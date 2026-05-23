Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 23 maggio: tutti i segni

Branko 23 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 23 maggio 2026

Ariete

Lavoro e salute, igiene e alimentazione. Queste le voci più importanti che esprime il primo quarto di Luna in Vergine, oggi e fino a lunedì mattina. Per voi la fase è incoraggiante per proseguire le iniziative già avviate, ma dovete stare attenti a possibili noie burocratiche e illegali, causate da Giove. Non andate oltre il possibile nemmeno nelle cose di famiglia, manca la disponibilità di Venere, ma non vi manca amore. Marte malizioso conduce un gioco molto sexy.

Toro

Avete fatto bene, ieri, a non dare retta alla Luna. Oggi transita a vostro favore in Vergine, in fase crescente diventa questa mattina primo quarto, fase che per voi può significare amore e figli, oppure una nascente impresa professionale o finanziaria destinata a un grande futuro. Ecco di che cosa dovreste occuparvi più a fondo, non tanto di risultati immediati ma del vostro futuro. Persone sole: forse ci siamo, occasione giusta. Trema il potere nel vostro ambiente, approfittate!

Gemelli

Qualcuno vorrebbe vendervi fumo, oggi potrebbe riuscirci perché siete avvolti in una nuvola di idealismo. Vogliamo suggerirvi prudenza, Luna in Vergine può essere una soluzione per la famiglia e le questioni dei figli-genitori, ma siete voi che non avete l'atteggiamento giusto. Luna in cambiamento di fase "aiuta" invece le giovani donne se vogliono realizzare il sogno di maternità. Urano può sempre cambiare musica in amore, compone un nuovo minuetto d’amore.

Cancro

Previsione semplice, breve, asciutta, documentata: fortuna. Questo esprime per voi il primo quarto di Luna in Vergine, influsso che vi seguirà da questa mattina a lunedì. C'è anche un'incognita, non da poco, che riguarda tutti i segni-Saturno in Ariete. Ma voi avete l'aiuto di Giove, Venere e di Marte, forze cosmiche che annunciano una quasi totale riuscita nel campo degli affari. Se cercate l'amore, anche un flirt può andare, bisogna in qualche modo ripartire.

Leone

Cielo ottimo, ma esiste il pericolo di agire in modo distratto e precipitoso, siete provocati da Marte. Il suo influsso tende a sfociare nel lavoro sotto forma di rivalità di mestiere, avete certamente un forte concorrente ma anche voi siete concorrenti temibili per gli altri. Quanti soldi! Così esclama Luna primo quarto che nasce nel settore del patrimonio. Incontri molto glamour, favoriti dalla preziosa assistenza di Mercurio in Gemelli. Vivo il ricordo di un sogno passato.

Vergine

Alba d'amore, tramonto di passione. Luna arriva nel segno nelle prime ore del giorno, ma cambia fase esattamente alle 11, diventa primo quarto. Delle quattro fasi lunari che si presentano ogni mese, questa è certamente la più ottimista, creativa, amorosa, dolce. Certo che si interessa anche dei vostri affari, ma visto Mercurio contrastante, crediamo dovreste dare la precedenza all'amore, famiglia, figli e altri parenti, amici che sono veramente preziosi anche per il successo.

Bilancia

Simbolico per voi, il primo quarto che nasce questa mattina in Vergine, segno che vi precede e che vi ricorda la prossima conclusione di una certa stagione professionale. Insomma, come il classico finale dell'anno scolastico, non vale solo per voi – tutti siamo scolari e dobbiamo fare i conti con le nostre pagelle. Non restate nel vostro ambiente, Mercurio vi apre le porte del mondo: viaggiate, cercate, partecipate, innamoratevi, sposatevi…Saturno indaga sul vostro passato.

Scorpione

Oggi la Luna diventa non solo positiva ma addirittura magnifica, fortunata mentre cambia fase e cresce nell'amico segno della Vergine, che “raccomandiamo” anche come amante o coniuge, certamente tra di voi nasce sempre una vera amicizia e solidarietà. Sembrano cose ovvie, da poco, e invece in questo mondo che non ci ascolta più abbiamo bisogno di amici. Campioni di passioni assolute, ma anche fragili vittime di quella signora chiamata gelosia.

Sagittario

I cambiamenti più evidenti sono nei rapporti con le persone vicine, genitori e fratelli, colleghi di lavoro e il rapporto con il caro coniuge. Si tratta di capire innanzitutto la vera portata dei problemi che si presentano sotto questa Luna oggi passata in Vergine. Però il cambio di fase che avviene questa mattina può significare anche il prossimo arrivo di importanti novità nel lavoro, studio, affari, carriera. Non è detto che certe crisi in amore non abbiano, alla fine, un effetto tonificante.

Capricorno

Un bellissimo primo quarto di Luna in Vergine, vi riscatta dalla Venere negativa: un colpo di fulmine durante i viaggi, una bella intesa passionale con il coniuge, una amicizia che mostra un lato sorprendente e impensabile (può l'amicizia diventare un grande amore?) Una nuova casa in costruzione… Molto promettente la sfera professionale, non lasciatevi però coinvolgere dall'agitazione nell’ambiente, problemi sindacali. Dovete approfittare di Mercurio in Gemelli fino al 31.

Acquario

Accettate i complimenti del nostro oroscopo? Siete toccati da influssi senza precedenti, in grado di iniziare una vera rivoluzione esistenziale. Bussa la fortuna alla porta, fatevi trovare. Un solo pianeta negativo, Marte, che agita la casa e disturba il fisico, soprattutto è tutto gridato. A parte la positiva Luna-Vergine che rende più sicuri, avete fortuna finanziaria e professionale grazie a Mercurio che si intreccia con Urano in Gemelli. Giovani uomini e donne, genitori a sorpresa.

Pesci

Speriamo di trovarvi in sereno e dolce relax, magari in un luogo di villeggiatura, evitate però i posti troppo affollati, siete ancora nervosi per via di Mercurio in Gemelli. Farà bene staccare un po' con il lavoro, perché questo weekend c'è un cambio di Luna in Vergine, che dirige l'attenzione ai rapporti stretti, matrimonio. Naturalmente, il protagonista del nuovo film della vostra vita è l'amore: Venere, Giove, Marte. Un tris vincente che prepara il futuro sentimentale ai single.