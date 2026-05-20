Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 20 maggio: tutti i segni

Foto: Branko

20 maggio 2026 a

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Ariete

Si dice che in primavera i giovani sognano, i vecchi ricordano. Luna passata in Cancro, effettivamente, batte sulla nostalgia, risveglia i ricordi, ma fa ritornare in mente anche le emozioni meravigliose che avete vissuto in amore, vi prepara alle nuove passioni che vivrete con Giove in Leone. Se sarete radiosi, disponibili, aperti, riuscirete ad ottenere parecchio nel lavoro e nelle finanze. Dice Saturno: le cose succedono, ecco, e noi dobbiamo farci i conti. Fuga nella natura.

Toro

Sarete premiati dalla Luna e Venere in Cancro, segno che è anche la "casa" del vostro patrimonio finanziario. È tutta la stagione che gli influssi del Toro girano intorno agli affari e alla professione, non può essere diversamente con Urano e Giove in aspetto di "cassa continua". Imparate a sentire la sincerità e l'insincerità delle persone, e non sbaglierete le scelte. Nella ricerca del compagno della vita, guardate la fibra morale, belle maniere, buon senso e buona capacità di giudizio.

Gemelli

Tutto ha sapore di novità, il pensiero è rapido e ciò che vi sfuggiva ora appare ovvio, le soluzioni arrivano di colpo. Domani arriva il Sole nel segno, inizia la stagione del compleanno che resterà nella memoria come uno dei più belli degli ultimi anni. Non vale solo per i giovani, ma anche per voi che siete avanti con gli anni. Ma se oggi volete interrompere la solita routine, una pausa agisce come un tonico sull'amore. Meglio ancora se organizzate un viaggio a sorpresa.

Cancro

Ogni arrivo della Luna nel segno vi provoca immediatamente un mare di emozioni - belle o meno belle, dipende se in fase crescente o calante. Questa odierna cresce di luce e aumenta l'intensità amorosa, risveglia la passionalità insieme a Venere e Marte, ma diventa molto irrequieta se non trova subito quello che cerca. Troverete, non preoccupatevi, oppure sarà qualcun altro a trovare voi. Qualcuno seguirà i vostri occhi lucenti come la Luna e vi prenderà. Slave to love.

Leone

Alcune idee, alcuni modi di fare, alcune situazioni professionali sono ormai fuori corso. Mercurio spinge al rinnovamento, non solo nei rapporti di lavoro ma anche in quello che può essere il vostro stile, Sole domani in Gemelli annuncia alternative valide e ben pagate. Preparate un nuovo assalto alla fortezza professionale. Devono capire che siete quelli di sempre, agguerriti, e che avete rallentato solo perché presi dall'amore. Non disperdete in sforzi inutili le vostre energie.

Vergine

Riuscita grazie alle vostre qualità: intelligenza, savoir-faire, senso dei contatti e degli scambi. Dovete però lo stesso agire con doppia prudenza sul piano finanziario, come è “doppio” Mercurio in Gemelli, che precede il Sole domani nello stesso segno. Se bisogna parlare, fatelo subito oggi, sotto questa gentile Luna congiunta a Venere, vi regala un fascino delicato, atteggiamento elegante, Marte risveglia la passionalità. Cominciate a pensare a nuove persone.

Bilancia

Vi siete liberati di Marte negativo ma la salute potrebbe risentire del passaggio di Venere e Luna in Cancro, transito delicato specie per le donne. Ma questi pianeti, compreso Giove, sono importanti anche per il vostro successo professionale, qualcosa che deve essere continuamente modificato per stare al passo con gli avvenimenti. Transazioni e speculazioni individuali sono favorite, qualche riserva invece per le iniziative societarie. Viaggi rilassanti.

Scorpione

Nuove opportunità per ribadire il vostro valore personale, tirate fuori le vostre idee perché potete venderle più che bene. Dal punto di vista “guadagni", inizia domani un periodo top per i liberi professionisti, lavori autonomi. Dovete solo tenere a bada Marte e l'agitazione che provoca nelle collaborazioni e nel matrimonio. Amore! Belle previsioni per le persone sole, Luna e Venere vi rendono affascinanti ed eleganti, Giove sensuali, Mercurio suggerisce le parole giuste.

Sagittario

Luna si è calmata, siete in grado di vedere i progetti professionali nell’insieme e agire con acutezza e prudenza. Qualcuno vi osserva e aspetta un vostro passo falso, Mercurio in opposizione non è sincero con voi, domani avrete anche il Sole in Gemelli, segno che mette in evidenza per prime le associazioni professionali e di affari, in seguito si occuperà del matrimonio. Non è ancora chiaro se abbiate scelto validi collaboratori e soci, ma l'amore non va male.

Capricorno

Un giorno di vacanza, oppure frequenti momenti di relax. Il lavoro non va male, grazie a Mercurio e domani anche il Sole-Gemelli diventa guardiano del vostro lavoro e della salute. Oggi il problema è Luna in Cancro, con Venere e Giove, aspetti che agitano la famiglia e l'amore. Il rimpianto della rosa non colta? Lasciatela lì, presto spunterà un bocciolo nuovo. Voi comunque già sentite che la vostra vita ha preso una direzione nuova, un attimo di malinconia è comprensibile.

Acquario

Marte in posizione critica può rafforzare la tendenza alla prevaricazione, con conseguenti scontri anche in famiglia. Ma è il coniuge che dovrà assorbire la vostra ira, però la rabbia vi rende più sexy. Ecco la ragione per cui l'astrologia si occupa tanto dell’Acquario… Nonostante una certa confusione nella testa, le idee escono fuori come in un lampo e incendiano chi vi ascolta, con chi siete in affari. Domani inizia Sole in Gemelli, un mese intero di novità!

Pesci

Un altro splendido passaggio: Luna in Cancro, giorno veramente molto bello anche per il lavoro, ma vi dovete affrettare perché domani entra Sole in Gemelli, l'atmosfera cambia. Ma oggi le tensioni lasciano posto alla leggerezza di fare, di vivere. Vivete tutte le emozioni con lo slancio entusiasta e generoso verso tutti, che il vostro segno è capace di esprimere. Quale sarà il premio, dato che le buone azioni vanno premiate? Giove, bravo boyscout, intende mandarvi una somma di denaro.