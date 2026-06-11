Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 11 giugno: tutti i segni

Branko 11 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 11 giugno 2026

Ariete

Anche se le questioni familiari assorbono gran parte del tempo, per non parlare del vostro amore che prima vi invita e poi dispettoso si nasconde, consideriamo di affrontare come prime le questioni finanziarie e professionali. Oggi, Luna va in Toro, con un andamento tranquillo che consente concentrazione e confronti diretti senza perdere pazienza. Potete dare inizio a una produttiva ricerca in affari, ma il cielo più bello sarà quello di domenica con Luna in Gemelli.

Toro

Affermazione personale e molto amore. Questo il messaggio della Luna nel segno, ultimo transito della primavera, in aspetto diretto e bellissimo con i due fortunati astri in settori importanti per la gioia personale e per il successo nel mondo del lavoro, affari, progetti con gente che viene da fuori. Per ottenere di più, dovete essere in movimento, viaggiare, corrispondere, partecipare. In pochi giorni farete tanti progressi, Mercurio e Giove sono ancora in aspetto con Marte, passione.

Gemelli

Giugno si conferma il vostro mese zodiacale, le stelle brillano e annunciano il proseguimento di una vita movimentata e piena, viaggi e incontri, riunioni, conferenze, gare sportive, prestazioni da record per i liberi professionisti. Il solo difetto, se così si può dire, di un cielo ottimista è un certo egocentrismo. Del resto voi siete il segno che ama e basta a se stesso, però fate uscire allo scoperto la vostra umanità, che conservate nel cuore. Restyling in famiglia.

Cancro

Giovedì illuminato da una Luna veramente bella per il privato e molto efficace per le questioni pratiche, affari finanziari compresi. Potete partire con nuove iniziative, ricerche, collaborazioni. Come succede per ogni partenza, prima bisogna mettere da parte quello che non serve più e che potrebbe anzi appesantire il viaggio. Mettete in valigia solo le cose indispensabili, come fa il turista per caso nel famoso film. Ritrovate in amore l'incanto della prima notte.

Leone

Davanti al periodo più appassionato dell'anno, Venere e Giove preparano sorprese anche per i nativi di una certa età, che già sentono crescere la voglia di gioia, di gioventù. Non un solo pianeta contro durante l'estate, soltanto la Luna potrà diventare di tanto in tanto un po' pesante e dispettosa, ma niente potrà demolire il successo che vi state costruendo adesso. Cercate di non esagerare con il malcontento oggi e domani, occupatevi del vostro benessere.

Vergine

Primavera se ne sta andando, portando con sé sogni e speranze… Forse non avete realizzato tutto, ma dovete sapere che le iniziative impostate durante il mese del Toro non sono state buttate via, i frutti ci saranno nella prossima stagione. Mercurio continua a seguirvi nelle imprese economiche e professionali, ottimo per i viaggi, Giove per i rapporti con l'estero. Sarà straniero, il prossimo amore? Non è da escludere, ma sarà comunque più grande, come canta Loretta Goggi.

Bilancia

Non sarà un po’di emicrania a farvi mancare energia e grinta, ma dovete avere sempre qualche attenzione per il vostro benessere fisico e per la vostra salute, visto che vi occupate tanto e sinceramente della salute altrui. Dovete misurarvi con una situazione spesso incerta e confusa, nel campo pratico sottoposto al disturbo di Mercurio. Una delle cause è anche la situazione generale confusa, dovreste avere una vostra più chiara posizione. Aspettate Luna nuova, 14-15

Scorpione

Per questioni veramente importanti, legali o economiche, sarà meglio attendere il Sole in Cancro (21), ma le cose burocratiche possono essere sbrigate con l'aiuto di Mercurio, che favorisce anche i contatti professionali, collegamenti con persone e luoghi lontani. Dubai sarebbe una città a vostra misura, corrisponde all'idea della ricchezza. Parliamo dell'estero anche agli altri segni, perché tutti siamo davanti a un grande cambiamento astrale, prima della fine dell’anno.

Sagittario

Oggi e domani, Luna attiva in Toro, segno del vostro lavoro è interessante anche per le operazioni bancarie, quindi fino a domenica conviene essere presenti e operativi sulla piazza. Oggi dovete iniziare a studiare i vostri collaboratori e soci, come stanno facendo loro con voi, essere meno teatrali nei rapporti con superiori o le autorità. I nostri avvertimenti sono necessari in previsione della Luna nuova in Gemelli, 14-15, che metterà sotto esame anche i legami affettivi.

Capricorno

Amore, che bello, speriamo! Una possibilità per le persone sole viene fornita oggi dalla Luna in Toro, che potrebbe essere il segno della vostra vita, in aspetto con Marte super passionale, insieme a Plutone, maestri di seduzione. Prima che si verifichi il novilunio in Gemelli, lunedì 15, un altro segno con cui potreste avere un feeling meraviglioso, ritorna positiva Venere in Leone dal giorno 13. Indizio di prossimi successi. Non angosciatevi per i soldi, viaggiate con prudenza.

Acquario

Dal pomeriggio e anche nei prossimi due giorni, sarete nervosi e impazienti. Effetto Luna in Toro, agitata anche dalla vicinanza di Marte. Consigliamo sereno relax nella natura, rimandate le serie questioni professionali o materiali che richiedono sforzo mentale che ora non potete avere, ma potrete riprendere tutto domenica e lunedì. Per vostra fortuna, in Gemelli scatta Luna nuova lunedì 15, avete in mente un grande affare? Partite immediatamente. L'amore vi troverà ovunque andiate.

Pesci

Mercurio, lavoro e affari, sarà positivo a lungo. Oggi diventa particolarmente generoso perché forma un aspetto con una tenace Luna in Toro, potrebbe farvi avere una bella somma, positivo anche per le questioni scritte, le carte legali, naturalmente bello per i viaggi di piacere o per dovere. Ciò non esclude incomprensioni o litigate con le persone vicine, parenti, fratelli e sorelle, cognati. Ma si tratta di normale amministrazione… Venere e Marte aumentano la solidarietà coniugale.