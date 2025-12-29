Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 29 dicembre: tutti i segni

Foto: Branko

Branko 29 dicembre 2025

Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 29 dicembre 2025.

Ariete

Mattinata vivace, anche passionale, poi nel pomeriggio l’attenzione si sposta sulla gestione pratica delle risorse, sulle finanze e un impegno domestico potrebbe assorbirvi. Venere favorisce il piacere dei legami duraturi, cercate conferme concrete dal vostro caro amore. È uno di quei giorni in cui vi rendete conto che per allungare il passo in diversi campi della vita, serve una base solida. Dolce relax la sera. Trasformate la fretta in pazienza costruttiva.

Toro

Poco prima di mezzogiorno la Luna entra nel vostro segno e vi rende irresistibili, via libera a coccole e complicità per esprimere la grande sintonia della vostra coppia. Giove retrogrado spinge alla cautela in campo economico, ma l’intuizione sugli investimenti è affilata. Vi sentite bene, sereni e rigenerati - ascoltate il vostro corpo, è la vostra bussola. Preparate una cenetta per le persone del cuore, per gli amici. Cercate di condividere bellezza.

Gemelli

Parlate, parlate, con questo Mercurio, e siete distratti, ma Venere in Capricorno... chiede fatti, non solo parole d’amore... Vi girano in testa pensieri e idee per l’anno in arrivo, per ora segnatevele, non è ancora tempo di agire. La mente corre sempre veloce, ma questo cielo invita alla calma e alla solidità. Oggi sentite anche il bisogno di riflettere. Coltivate ogni tanto il silenzio, troverete risposte vere, parole oneste per l’anno nuovo, la chiarezza è un atto d’amore.

Cancro

Non fatevi irritare dai musi lunghi, dovuti all’abbondanza di energie capricornine, piuttosto cercate il dialogo, che avvicina alle persone e siate pazienti con il vostro amore e con i vostri cari, talvolta basta una risata vera a sciogliere tutto. Le radici familiari per voi sono importanti, lo sapete. In ogni caso i guadagni sono protetti. Digestione difficile, mangiate cose leggere. Forse dovrete rivedere qualche vecchio sogno nel cassetto, non è detto che sia un male, anzi... C’è del buono in arrivo.

Leone

La giornata inizia frizzante e un po’ nervosa, ma poi la Luna in Toro vi chiede di essere piu concreti e meno teatrali. La vera luce non abbaglia, scalda. Anche le cose quotidiane vanno curate senza eccedere con paternalismi e autorevolezza. Plutone da lontano continua con le sue sfide, già nel pomeriggio, però, l’energia aumenta, l’atmosfera diventa più semplice. Ottima forma fisica. Buone notizie per chi lavora nel commercio.

Vergine

Chiarezza mentale straordinaria che vi consente di fare programmi per le feste di fine anno. Venere vi sostiene negli affetti e vi dà stabilità. Buon supporto da parte delle stelle per chiudere i conti, è una gestione perfetta, la vostra, troverete anche un risparmio dimenticato che vi farà piacere. Arrivate al cuore delle situazioni, ma smettete di aggiustare tutto, la bellezza è anche in ciò che è “sbrecciato”, come insegna il kintsugi, tecnica di restauro giapponese.

Bilancia

Non caricatevi di troppi impegni, Marte e Venere vi spingono a chiarire una situazione rimasta in sospeso, una tensione nata per motivi banali, in ogni caso non temete i conflitti, se sono onesti, puliscono l’aria come un breve temporale. Spese impreviste per la casa. Mercurio vi aiuta nelle collaborazioni distanti, buone notizie da lontano. Avete bisogno di armonia attorno a voi, ma deve essere profonda, non superficiale.

Scorpione

La passione è intensa, ma controllata, Marte vi rende affascinanti e molto protettivi, siete in grado di risolvere problemi in casa, in famiglia. Plutone invia segnali di rinnovamento rispetto al lavoro e al guadagno. Luna e Urano possono creare imprevisti, forse un progetto al quale avete lavorato tempo fa potrebbe subire un rallentamento, ma non è detto che sia un male. Oggi spicca la vostra genialità pratica, a casa e altrove.

Sagittario

Contrasto tra Mercurio che vi rende brillanti e vi pone al centro dell’attenzione e Venere che vi ricorda gli impegni presi. Vorreste evadere un po’, fare qualcosa fuori dagli schemi, improvvisate una gita per il week end, o un Capodanno particolare, insolito. Grande vitalità, ma non disperdete troppe energie. Prudenza negli investimenti rischiosi, restate su terreni sicuri. Siete pieni di ottimismo e vitali. Non esagerate a tavola.

Capricorno

Al momento siete il cuore pulsante dello zodiaco, con Sole, Venere e Marte nel segno, il vostro amore è caldo e protettivo. Siete l’insostituibile roccia di cui tutti hanno bisogno, nella vita privata, nelle relazioni di amicizia, nella professione. I vostri successi sono concreti e l’etica professionale è vincente e irreprensibile. La vostra forza segreta è una tenerezza che mostrate solo a pochi. Un balsamo per la vostra anima.

Acquario

Giorni un po’ “alieni” per voi, almeno per alcuni di voi, troppe feste, troppi inviti, troppa confusione. Ogni tanto vi sentite un po’ fuori posto rispetto alle tradizioni classiche di questo periodo. Nessuno vi impedisce di creare delle vostre tradizioni personali. Ma nella professione per il momento la vostra visione futuristica deve lasciare spazio al pragmatismo. State piantando il seme del vostro futuro. Scrivete i vostri sogni di queste notti. È in atto un cambiamento interiore.

Pesci

Saggi e sognatori allo stesso tempo, non è la prima volta, per effetto di Saturno e di Nettuno, nel vostro segno, che cercano anche di proteggervi. Il vostro amore si tinge di infinito, siete una guida spirituale per chi amate e pure per gli amici, riuscite a portare pace in famiglia, il vostro stesso sguardo emana una terapeutica serenità. Eppure dentro di voi si possono agitare le onde di un mare che rispecchia la complessità della nostra realtà. Sogni premonitori.