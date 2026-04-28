Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 28 aprile: tutti i segni

Branko 28 aprile 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 28 aprile 2026

Ariete

Su la testa! Sarà un'ottima settimana, un indimenticabile passaggio da aprile a maggio, che inizia però con una difficile Luna opposta ai vostri pianeti. Non buttatevi subito nella mischia e aspettate che vi passi il nervoso, le relazioni che hanno uno sfondo emotivo possono risultare irrequiete ma i conflitti sono utili per liberare le tensioni accumulate. L'amore è molto passionale, ma c'è anche un assurdo stato di ansietà…" One of This night", una di queste notti, la passione esploderà.

Toro

Il nuovo, cioè avvenimenti che sono veramente in grado di cambiare una vita, deve ancora venire, ma intanto potete dire con orgoglio di essere stati all'altezza di tutte le situazioni. Luna in Bilancia, settore del lavoro, rappresenta il massimo come impegno e come intuito affaristico. Dovete però cambiare atteggiamento verso voi stessi, essere meno apprensivi anche per quanto riguarda la salute. Sì, alle iniziative nel campo economico, in casa però è meglio non dire quanto avete messo da parte.

Gemelli

Una festa per l'amore. Finalmente Luna in Bilancia, vostro amato segno, fa sentire i profumi di maggio. Promette sorprese alle giovani coppie, vi aiuta a risolvere questioni che interessano la casa, i problemi dei figli. Per la prima volta avviene lo scatto con Venere e Urano, in aspetto fortunato che potrebbe provocare anche una vincita al gioco, certamente fa nascere nuovi amori o solamente colpi di fulmine, ancora più sicura è una proposta vantaggiosa per gli affari.

Cancro

Siete stati toccati da influssi planetari non facili, durante aprile, l’odierna Luna è ancora instabile per i rapporti stretti e la famiglia, farete bene ad andare un po' avanti e un po' indietro, com'è nella natura del gambero. Guardate cosa fanno gli altri e poi farete l'esatto contrario, talvolta il mercato finanziario funziona così e a voi fa guadagnare, siete sotto l’egida di Giove. Premono anche le questioni familiari, sia Luna che Venere mettono in primo piano la figura di una donna.

Leone

Belli come siete, meritate un amore di serie A. Se non l'avete ancora trovato, oggi dovete ripartire alla ricerca ed insistere fino al 30 aprile. Il giorno ha una certa leggerezza, magari non succede nulla di straordinario però siete agguerriti e sapete dove volete arrivare, perché e da chi. Il vostro atteggiamento nel campo del successo è diventato “politico”, sarete una sorpresa nell'ambiente. Sotto questa Luna diplomatica conviene iniziare un certo discorso, prenotare un posto in prima fila.

Vergine

Sentite una intensa voglia di nuove esperienze? Siete in perfetta sintonia con le stelle che chiudono aprile ed aprono maggio, alcune anche molto impegnative ma comunque favorevoli per operare cambiamenti anche fondamentali per quella che è adesso, o che è stata fino ad ora, la vostra vita. Luna è ben sistemata nel settore del patrimonio finanziario, Mercurio firma documenti importanti, protegge i viaggi. Persuasivi, convincenti, intuitivi, assolutamente vincenti. Salute, controllo.

Bilancia

Aprile si concluderà con Luna nel segno in scontro diretto con Mercurio e tre pianeti giganti in sosta nell'Ariete, che coinvolgono tutte le vostre collaborazioni, rapporti stretti e casuali, anche il matrimonio. È un periodo della vostra vita che si presenta come un mese di grandi sentimenti, Venere fa emergere il lato migliore della vostra personalità e vi ripagherà dei sacrifici fatti nel passato, ma dovete ancora essere prudenti. Nel privato, professione, salute. Il nuovo sarà migliore.

Scorpione

Non aspettatevi che tutte le iniziative trovino soluzioni immediate, ma sapete volgere a vostro favore gli avvenimenti che accadono. Pensando alla spettacolare Luna piena che arriverà il primo maggio, al primo posto mettiamo la possibilità di iniziare nuovi rapporti sentimentali caratterizzati da una sensualità senza confronti. Preparatevi anche al successo in una nuova spettacolare impresa professionale. Sembra che i soldi non vi interessino, visto che li state gettando via.

Sagittario

Ed è subito sera… Quando si presenta una Luna così favorevole, come questa in Bilancia che vi porterà nel mese di maggio, in questi giorni uno dovrebbe trovarsi in ambienti prestigiosi, località alla moda, partecipare e organizzare feste… Per qualcuno il giorno è fortunato: riesce in una collaborazione, un'impresa, un affare. Per quanto riguarda il lavoro e gli affari, il campo è bollente. Gente rilassante intorno, non crea problemi - a questo ci pensano i figli, se ne avete.

Capricorno

Qualcuno ha già poggiato gli occhi sulle vostre mani nervose, in maggio sarete legati. Le donne del segno devono prepararsi al prossimo influsso sensuale del maschio Marte che entrerà nel Toro e propizia finalmente anche incontri di lavoro. Oggi però è meglio restare calmi, Luna sarà per tre giorni eccessiva in tutto, si oppone testardamente ai pianeti in Ariete, cautela se soffrite di allergie, vie respiratorie, stomaco. Grande simpatia invece nelle riunioni mondane, ricercati per la vostra conversazione brillante.

Acquario

Ricordiamo, visto che l'oroscopo abbraccia tutti i continenti, che non dappertutto coltivano la passione dei “ponti” interminabili. Voi avete una stupenda Luna in Bilancia, che accompagna le vostre iniziative economiche e professionali anche oltre frontiera, non perdete questa opportunità di crescere, di aumentare come prestigio e come finanze. Avete un grande Urano, potete guadagnare anche in rete. Venere getta la rete in un mare pescoso per i vostri amori.

Pesci

Questa Luna in Bilancia, segno che custodisce il vostro mondo dei sogni e dei segreti, diventa di ora in ora più forte e insieme a Giove nel campo della fortuna, ben tre pianeti vigorosi in Ariete che coincidono anche nei giorni di festa sulle vostre finanze e portano occasioni che state aspettando dallo scorso Natale. Si può festeggiare anche lavorando, è quello che consigliamo a tutti voi dei Pesci. Protetti anche da Giunone, figlia di Saturno, nonché sorella di Giove, dispensiera di ricchezza.