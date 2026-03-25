Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 25 marzo: tutti i segni

25 marzo 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata mercoledì 25 marzo 2026.

Ariete

Giornata stancante ma con un forte potenziale di stimolo, che tocca con la stessa forza gli affetti e il settore pratico. Grande capacità di affrontare anche le situazioni più delicate, Luna cambia fase in un segno che ha il diretto rapporto con la famiglia e le persone che ne fanno parte, cercate di essere presenti e obiettivi; i giovani devono ascoltare i genitori. L'amore non è in crisi, ma c'è un po' di rabbia. State in guardia prima di legarvi definitivamente, pensate troppo al lavoro.

Toro

Primo quarto di Luna in un segno amico, fortunato l'aspetto con Giove e Marte, che dà una piacevole sensazione di bisogno di movimento, desiderio di eccitamento, senza però essere distruttivo. Avete semplicemente bisogno di qualcuno che vi scuota, infatti c'è la possibilità di fare una nuova stimolante amicizia. Come sorpresa, un ritorno nella vostra vita di un vecchio amico. Il vostro capitale può crescere, occasioni propizie anche durante i viaggi, incontri.

Gemelli

Nettuno, pianeta dei sogni, è sollecitato da Sole e Saturno in Ariete, presto sarete in grado di trasformare un sogno in realtà. Positive le collaborazioni, consigliamo anzi di lavorare insieme ad altri e rendere partecipi le persone amiche anche di questioni e progetti molto importanti. Luna crescente nel settore delle proprietà, favorisce soluzioni nel settore legale e della casa. Solo lo stress mangia un po' lo spirito di iniziativa, ma non certo in amore - sarete presi.

Cancro

Dobbiamo ammettere che il periodo del Sole e di tre pianeti in Ariete, potrebbe diventare anche più stressante quando Marte entrerà in quel segno, ma oggi avete voi la Luna più bella in assoluto, che mette in luce la vostra persona nelle piccole e grandi cose. Ben visibile anche qualche difetto del carattere, ma l'amore nasce e cresce sotto la forza benefica del primo quarto. Notizie che possono diventare utili per il futuro della vostra attività. Sorpresa: fortuna al gioco.

Leone

Fiori rosa, fiori di pesco… Rifiorisce l'amore e diventa anche più sensuale sotto il primo quarto di Luna, mentre Venere non è solo guardiana della vostra felicità, agisce anche nel settore finanziario e professionale. Passate dalla teoria alla pratica, fino al 30 avete influssi ottimi per gli affari, facilitazioni anche nel campo legale, ripresa nel commercio. Il solo aspetto un po' ambiguo potrebbe essere nascosto nelle collaborazioni, allontanatevi se non volete perdere l’autocontrollo.

Vergine

L'amore, un'emozione, necessita di una costellazione complessa per nascere. Quindi non basta uno sguardo sotto la Luna al primo quarto per sapere se quell'emozione resisterà o meno. Intanto per voi è un sicuro segnale che in questi giorni prima di aprile qualcosa di nuovo nascerà. Magari si tratta di un vecchio amore che all'improvviso ritornerà appassionato. Mercurio (finanze, atti scritti, burocrazia) è ancora dispettoso, Marte stanca. Non isolatevi, però.

Bilancia

L'effetto del primo quarto in posizione leggermente critica mette alla prova le vostre capacità, però nel campo lavorativo siete talmente padroni delle vostre azioni che non ci saranno danni, a parte il nervosismo che voi sentirete anche nell'ambiente della famiglia. Difficoltà di concentrazione, pericolo di qualche svista nel settore finanziario, anche se non escludiamo un'entrata il 27. Piccole crisi matrimoniali, divertimento e sesso invece per i single.

Scorpione

Una giornata speciale, influssi davvero fuori dal comune. Incontri, viaggi, emozioni, passioni. Mano felice nelle iniziative pratiche, vincite possibili. Sono previsioni che derivano dalla forte presenza dei tre segni d'acqua nell'oroscopo generale, grazie soprattutto all'eccezionale significato della Luna primo quarto in Cancro congiunta a Giove. C'è qualcosa di antico che illumina questo quadro astrale e voi siete protagonisti come Paride e la bella Elena. Ci sarà guerra a Troia?...

Sagittario

Quando il Sole illumina Ariete, manda un raggio positivo anche verso ogni settore della vita, amore per primo. Con Saturno, guardiano delle vostre capacità e proprietà materiali, vi tocca oggi anche Nettuno, pianeta che ha uno stretto rapporto con il vostro segno insieme a Giove. Questo transito mette in evidenza la nota raffinata del vostro carattere, siete affascinanti. E convincetevi di essere fortunati sotto il primo quarto di Luna, indispensabili in famiglia e nel lavoro.

Capricorno

La pressione planetaria in Ariete, nonché il nascente primo quarto di Luna nel settore dei rapporti stretti di tipo affettivo o delle collaborazioni professionali, rende piuttosto stancante questo giorno. Non è solo lo stress odierno, è tutto il periodo che lo state accumulando. Quello che succede nelle vicinanze vi deve interessare solo se riguarda il vostro patrimonio personale, non dovete cedere alle richieste. Gli amici sono sempre pronti a darvi una mano, il vostro amore un bacio.

Acquario

Un altro segnale di metamorfosi, immediata o molto prossima, il vostro Plutone è per la prima volta in sestile con il Sole, la prima forza di ogni oroscopo, e con lui ci sono altri tre corpi celesti che diventano indispensabili per il successo lavorativo e finanziario, ma anche per un nuovo amore se siete soli. Ciò è previsto dalla benefica influenza di Giove con il primo quarto di Luna, che potrebbe trasformare qualche relazione anche senza il vostro intervento. Destino!

Pesci

Più sereni e leggeri, oggi potete andare alla conquista di un nuovo e ambizioso traguardo lavorativo o affaristico, prevediamo per i prossimi tre giorni risultati economici e anche amorosi. Quale terzo segno d'acqua, anche voi come Scorpione e Cancro, siete al centro dell'aspetto astrologico per definizione più “fortunato"- Giove e Luna primo quarto nel punto più bello del vostro oroscopo. Questo amore arriverà, questo matrimonio si farà, nascite (sarà una femmina).