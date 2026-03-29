Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 29 marzo: tutti i segni

Branko 29 marzo 2026 a

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Le Stelle di Branko, le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 29 marzo 2026

Ariete

Dalle Palme a Pasqua in compagnia di stelle positive, disponibili per i vostri affari e deliziose per l'amore. Sole nel segno in trigono con Luna e Venere ancora oggi in Ariete, evidenziano grande passionalità e sensualità. Anche le altre stelle aprono una nuova via alla felicità, insieme alla persona che avete già conosciuto o che incontrerete in questi giorni. Questa energia serve per realizzare qualcosa di buono e di utile per voi stessi. Ottime intuizioni in affari.

Toro

Luna ancora quadrata al segno, ma avete la forza di Marte che vi permette di demolire anche le barriere più dure. Cercate di avere un rapporto più sereno con voi stessi; nella salute, crampi allo stomaco, ventre, passione non ottimale. Venere sarà domani nel segno per aprire una strada nuovissima per il successo e affari, utile per sistemare la famiglia. Domenica delle Palme: insieme al rametto d'ulivo raccogliete rami fioriti e create una composizione ispirata magari a un quadro di Manet.

Gemelli

C'è qualcosa di clamoroso in questa domenica delle Palme, porgete per primi un ramoscello di ulivo e fate pace con il caro coniuge (dovete capire i problemi che può avere nel mondo esterno). Nuove sfide professionali richiedono nuove soluzioni. Luna in Leone è la regina della domenica, indicata per fare un esame critico nel lavoro, cambiare qualcosa nei rapporti con l'ambiente e nelle collaborazioni, con quel lucido coraggio che vi distingue in affari, sarete generosamente ricompensati.

Cancro

Le stelle propongono una Pasqua tranquilla, organizzate sotto l'odierna ottimistica Luna i vostri impegni della prossima settimana, tenendo presente che avrete una Luna piena, piuttosto impegnativa per la famiglia il giorno 2 aprile. È importante informarvi che domani ritorna ottima Venere in Toro che, insieme a Urano, farà nascere un nuovo successo professionale e soddisfazioni nel campo affaristico. L'amore e la passione vivranno il loro momento di felicità.

Leone

Domenica delle Palme con una magnifica crescente Luna nel segno: amore, figli, famiglia, amicizia. Cielo astrale magnifico, tutto è scritto nell'odierno aspetto Luna-Sole-Venere. Anche la fortuna “classica", cioè quelle occasioni felici che sembrano cadute dal cielo. Secondo la tradizione astrologica questi tre influssi sono i migliori per dare vita a qualcosa di nuovo, nel privato e nella vita pratica, secondo quello che è il vostro desiderio del momento. Puntate in alto, e lontano.

Vergine

Dalle Palme a Pasqua, domenica prossima, guidati sempre da una Luna positiva che arriva domani nel vostro segno, mentre Venere comincia un breve ma felice transito per voi nel segno del Toro. Un nuovo torero per le donne sole del segno, molto favorite anche dalla Luna piena il 2 aprile. Sembra che appena adesso le Lune di questa primavera comincino a sentire i vostri sospiri e desideri anche nel campo professionale! Prendete le decisioni in libertà.

Bilancia

L'apprensione potrebbe sfociare nella gelosia, così da togliere "aria" a una persona che vi sta particolarmente a cuore, figlio o anima gemella che sia. Dovrete perciò cercare di combattere quella vostra istintiva pretesa di organizzare la vita altrui, ma nello stesso tempo dovete essere così abili da ritagliarvi il ruolo di consigliere. Del resto è nel vostro destino portare equilibrio, vedremo cosa succederà sotto la vostra Luna piena, giovedì 2 aprile: passione sublime.

Scorpione

Non vi dovete addormentare sotto i raggi illusori di Nettuno, che può essere bellissimo per il canto e l'arte, ma non certo per le questioni materiali, tende a inghiottire i vostri soldi. Sappiate curare quello che avete avuto dalla vostra famiglia, poco o tanto che sia, magari anche niente… Giove sta già confezionando un notevole uovo di Pasqua, Luna sarà nel vostro segno, Mercurio e Marte aggiungeranno all'ultimo momento la sorpresa: amore senza fine.

Sagittario

Luna, colomba bianca, illumina questa domenica che annuncia la festa di Pasqua, ed è unita alla protezione eccezionale del Sole e Venere in Ariete. È gioia di vivere, di fare, di dare, che prende tutti. Quello che non realizzerete oggi o domani, quando Luna diventa noiosa in Vergine, sarà possibile riprenderlo in mano - affari e carriera, ma anche un essere umano che vi frulla in testa - con la Luna piena del 2 aprile in Bilancia. Dalle Palme a Pasqua, Sagittario rifiorisce.

Capricorno

Saturno in posizione critica rispetto al vostro segno potrebbe creare qualche pensiero e preoccupazione in materia di denaro. Ma conoscendo il vostro carattere e pensando a Venere che domani diventa splendida in Toro e la Luna sarà in Vergine due giorni, si tratterà più di ansie e di paure che di fatti e difficoltà reali. Il fuoco in Ariete risveglia le allergie stagionali, controllate qualche vecchio fastidio nella salute, ma soprattutto non fate piani che sapete in partenza non realizzabili.

Acquario

Tra le vostre caratteristiche si osservano anche testardaggini, sessualità, scioltezza, grande forza di resistenza, forza mentale, volontà perseverante. Oggi la Luna che vi critica dal Leone, domani invece sarete sottoposti all'esame di Venere che raggiunge Urano vostro pianeta, in Toro. In previsione di questi piccoli disturbi, diciamo di mettere a posto questa domenica delle Palme i problemi coniugali-domestici, per vivere una Pasqua tranquilla…

Pesci

La Luna è quella di ieri, molto buona anzi ottima per l'attività e gli affari, ma comincia a richiamare l'attenzione anche sulla salute, perché domani passa in Vergine, opposizione. Intende analizzare le collaborazioni ed eliminare situazioni appese su un filo. Rimprovera anche la poca attenzione che è riservata ai sentimenti. Però domani avviene un altro fatto che fa risplendere l'amore e rende intensa la passionalità. Dalle Palme alla Pasqua, i vincitori siete ancora voi.