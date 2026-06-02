Le Stelle di Branko, Oroscopo di martedì 2 giugno 2026

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02 giugno 2026 a

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Ariete

Mercurio inizia ufficialmente il lungo transito nel Cancro, segno che governa i rapporti familiari, i contatti più o meno positivi con i fratelli e le persone che fanno parte del vostro mondo privato. La congiunzione con Venere aumenta lo stress, provocato anche dalla Luna passata in Capricorno, prendetevi tempo per riflettere e ponderare bene le idee che si sono affacciate alla vostra mente in questi ultimi tempi. Pensate che non ci sarà più fortuna? Sbagliato, tra un mese Giove sarà in Leone.

Toro

Oggi nasce nel Cancro un aspetto che interessa tutti i segni, per la famiglia. Si tratta della congiunzione tra Giove e Mercurio, entrambi contro la Luna passata in Capricorno, ma essendo questi corpi celesti in sintonia perfetta con il Toro, le prospettive che apre questo martedì sono eccezionali. Nelle trattative utilizzate queste influssi per chiarire posizioni e discutere di nuove possibilità. Affermazione personale. Siete un'industria che non conosce crisi, molto amati.

Gemelli

Giugno è il vostro mese zodiacale e noi guardiamo con particolare attenzione il movimento planetario intorno al vostro segno, perché interessa e influenza la vita di noi tutti. Come voi, siamo nati un 2 giugno, quindi siamo tutti Gemelli… Ma non tutti possediamo intelligenza straordinaria, simpatia, senso di affari, facilità di parola scritta e parlata, il vostro glamour. La professione, affari finanziari avranno un nuovo respiro, sollecitate subito.



Cancro



Un mese tutto fecondo che porta in dono il solstizio estivo, le giornate di luce, l'attesa della mietitura, le vagabonde lucciole amorose, le cicale che si estenuano in cori meridiani. Per i nativi americani giugno è la Luna delle fragole, delle uova, della Luna che ingrossa. Voi lo vivrete come un periodo di ricerca, attivo, movimentato nel campo del lavoro e affari. Oggi la Luna chiede relax, riguardatevi nella salute, per un'estate vincente bisogna essere in forma.

Leone

Luna nel campo del lavoro, Mercurio nel segno che vi precede spinge a un lavoro di ricerca, isolati. Non abbiate timori nel farlo: questo è il miglior modo di pensare e affrontare se stessi, e anche gli altri se necessario, senza timori. È possibile che le fermate odierne abbiano effetti positivi, siete un po' lenti ma arriverete al traguardo. È anche possibile che non abbiate le solite energie fisiche perché Marte è sempre in aspetto negativo, consolatevi col pensiero che l'estate sarà bellissima.



Vergine

Segnali di miglioramento avvertiti già ieri, grazie all'inizio di Mercurio in Cancro, posizione costruttiva e bella sotto il profilo sentimentale, per i viaggi, per le nuove amicizie che avrete occasione di fare in giugno. Non appena la Luna si stabilizza in Capricorno, vi sentirete meglio sotto ogni punta di vista, tocca la famiglia da una parte e le questioni pratiche dall'altra. Voi in mezzo, come in un mare tempestoso, però Marte vi lancerà l'ancora di salvezza.



Bilancia

Al nuovo aspetto di Mercurio (viaggi, lavoro, rapporti, carte), che si scontrerà con Saturno nel settore delle collaborazioni, oggi e domani dobbiamo aggiungere anche Luna in Capricorno che agita tutta la famiglia. Non possiamo però escludere che tanta confusione non sia dovuta a un evento allegro, insieme agli amici. A noi interessa sapere come finirà questa avventura astrale, ma in certe situazioni professionali dovete restare un po' in silenzio.

Scorpione

Non succederà nulla di che, oppure sarà il trionfo. Gli ultimi transiti della primavera sono per voi di una forza mai vista e anche di una bellezza fuori dal comune, come fanno pensare ben tre pianeti uniti nel caro segno del Cancro: Giove, Venere, Mercurio arrivato ieri. Oggi anche Luna diventa amica e complice, in amore e in affari. Due giorni sarete in contatto diretto con l'universo. Se pensate di realizzare qualcosa lontano, il successo sarà notevole. Solo Marte è antipatico…



Sagittario

Luna speciale per tutto quanto riguarda la famiglia, in Capricorno prima e in Acquario poi, è certamente positiva anche per le finanze. Sotto questo cielo potete riprendervi tutto quello che vi sembra di aver perduto o quello che altri vi abbiano scippato. Qualcuno ha tentato di portarvi via il vostro amore? Temiamo per lui… Tutto non sarà possibile realizzare, farete bene a impostare il giorno secondo le priorità. Anche la vostra salute è importante, controllo medico.

Capricorno

Non avete proprio tutte le stelle dalla vostra parte, ma questa ultima Luna di primavera nel vostro segno vi rende comunque protagonisti, nel mondo più che nell'ambiente di sempre. Precisiamo che per i giovani del Capricorno questi sono momenti di crescita e di felicità in amore, grazie al sensuale Marte, voi adulti invece raccogliete ciò che avete seminato ma potete anche ricominciare: Urano è futuro. È questo pianeta in Gemelli che vi rende capaci di grandi cose e di grandi amori.

Acquario

L'età non conta però è possibile che vi sentiate addosso qualche anno in più, conseguenza di influssi un po' vecchi (Saturno, Nettuno, Urano) ma il giovane Mercurio e l'aitante Giove si trovano insieme in Cancro, aspetto per voi rinnovativo e rigenerativo, visto che quel segno governa anche la vostra salute. Luna apre un mese che nulla avrà in comune con il passato periodo. Fermate questa settimana chi vi interessa amare e conquistare, Venere è ancora positiva.

Pesci

Tra una settimana ci sarà il vostro ultimo quarto di Luna, cercate di vedere già oggi cosa dovete ripulire o rifare in famiglia, casa. Siete in una situazione astrale di privilegio, tutti i pianeti sono per voi positivi, estate anticipata. Sapore di mare, sapore di sale. Venere esalta la vostra carica sensuale, accarezzati da Giove potete cominciare a programmare il futuro. Anche l'odierna Luna in Capricorno vi sostiene e suggerisce: non lasciatevi sfuggire questa fortunata occasione!