniugali anche all'inizio della nuova stagione, Venere spera proprio di no. Comunque è vero che oggi e domani siete provocati dalla Luna in Vergine, che agita un po' tutta la famiglia, e sembra ci siano delle novità anche con parenti vicini e lontani. Restate in contatto, potrebbero esserci notizie positive per gli affari. Volevate diventare… Giove lo sa bene, avete anche raggiunto l'obiettivo desiderato, ma altre occasioni ben più gratificanti devono ancora arrivare.

Capricorno

Un sogno di mezza estate, anche per il Capricorno? E perché no? Il Sole inizia l'opposizione dal Cancro domani mattina, ogni partenza estiva è un po' faticosa per voi che siete il segno del solstizio d'inverno, quest'anno in particolare dovrete stare attenti perché Sole incrocia Saturno e Nettuno in Ariete. Nuove responsabilità lavorative, nuovi impegni nella vita familiare. Luna però è bellissima in Vergine, protegge i viaggi, prepara un eccitante cocktail d’amore.

Acquario

Siamo ancora sotto il segno dei Gemelli, fino a domani mattina, e voi siete quelli che potrebbero ottenere i vantaggi migliori. Non solo perché il Sole comincia a illuminare il settore del lavoro e del guadagno, ma è molto buona anche l'odierna Luna-Vergine, fase crescente fino al primo quarto che aggiunge fortuna alla già presente fortuna di Giove. Nonostante alcune imperfezioni dei giorni passati, il vostro segno esce meglio di altri dalla incertezza generale. L'amore è alla ricerca di un approdo.

Pesci

Per evitare gli scontri che questa Luna in cambiamento di fase in Vergine potrebbe provocare, organizzate un piacevole intervallo e mettete in ordine le vostre carte, i vostri pensieri, le intenzioni. Le maggiori entrate sono previste la prossima settimana, ma già domani mattina con l'inizio dell'estate, Sole in Cancro, non si escludono improvvisi segnali di fortuna. Giove, il vostro grande astro guida, sarà congiunto a Mercurio, due fortune possibili: amore e gioco. Viaggi super!