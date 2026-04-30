Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 30 aprile: tutti i segni

Branko 30 aprile 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 30 aprile 2026

Ariete

Si può fare di più ma non dovete agire sotto l’impulso del momento. Luna sarà per 3 giorni in opposizione rende un po' tempestose le relazioni anche nel campo professionale. Un problema nelle collaborazioni di vecchia data è sempre aperto, però arrivano le possibilità di sistemare al meglio le cose. Mercurio sempre in un punto felice del vostro oroscopo propizia incontri costruttivi, anche il cuore deve essere pronto per una nuova forte emozione: maggio è qui.

Toro

Molto bene per quanto riguarda il lavoro e le iniziative nel mondo degli affari, combinazioni davvero fortunate per i soldi. Siete richiesti sul mercato anche per la vostra competenza e correttezza. L'effetto meno positivo di Marte è che vi porta a esagerare, il sangue va subito alla testa è così nascono le famose sfuriate del Toro. Godetevi questa bella Luna, festeggiate il compleanno, siate sereni – c’è sempre una buona stella che vi guida e protegge. La forza delle amicizie.

Gemelli

I piccoli Gemelli crescono a vista d'occhio e ormai pretendono, giustamente, il grande amore. Quelli che sono già legati sono oggi disponibili e premurosi, saranno ricambiati con affetto. Succede con Venere nel segno: una prova di amore anche per chi è sposato da molto, un gesto gentile dai figli, un amico (amica) che si ricorda di voi dopo tanto tempo, una improvvisa attrazione. Il contatto con Mercurio è buono anche per il lavoro, affari. Presentate un progetto, un’idea.

Cancro

Segnali di rinnovamento sono già molto vicini, Saturno cambia la vita. Le novità potrebbero presentarsi già questa sera quando inizia il plenilunio nello Scorpione, fase fortunata arrivata al momento giusto anche per la famiglia, figli, casa e altre proprietà. Imperdibile per l'amore se siete ancora soli, un nuovo matrimonio per i separati. Il Cancro diventa nuovo, più moderno? Pare proprio di sì. Almeno un distacco non ferisce più. Vedremo come andrà maggio.

Leone

Approfittante di questa Luna ancora in Bilancia, morbida, simpatica, sensuale. Oggi siete in uno stato d'animo positivo, volete bene al mondo intero e fate bene: la gente è disposta ad ascoltarvi, appoggiarvi nel vostro inarrestabile cammino al successo. Per dirvi quanto siete favoriti dalle stelle, precisiamo che in un momento così difficile per il mondo, voi potete trovare fortuna anche all'estero. Questo grazie all'aiuto dei pianeti in Ariete, quelli che sono invece in Gemelli assicurano amore e fortuna in patria.

Vergine

Verso mezzanotte, ora delle streghe ma anche dei principi, Luna potrebbe dare vita a un nuovo incontro d'amore, passionale più di tante esperienze fatte nel passato. Gli sposati devono però respingere una Venere dispettosa, brevi ma vivaci scontri coniugali. Dovete essere espliciti, non lasciate parole dette a metà, così farà certamente anche il coniuge. Visto che avete un Mercurio eccezionale per le parole e per i soldi, perché non iniziare finalmente un dialogo profondo e chiarificatore, definitivo?

Bilancia

I nuovi amori, relazioni di fresca data, gioiscono per questa Luna nel segno, in aspetto incredibilmente fortunato con Venere-Urano, riesce a provocare situazioni da film. Fatevi guardare da vicino, mentre siete ancora i dominati dai raggi d'argento della Luna e dai riflessi di rame di Venere, siete desiderabili ma il coniuge non se ne accorge. È immerso nei suoi problemi, incertezze. Voi odiate le incertezze, per questo alzerete la voce anche nel lavoro, ma solo discutere non basta.

Scorpione

Se avete bisogno di una scossa, nel lavoro e in amore, arriverà. Questa sera, al tramonto, arriva Luna nel segno e inizia la fase del plenilunio che sarà completata domani e dopodomani. È un privilegio iniziare maggio, mese dell’amore e delle rose, con la protezione della Luna piena che è un inno alla passionalità. Venere conquistatrice, insieme a Giove renderà felici tutti voi, che credete ancora in un amore assoluto.

Sagittario

Le rose più profumate hanno le spine, così anche il vostro amore: vi inebria e punge. Anche voi, però non fate abbastanza per rendere più tranquillo il rapporto. Le relazioni, chiamiamole così, impossibili, saranno particolarmente criticate dal nuovo Urano. Forse è il caso di mettere in chiaro anche altri rapporti, siete toccati da una equilibrata Luna che vi aiuta anche nelle questioni riguardanti la casa e informa su una figura femminile. Notizie da lontano, tenetevi pronti.

Capricorno

Disturbati i rapporti di parentela, anche il settore professionale è ancora agitato ma voi potete trasformare l'agitazione in creatività. Luna fino a questa sera ancora in Bilancia, potrebbe avere effetto sulla salute delle persone di una certa età, ma anche i giovani devono essere prudenti perché loro sono nel mirino di Marte. Attenzione particolare ai macchinari. Tutte queste riserve potrebbero cadere al tramonto… inizia Luna piena nello Scorpione, vi ritroverete quelli di un tempo, appassionati.

Acquario

In amore, qualcuno di voi è alla ricerca di una prova di infedeltà. La vostra incertezza non ha il supporto valido delle stelle e della Luna, magnifica fino a sera. E allora, amore, amiamoci sotto l'ombra verde di Venere, sotto il rosso Valentino di Marte, sotto l'azzurro romantico di Nettuno… Avrete occasione di discutere domani quando nasce Luna piena in Scorpione, a dire il vero più antipatica per i rapporti con l'ambiente professionale. Nel vostro caso, la festa del primo maggio vi salva dall’imbarazzo.

Pesci

Pazienza, ci vuole pazienza nel matrimonio, in famiglia, nel rapporto genitori e figli. Se quella Venere fosse davvero così ingombrante e prepotente, allontanatevi, perché anche da parte vostra la voglia di litigare sarà tanta. Per carità, magari avete le vostre buone ragioni, ma noi diciamo perché rovinare un'atmosfera ideale per il rapporto d'amore, che sarà da questa sera e fino a domenica, creata dalla Luna piena in Scorpione. Sarete travolti da uno tsunami di fortuna.