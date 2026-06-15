Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 15 giugno: tutti i segni

15 giugno 2026 a

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Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 15 giugno 2026.

Ariete

Dobbiamo sempre ricordare il disturbo di Mercurio, dovete essere più attenti nelle spese e prudenti nel movimento fisico, durante i viaggi. Aumenta la voglia di vacanza ma vi conviene insistere ancora nel lavoro e in affari, questa Luna nuova è giusta anche per rivedere questioni scritte. Un normale scontro con soci e collaboratori, ma il rapporto di coppia ritorna splendido con Venere nel punto più caldo del vostro oroscopo, Marte fornitore di ottima energia erotica.

Toro

Sempre meglio, anche se in settimana ci saranno due giorni di Luna nervosa vicino a Venere, ma questa fase di novilunio nel settore delle finanze incide come stimolo per il lavoro, dove siete sempre favoriti da Mercurio in Cancro, che diventerà ancora più favorevole da domenica, solstizio estivo. Vincerete una causa, un concorso, una gara prestigiosa. Venere contribuisce all'amministrazione domestica, simboleggia potere di attrazione insieme a Marte, conquistate sempre.

Gemelli

Campioni d'Italia. Siete l'unico segno che può vantare oggi un cielo astrale senza macchia, vi siete svegliati forse con un mal di testa ma questo è solo un passeggero effetto della Luna diventata nuova durante la notte. Da questo giorno, che ha il profumo del giglio bianco, parte il nuovo anno lunare con una straordinaria onda creativa per il successo. Con la stessa attenzione dedicatevi alla famiglia e all'amore, nuovi innamoramenti favoriti da Venere.

Cancro

Luna nuova, anche per voi, sarà presente tutti i giorni della settimana fino a domenica 21, quando sarà inaugurato il vostro solstizio d’estate. È importante fare oggi programmi dettagliati, non troppi dal punto di vista numerico, ma devono essere scelti per la qualità e l'importanza che possono avere nel futuro. Senza nulla togliere a queste stelle d'amore veramente belle, Mercurio lavoratore eccellente, dobbiamo ricordare che c'è sempre Saturno in posizione di severa guardia.

Leone

Verso l'estate con Luna sempre presente con un influsso positivo per la casa, famiglia, lavoro e finanze. Sarà possibile vedere la verde luce di Venere nel vostro segno (amore ma anche dollari/ il riflesso rosso di Marte - passione/l'azzurro di Nettuno - amori estivi/ sapore di sale). Affrontate tranquilli un viaggio, farete incontri nuovi, utilissimi per il vostro futuro. Proprietà. Il giorno più interessante appare venerdì 19, quando Venere esprime al massimo le sue qualità.

Vergine

Non giudicate la settimana secondo le sensazioni e gli eventi che procura l’odierna Luna in Gemelli, instabile e faticosa quanto vi pare, ma è pur sempre una novità nel campo del lavoro e del successo professionale. Stendetevi ancora oggi, partirete alla conquista nei settori che maggiormente vi interessano in questo periodo, noi siamo lieti di potervi dare buone notizie, sia nel campo professionale ed economico sia nei rapporti affettivi. Portate pace in famiglia.

Bilancia

Vivete intensamente ogni attimo in amore, splendido! La settimana apre con una decisiva Luna nuova in Gemelli, segno che ha sempre una grande importanza nella vostra vita, perché gli effetti dei corpi celesti presenti in quel segno saranno avvertibili anche a lunga scadenza. Inutile precisare che i rapporti più interessanti e meglio riusciti nascono con persone nuove, possibilità che arrivano da lontano, voi stessi potreste cercare altrove un altro amore.

Scorpione

Era il 28 maggio dello scorso anno, Luna nuova in Gemelli sollecitava un cambiamento - anche radicale - in certe situazioni private o professionali ormai giunte a un punto difficile da sostenere. Se non l'avete fatto, pensando magari che il tempo migliora tutto, adesso avete un'altra occasione giusta, cambiate! Se si tratta di lavoro, avete Mercurio in trigono, potete andare per il mondo e vivere una nuova estate. Basta la salute e un paio di scarpe nuove.

Sagittario

Luna nuova nel settore delle collaborazioni e del matrimonio, prevede novità prima del solstizio d'estate. Infatti, il 20 e il 21, ci sarà un altro cambio di fase in Vergine, che renderà urgente cambiamenti nel settore del successo. Nel mese del Cancro, la situazione astrale sarà più scorrevole. Avete una gran bella Venere con voi, che può farvi prendere una sbandata amorosa, siete assettati di amore e di passione, divertitevi, ma non investite ancora troppo nelle nuove storie.

Capricorno

Luna nuova quasi infallibile anche per gli affari, ma il pezzo forte è Urano in Gemelli, pianeta di Elon Musk - non a caso il primo “trilionario”, come volevasi dimostrare… Anche a voi questo pianeta riesce a provocare situazioni professionali nuove, andate oggi stesso alla ricerca di nuovi alleati, dimenticate le persone che non hanno portato nulla nella vostra vita. Marte è sexy, Venere una dea, ritorna quel gusto schietto che vi distingue nelle conquiste.

Acquario

Acqua azzurra, acqua chiara. Basta con i rapporti segreti o tormentati, in diversi settori, Luna nuova di giugno vi permette di trovare un nuovo orizzonte. La fortuna è prevista anche lontano dal solito ambiente, impostate le iniziative pratiche pensando al futuro: è lì che passerete il resto della vostra vita. Venere inizia una appassionata lotta con Marte, che non sarà così divertente quando capirete che l'agitazione coniugale aumenta. Donne: un nuovo ideale di uomo.

Pesci

Questa Luna nuova di oggi domani ritornerà vostra grande amica, ma tenete presente nel fare i vostri programmi e discussioni che ci sarà un altro cambio lunare, il 20-21, sarà il primo quarto in Vergine. Concluderete la primavera con un successo del tutto personale, la fortuna non è dovuta solo a Giove ma anche alla vostra innata capacità di fare buon uso del potere e della utilizzazione efficiente del denaro. La crisi vi sfiora appena… In amore bisogna ripartire ogni giorno.