Oroscopo, le Stelle di Branko di 7 giugno: tutti i segni

Branko 07 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 7 giugno 2026

Ariete

Luna cala nel segno che vi precede, sotto un certo punto di vista possiamo dire che cala il sipario su un determinato periodo professionale o familiare, poi - forse già domani - lascerà il compito a Saturno di aprire alle nuove attività. Leggera pressione verso il settore della salute (Vergine), dovete stare più attenti al cibo e prudenti con i macchinari. Restate un po' da soli per capire dove sia necessario impegnarsi di più. Amore: ricordi, prove tecniche di matrimonio.

Toro

Problemi impossibili da risolvere, questa primavera non ci sono stati, per cui le vostre lamentele non sono giustificate dalle stelle. Però è vero che qualche volta non vi dispiace fare il viso da martire. Tuttavia, se è rimasto un nodo in gola, questa Luna in Pesci, per voi scaltra come una volpe, vi aiuta ad ottenere quello che voi volete. Ma è una buona regola nella vita del Toro partire sempre e comunque dai soldi. Marte guarda il vostro amore, saranno calde le notti di giugno.

Gemelli

Nella vostra stagione astrale nasce sempre qualche fase lunare piuttosto severa per il campo professionale, questa Luna in Pesci che diventa ultimo quarto, mette in discussione un po' tutto l'ambiente ma annuncia anche novità di eccezionale importanza per il vostro futuro. State però un po' fermi, solo per dovere di cronaca registriamo possibili disturbi nella salute: stanchezza mentale, vie respiratorie, reumatismi. Andate in posti dove sapete di non incontrare gente di tutti i giorni.

Cancro

Non dovete vedere nemici dovunque, però ci sono parecchie persone che vogliono curiosare nei vostri affari, ma questo significa che siete tra i protagonisti sul palcoscenico professionale. Venere-Mercurio-Giove, magnifico tris stellare, capacità di realizzare, talento per comunicare con il pubblico, fortuna in amore e forse anche al gioco, se vi trovate in posti di mare. Perché mare? Ma perché in Pesci comincia a formarsi Luna ultimo quarto. Salute, cautela sempre.

Leone

Luna comincia la fase ultimo quarto in Pesci, sarà completato domani, per voi significa capacità e occasioni di cambiamento, chiude un capitolo e annuncia una nuova stagione impegnativa ma produttiva. Meritate un premio per la vostra dedizione alla casa, famiglia, figli, amore. Bisognerebbe però vedere caso per caso, come siete ricompensati. Plutone dice che non comandate voi nella vita affettiva, ma alla fine arriva Venere il 13, avrete la vostra riscossa.

Vergine

Ogni anno il periodo dei Gemelli, che abbraccia il terzo mese della primavera, è sempre impegnativo. Ci sono cambiamenti delle fasi lunari che mettono alla prova i rapporti affettivi e professionali. Spesso si presenta anche la necessità di osservare qualche giorno di riposo. Come succede oggi e domani, inizia una faticosa fase lunare in Pesci, ultimo quarto chiama l'attenzione sul matrimonio e collaborazioni. Però vi potete dedicare anima e core alla vita amorosa, sessuale.

Bilancia

Il nascente ultimo quarto in Pesci mette alla prova anche la salute, la resistenza fisica. Visto che avete Venere ancora negativa in Cancro, osservate cautela fino al 13. Sole in Gemelli È sempre gentile e stimolante per il vostro successo, affari, incontri di amicizia e di amore. Superato un momento di debolezza impegnatevi senza risparmio, perché è proprio questa Luna che chiama verso di voi persone importanti e crea nuove occasioni per il successo. Siete in bella vista, attenti!

Scorpione

Oggi raccontiamo a tutti i segni della Luna calante in Pesci, ma per voi può avere un significato ancora più importante, speciale, perché transita nel campo della fortuna. È come un saluto all'estate che è già davanti alla porta rossa del vostro amore. Ma certo, con il Sole e Giove in Cancro, la nuova stagione entrerà immediatamente nel girone degli uomini e delle donne di successo. Oggi siete davanti a un grande portone, Urano rompe le sbarre e voi entrerete.

Sagittario

Avete già cominciato a lamentarvi in amore. Secondo voi, non abbastanza presente e ossequioso nella vita quotidiana. Questo almeno è quello che si mettono in testa le donne Sagittario, regine per autoproclamazione. Meno esigente l'uomo del segno, ma anche lui sarà agitato durante il cambiamento della Luna in Pesci, non indicata per trattative d'affari. Le voci, le pretese delle persone vicine e lontane vi infastidiscono. Promemoria: comprate una casa al mare.

Capricorno

Le nostre previsioni non sono negative per quanto riguarda le finanze, sempre in relazione con la situazione generale, ma voi dovete nascondere questa frenesia di guadagno, potrebbe creare antipatiche rivalità. Avete già ricevuto parecchi segnali di invidia, tuttavia oggi e domani siete scelti delle stelle come campioni. Tutte le comunicazioni sono favorite dal Sole e Urano in Gemelli, in posizione di successo, mentre Luna-Pesci è indicata per siglare e concludere.

Acquario

Oggi e domani sono protagonisti i segni d'acqua, grazie alla Luna ultimo quarto in Pesci, ma anche voi avete una bella visibilità nella vita sociale prima di tutto, lavoro, relazioni professionali, comunicazioni di affari. Anche se non siete personaggi famosi come Sal Da Vinci, fate la vostra bella impressione. La gente vi trova belli, originali, un po' buffi, esagerati con il trucco e con gli accessori. L'amore chiede urgentemente una nuova canzone a ritmo di rap.

Pesci

Parliamo d'amore, sotto questa Luna calante, ultima della primavera ma già rivolta all'estate, cambia fase e domani diventa ultimo quarto. Anche in amore ci si sviluppa, da ghiottoni si diventa buongustai. Diciamo che siete diventati, rispetto a un anno fa, più esigenti, forse alcuni piccoli problemi di coppia dipendono proprio dalle vostre nuove pretese. Ma nulla che possa turbare la vostra unione! Figuriamoci, se avete passato tre anni di Saturno, c'è la farete anche con questo ultimo quarto.