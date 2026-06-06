Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 6 giugno: tutti i segni

Branko 06 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 6 giugno 2026

Ariete

Anche voi, figli di Marte, avete bisogno di appoggio, di incoraggiamento. Se non lo trovate in famiglia, oggi particolarmente agitata per i preparativi dell'estate, avrete molto dalle amicizie, incontri sociali, persone appena conosciute. Qui si parla di potere, il vostro è quasi magnetico per dominare, ma è forte anche il potere che affrontate nel lavoro. Mal d'amore: "Come cicala io passo il giorno a gemere; la notte, io passo ad ardere come lucciola.” (Anonimo giapponese).

Toro

Se sarete radiosi, disponibili, aperti, riuscirete a ottenere parecchio nel lavoro e nelle finanze. Non ascoltate questa pessima Luna che provoca e vuole continuamente riportare indietro i vostri pensieri, anche in amore. Non pensate a ieri, sorvolate sull'oggi, puntate molto sul domani, dunque, sul futuro. Mercurio crea situazioni interessanti e appaganti nel lavoro, mentre gli affari finanziari brillano sotto la luce di Venere, Marte porta un nuovo scatto passionale nel matrimonio.

Gemelli

Banche, assicurazioni, uffici commerciali, studi medici e legali, cinema, musica, giornalismo… Insomma, parliamo di ambienti in cui il Gemelli si trova a proprio agio, questa mattina offrono molto più del solito. Pronti per la nuova partenza? Avviatevi con sicurezza e senza rimpianto verso il nuovo capitolo che vi prepara Saturno. Giugno lascerà traccia profonda in voi tutti. I baci si contano in due, i soldi è meglio contarli in separata sede. Domani ci sarà una strana Luna.

Cancro

Altre novità nelle collaborazioni e nei rapporti con gli altri sono previste domani e lunedì, quando la Luna cambia in Pesci, guardata da lontano con simpatia da altri pianeti presenti nel vostro segno, una buona notizia già questa mattina, che può interessare anche la sfera economica ma l'accento è soprattutto sull’amore. Grazie al supporto di Marte in Toro, la passione amorosa potrebbe raggiungere punte da record. Coniugi: sabato sera ti porto a ballare.

Leone

Le gambe, i piedi, sono i primi a risentire del disturbo della Luna in Acquario, poi raggiunge il matrimonio e le collaborazioni, ma senza creare problemi seri. Non sono ancora risolti tutti i problemi di coppia, nella vita domestica e nel rapporto con i figli, ma è già qualcosa sapere che non possono nascere adesso nuovi o insormontabili problemi. Diciamo che vi trovate sul confine tra il passato e il futuro, ma il diplomatico Giove può in qualsiasi momento dare il visto per passare oltre.

Vergine

Ricordi di questa primavera che si avvicina alla conclusione? Alcuni molto belli e soddisfacenti sotto il profilo pratico ma nell’insieme la stagione non presentava transiti ideali per il vostro segno, per questo le previsioni erano improntate sulla prudenza. Dettate però dalla situazione generale che non era ideale per nessun segno. Ancora oggi però Luna perfetta ricercatrice, potete lanciarvi liberamente in affari e nel lavoro, famiglia e anche tra le braccia dell’amore.

Bilancia

La vostra sensualità vi porta a stringere facilmente i legami, ma altrettanto facilmente a romperli. Anche nelle conquiste professionali, voi ci mettete sempre un po’ del vostro sex appeal, e bisogna dire che funziona. Nervosismo nell'ambiente, alcune questioni legali sembrano di difficile e lontana soluzione. Giove blocca i nostri avvocati e qualche vostra pratica, ma è veramente una questione di tempo, soluzioni già in vista. Programmate una gita per il fine settimana, spezzare la routine farà bene anche all'amore, più sognato che vissuto. Eppure è qui!

Scorpione

Delle sensazioni molto forti possono in questo momento assorbirvi completamente e farvi perdere la prospettiva. Un altro effetto può essere l'insorgere di un'idea ossessiva, ma di solito finisce quando la Luna passa dall'Acquario ai Pesci. Probabilmente qualcosa di bello si muove intorno a voi, ne avrete la prova domani e lunedì. Dopo una uscita finanziaria ci sarà una nuova entrata, un contratto, proposta, offerta. Consumate senza risparmio l’amore.

Sagittario

Preparatevi un momento di incertezza nel campo privato o nella professione, lunedì, quando nasce ultimo quarto di Luna in Pesci. Quello che più vi infastidisce sono le voci, le chiacchiere, la testardaggine delle persone vicine. Concentratevi voi stessi, anche la vostra salute è importante. C'era un tempo in cui il vostro stile faceva moda, poi siete entrati nelle globalizzazioni, simili agli altri. Giove vuole un altro atteggiamento, un’altra storia da scrivere anche in amore.

Capricorno

Potenti forze cosmiche in lotta fra loro, ma proprio le tempeste astrali confermano che vivete una grande stagione della vostra vita. L'odierno problema non è Venere opposta, bensì Saturno in Ariete, segnale chiaro che bisogna dare una svolta a tutte le relazioni, professionali e private, che non corrispondono più al vostro pensiero. Nessuno perderà, nessuno vincerà. Per ora. Si tratta semplicemente di accettare il fatto che la vita cambia, dunque anche le persone.

Acquario

Marte in posizione critica può rinforzare la tendenza alla prevaricazione con conseguenti scontri anche in famiglia e nel rapporto genitori-figli. Ma avete ragione voi, tutto ha un limite, anche la pazienza. Disturbi nervosi nella salute possono essere eliminati con la cura dell'amore. Nel segno l’ultima Luna della primavera risveglia la libertà di amare, di sognare, di viaggiare, creare, guadagnare, spendere. Una vita da Acquario, segno che vive tre passi sopra il cielo.

Pesci

Mercurio splendido vi consente di brillare nell'ambiente professionale, nella vita sociale, durante i nuovi incontri che farete anche nel corso di un viaggio. Oggi l'importante è rilassarsi e distendersi, non perché manchino le forze, ma per essere preparati per il cambio di Luna in Pesci, previsto per domani e lunedì. La fase ultimo quarto è importante per mettere un punto fermo nelle situazioni che interessano veramente, quelle avranno un lungo futuro. Uomini generosi con le donne.