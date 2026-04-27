Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 27 aprile: tutti i segni

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Branko 27 aprile 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 27 aprile 2026

Ariete

È forte la tentazione di rispondere per le rime, anche alle persone da cui in questo momento può dipendere il vostro successo. Calmatevi. Luna anche oggi nella razionale Vergine, segno che vi guida con saggezza nel lavoro e ancora di più in affari, quando le date retta naturalmente. Oggi è ancora troppo positiva per tutte le questioni inerenti al denaro, ma quando parliamo di denaro intendiamo iniziative serie, non perdita di tempo, Venere agisce come fortuna.

Toro

È nei momenti complicati che il Toro tira fuori la forza del bue, quella capacità straordinaria che voi possedete di riportare alla normalità, e vantaggiosamente, situazioni lavorative instabili, affari in altalena. È successo qualche volta in primavera, oggi non può succedere: troppo razionale, intuitiva, speculativa, Luna in Vergine, sede della vostra fortuna. Ma anche il posto delle fragole per il vostro amore, non sarà possibile restare indifferenti al richiamo dei sensi.

Gemelli

Lasciate passare questo piccolo fastidio della Luna, non dovete reagire alle provocazioni e alle critiche nel campo del lavoro, domani inizia un'altra pioggia lunare positiva che diventerà uno splendido arcobaleno di fine aprile. Intanto oggi evitate tutte le situazioni pericolose per la salute, scegliete con particolare cura l'alimentazione e non dimenticatevi che le vie respiratorie sono un vostro dettaglio sensibile. L'amore c'è, ma dovete tenere sotto controllo la gelosia che aumenta.

Cancro

Luna inizia a crescere in Vergine, posizione ottima per gli affari, questioni scritte, resoconti finanziari, cose domestiche. Viaggi professionali anche per aiutare un parente, coniuge, amico. Precisiamo che queste belle prospettive sono ancora nell'aria, dobbiamo attendere gli influssi più concreti del Toro per costruire sul solido i nuovi progetti. Ce la farete in maggio, che parte subito con una Luna piena e il vostro Giove, scoprirete che non si deve mai dire mai alla fortuna.

Leone

Nel recente o nel passato periodo non avete faticato invano, eccovi a concludere aprile con una gerla piena di soddisfazioni e di banconote. Non avete però ancora dato tutto quello che dovevate dare, oppure pretendere, in amore. In questi giorni però, grazie alla incontenibile Venere, potete riscattarvi, organizzando magari a sorpresa un viaggio con il vostro caro amore. Oppure, se siete soli, andate a caccia di farfalle. Scegliete le più belle, non datevi via per poco. Voi siete dei re.

Vergine

Qualche volta sembrate immaturi, succede perché avete troppi pensieri in testa, disordinati. Fretta di fare, di arrivare, di guadagnare. Piano piano, dice questa splendida crescente Luna nel segno, e vedrete crescere le possibilità. Potrebbe diventare beneaugurante anche per l'amore, nonostante la freddezza di Venere, ma per adesso è più efficace per le prospettive che fa vedere nel campo pratico. L'influsso è sostenuto anche da Giove, che vi libera dalla paura di perdere.

Bilancia

Qualche errore di valutazione l'avete fatto anche voi, così afferma Mercurio in Ariete, segno in cui questo pianeta volentieri indaga sul vostro passato, professionale e sentimentale. Nella salute invece provoca difficoltà respiratorie, bronchi. Guardatevi dunque un attimo indietro - non vedrete soltanto errori ma anche qualcuno che vi insegue con il cuore in mano. Domani avrete Luna nel segno, specialissima per l’amore. Può succedere l’impossibile.

Scorpione

C'era una volta uno Scorpione che cercava l'ago nel pagliaio e aveva invece trovato la figlia del fattore. Questo per dirvi: quando andate alla ricerca delle novità, dovete prendere in considerazione anche le piccole cose, che possono avere risvolti sorprendenti. Sin da oggi vogliamo aggiornarvi sulla vostra incredibile Luna piena che si presenterà il primo maggio, giorno giusto, mentre tanta gente riposa, voi andate in azione in Italia e all'estero, vi accadrà solo bene.

Sagittario

Consigliamo una piccola pausa perché anche oggi la Luna è fastidiosa in Vergine, sarebbe bene evitare confronti diretti nell'ambiente di lavoro, assentatevi pure, non perderete nulla di importante. Consiglio astrologico disinteressato: ora siete entrati nell'epoca di Urano contro, nel settore delle collaborazioni, cominciate a fare un sereno esame: certi rapporti servono a voi oppure agli altri… Non servono esclusive nel lavoro, solo in amore le dovete pretendere e ottenere. Il Sagittario non scherza più.

Capricorno

L'amore non l'avete trovato con nessuna app, ma con la forza del vostro sguardo magnetico, magico, assassino. I conti e i programmi di lavoro, le tattiche volte a danneggiare la concorrenza sleale, li sapete fare con la vostra testa, non avete bisogno di intelligenza artificiale. La vostra memoria è quella di Giulio Andreotti, un pozzo senza fine. Oggi fate i lavori in casa, programmate una fuga per il primo maggio, vi attende una camera con vista laggiù nella verde Ischia.

Acquario

I problemi di salute dipendono principalmente dallo stress per tanti impegni e tante nuove responsabilità, soprattutto per i genitori del segno e quei giovani che si preparano al lieto evento. Speriamo che il vostro pianeta futurista-Urano, che ora sarà per sette anni in Gemelli, segno delle nuove nascite, produca tanti geniali Acquario. Chi scrive, nutre molte speranze in voi. La vostra vita di questa primavera si può definire perfetta. C'è tutto, anche guerre di potere.

Pesci

Non è un serio problema, Luna opposta e Venere quadrata, però essendo le due femmine zodiacali in litigio, qualche fastidio ci sarà in famiglia, ma soprattutto nel matrimonio. Finché non vi arriva l'energia diretta dei pianeti in Toro, il primo sarà Mercurio. Ma soprattutto ci sarà la sveglia il primo maggio, suonata dalla Luna piena in Scorpione, compratevi scarpe nuove e andate sereni per il mondo, la fortuna vi attende altrove. Giove, il pianeta internazionale, ancora due mesi tutto per voi!