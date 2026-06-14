Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 14 giugno: tutti i segni

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Branko 14 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 14 giugno 2026.

Ariete

Venere vi vuole più dolci in amore, la persona amata non è poi quella roccia che vuole far credere. In voi una grande ricchezza di sentimenti, emozioni nella vita amorosa e in famiglia, un crescente numero di impegni di lavoro le possibilità in affari. Conviene insistere proprio con gli affari, spostare magari a domani alcuni lavori in casa, per sfruttare fino in fondo la disponibilità della Luna nuova. È richiesta però freddezza e disciplina, severità anche con voi stessi.

Toro

Nel campo professionale avete già conquistato una bella visibilità, ma il Toro deve mirare sempre più in alto. Una ghiotta occasione in affari è annunciata dalla Luna che diventa nuova nel vostro settore delle proprietà economiche e immobiliari. La vita sentimentale è caratterizzata da Marte rimasto nel vostro segno, quale guardiano della passionalità - provoca caldo africano, cioè, passione. I vostri atteggiamenti sono molto più sicuri, giudizio critico e capacità di valutare.

Gemelli

Il vostro sviluppo emozionale ed intellettuale è stato precoce e ciò è forse dovuto alla mancanza di attaccamento al passato. Governati da Mercurio, voi siete sempre due passi avanti rispetto agli altri, ma qualche esperienza portata recentemente da Saturno deve essere ricordata, mentre elaborate nuovi ambiziosi piani. Ripartirete sotto la Luna nuova, domani, che aprirà anche un nuovo anno d'amore. Amore che arriva all'improvviso come un tornado passionale. Auguri.

Cancro

Una discussione, un accordo, una firma, un progetto importante, per la nuova stagione ormai alle porte: inizia la prossima domenica 21, con l'arrivo del Sole. Anche il novilunio di domani significa per voi la conclusione di un anno lavorativo e lancia anche un segnale al settore della famiglia. Tutti i componenti devono collaborare per risolvere un problema. Saturno contrastante, ma in una posizione da cui riesce a svolgere un'azione stimolante per quanto riguarda il futuro.

Leone

Che bel cielo! Abbiamo persino elementi (Venere, Urano, Luna) per poter prevedere fortuna al gioco, anche se vi trovate in qualche luogo di villeggiatura. Domani certamente guadagnerete con i vostri affari, inattese facilitazioni anche per le questioni della casa, figli. Marte potrebbe togliere o diminuire il mordente, ma Luna nuova in Gemelli estende una rete protettiva sulle questioni più importanti della vostra vita. Nulla da rivedere amore, bisogna solo amare di più.



Vergine

Eppure non siete stanchi quanto uno si aspetterebbe, ma bisogna lo stesso procedere con cautela e non insistere dove capite che non tira aria favorevole. Marte, Ares greco, era il dio della guerra. Nel vostro caso, provoca agitazione nel mondo lontano, ma assume anche l'aspetto di coraggio, ambizione, apre altre possibilità di successo, che voi scoprirete insieme alla Luna nuova in Gemelli, domani. Tra una settimana il miglioramento sarà ancora più consistente. Relax.



Bilancia

La nascente Luna nuova nel caro Gemelli aprirà il grande portone del futuro, iniziando dal settore professionale e dagli ambienti dove nasce, o potrebbe nascere, il vostro prossimo grande successo. Denaro e beni che vengono annunciati oggi da Venere, arrivano anche per vie diverse, diciamo che sono "mandate" dal destino o dalla fortuna. I due amanti, Marte e Venere, sono nella fase del litigio, fanno finta di essere gelosi uno dell'altra, ma è Venere che vince sempre.

Scorpione

Come aveva il nostro oroscopo più volte affermato, ogni evento astrale che si verifica in Gemelli, incide sull'andamento della vostra vita giornaliera. A volte positivamente, altre volte negativamente, ma oggi questa Luna che diventa nuova domani, accoglietela come l'allodola del mattino che annuncia un giorno buono. E quindi uscimmo a rivedere le stelle… Questa volta ne vale veramente la pena, anche un improvviso scontro d'amore è da considerare come un balsamo.



Sagittario

Luna, Sole e Urano, sono in opposizione dai Gemelli, aspetto che provoca discussioni, irritabilità vostra e delle persone che avete accanto, ma se voi avete qualcosa di valido da proporre (imporre?), questo è il momento. Litigate pure con tutti, tanto si stancheranno prima loro. Potrebbe essere così bello l'amore, adesso con Venere in Leone, e invece… Giove afferma che avete più forza del coniuge, divertente invece il fuggifuggi e ritorno, degli amanti di fresca data.

Capricorno

Oggi e domani, Luna nuova in Gemelli, nel punto ideale del vostro cielo per l'attività e gli affari economici, spesso viene associato anche alla fortuna grazie alla presenza di Urano. Amore: sposatevi al più presto, nozze sfarzose. Un uomo in grigio, elegante, il nostro Capricorno, molto controllato, serio, perfetto nei gesti e nelle parole. Donna in rosso, la signora Capricorno. A lei il rosso, colore di Marte, dona molto. Tranquillizzatevi in affari, siate più sexy in amore.

Acquario

Oggi e domani, giorni della fortuna, propiziata dalla Luna nuova in Gemelli, segno della vostra fortuna. Vincenti in ogni caso. Controllate le collaborazioni e le associazioni rese difficili da Marte in Toro, che prosegue il transito fino al 28 giugno. Però voi avete altre facilitazioni e potete effettivamente arrivare prima a una conclusione positiva, anche nell'aspetto economico. Novità in famiglia. Se cercate l'amore dovete sapervi anche adattare, modificate il vostro ideale maschile o femminile.

Pesci

Luna nuova nascerà nel settore della famiglia. Annuncia novità alle giovani coppie, ma anche le persone più anziane potrebbero gioire delle nuove nascite, nipoti, pronipoti. È coinvolto in questo transito anche Urano, pianeta che è ritornato in Gemelli dopo 80 anni di assenza. Ecco perché è perfettamente logico annunciare non solo figli ma anche i figli dei figli. Con la forza di Marte, voi Pesci siete in grado di affrontare tutto. Avrà una sorpresa, chi non vi considera guerrieri.