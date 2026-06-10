Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 10 giugno: tutti i segni

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Branko 10 giugno 2026 a

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"Le stelle di Branko", le previsioni dell'astrologia più ascoltato e più amato dal pubblico italiano. Ecco l'oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 10 giugno 2026.



Ariete

Fatti nuovi, cambiamenti inattesi o lungamente pensati (fino a diventare ossessione), trovano improvvisamente la loro occasione di realizzarsi. In modo particolare il discorso, la previsione, vale per le questioni pratiche, lavoro e affari. Rendete omaggio alla Luna nel segno, stimolata da Saturno, create qualcosa di importante per il vostro futuro. Anche gli affetti entrano in un clima festoso, Urano risveglia passioni, rende giovani, fa ritornare pionieri alla ricerca del successo.

Toro

Venere già sente l'estate, insieme a Giove in sintonia perfetta, compone una musica nuova per l'amore. La sentite? Se mettete un attimo da parte gli aspetti materiali della vostra e della vita di coppia, vivrete sensazioni sensuali come non accadeva da tempo. Anche senza eventi speciali, dovete creare situazioni romantiche per cancellare tensioni. Luna bella tutta la settimana, domani arriva nel segno e poi diventerà nuova in Gemelli il 15, aumenterà gli affari.

Gemelli

Importante questa Luna in Ariete, congiunta a Saturno, annuncia qualcosa di importante per lunedì prossimo quando diventerà nuova nel vostro segno. Ora illumina l'11ª casa zodiacale, che rappresenta i vostri desideri e speranze, ideali e obiettivi che vi ponete nella vita. Ora il momento di integrare la vostra personalità con l'espressione di gruppo con cui lavorate. Urano, astro della vostra attività futura, dice sì. Marte piccante, amore come ai bei tempi antichi.

Cancro

Dopo estenuanti trattative, avrete successo finanziario, ma tenete presente che oggi la Luna è pesante accanto a Saturno in Ariete, rimandate impegni importanti se vi sentite stanchi fisicamente ma anche mentalmente. Perché lì vicino c'è anche Nettuno, pianeta che incide sullo stato d'animo ed esagera tutte le nostre emozioni, crea paure che non hanno ragione di esistere. L'amore può salvare? Eccome! Basta seguire la traccia di Venere che porta dritta al vostro amante.

Leone



Una piacevole sensazione di bisogno di movimento, desiderio di eccitamento, senza però essere distruttivo. È questa la caratteristica della Luna in Ariete, con Urano in Gemelli, segno che presiede i vostri incontri importanti o superficiali ma sempre graditi al vostro cuore. Anche il fatto di sentirsi insofferenti verso le solite situazioni in casa e nella vita abituale, è un effetto positivo di queste stelle che vi preparano al prossimo arrivo di Venere. Ripetete esami d’amore.

Vergine

Nel mese dei Gemelli non possono mancare agitazioni e incomprensioni nell'ambiente dove svolgete il vostro lavoro o esercitate la vostra autorità. Voi conoscete persone dalle idee conservatrici che respingono ogni novità, ma sono proprio queste novità la vostra forza di oggi che è un giorno vincente e domani sarà un giorno per costruire qualcosa di nuovo anche lontano. Amore: atmosfera insolitamente calda, ricorda tanto il tè nel deserto. Come una odalisca, la donna Vergine.



Bilancia

Durante questi passaggi della Luna in Ariete, che durano poco più di due giorni, tutti i vostri contatti più stretti assumono una tonalità emotiva. Quindi, momento poco propizio per delicate transazioni affaristiche o per discussioni che chiedono pensiero chiaro, acuto e obiettivo. Ma d'altro canto il transito è favorevole a situazioni che richiedono sensibilità per i sentimenti degli altri, il problema nasce quando gli altri non mostrano sensibilità per i vostri sentimenti o pensieri. Anche l'aspetto di altri pianeti in Cancro, consiglia di rimandare decisioni economiche.

Scorpione

Sotto il fuoco dell'Ariete, agiscono oggi alla grande Luna, Saturno e Nettuno. Nella tradizione astrologica questa combinazione significa "intuizione divina", nel senso che sboccia nella vostra testa un'idea di sicuro successo quando la metterete in atto. Attenti però di non cambiare troppo di frequente le vostre mosse, la gente vi guarda già con sospetto. La ricchezza di sentimenti che è ora in voi può spingere a ritirarsi nel vostro mondo personale della mente.



Sagittario

Se proprio non vi va di combattere con i colleghi e collaboratori, perché voi siete già avanti con le vostre idee professionali, economiche, artistiche, non perderete nulla, avrete altre Lune positive come questa ma soprattutto avrete Venere in Leone che vi porterà in cima al mondo. Cominciate intanto a fare l'amore, ricordate Raffaella: a fare l'amore comincia tu…? Un altro settore che le stelle raccomandano tanto prima dell'estate, sono le amicizie nuove e vecchie.

Capricorno

Restate ancora un po' fermi se potete, Luna potrebbe essere particolarmente insidiosa perché si congiunge a Saturno in Ariete. Significa che i vostri personali problemi nel lavoro o nelle associazioni, come nella salute, si incrociano con doveri e responsabilità che avete nel mondo domestico. Il tratto positivo di questa Luna nei confronti di Venere, anche se sono in quadratura, è che non creano problemi, anzi diventate particolarmente affettuosi con la persona amata.

Acquario

Le vostre conversazioni sono vivaci e colorate da considerazioni personali, ma non sempre fedeli alla realtà dei fatti. Il giorno è molto creativo per il lavoro e produttivo, attenti però che il pensiero non venga eccessivamente influenzato da esperienze passate, specie quelle negative. Detto questo, siamo lieti di poter prevedere un colpo di fortuna o la prima occasione felice in amore, la prima sorpresa per le giovani coppie. Allungate il passo nelle conquiste.

Pesci

È sempre più vicino un importante acquisto, una vendita, cessione, cambiamento di casa o di sede. Proverete molto piacere a essere circondati di oggetti familiari pieni di ricordi del passato. Rovisterete nel cassetto della nonna alla ricerca di quelle lettere d'amore che una volta significavano tutto per voi. Ci chiediamo spesso, quando scriviamo il vostro oroscopo, dove si nasconde il romantico Pesci che una volta attraversava mari e monti, inseguendo l'amore.