Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 23 dicembre: tutti i segni

Branko 23 dicembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 23 dicembre 2025.

Ariete

Il 23 dicembre è spesso visto come il “terzo giorno” del solstizio invernale, dopo la sosta e l’apparente inversione di rotta del Sole, si percepisce che le giornate lentamente iniziano ad allungarsi. Luna crescente in Acquario sposta l’attenzione verso il futuro, in questo cambiamento voi potreste sentirvi più pazienti. Marte in Capricorno spinge verso il successo e si apre una porta professionale che inizierà con l’anno nuovo. Non imponetevi in famiglia. Disciplina.

Toro

Urano retrogrado chiede di rivedere il concetto di sicurezza materiale. Oggi potreste avere un’intuizione su come semplificare la gestione economica, o risolvere un problema burocratico. Prudenza nelle spese dell’ultimo minuto, Giove alimenta gli investimenti emotivi. Buona atmosfera in casa e in amore, che invita a vivere un Natale diverso dal consueto. L’imprevisto a volte è un dono. Il passaggio solstiziale potrebbe insegnarvi a trovare stabilità nel mutamento.

Gemelli

Giornata vivace, frenetica, delegate qualcosa. In casa e in amore riescono a innervosirvi, evitate il sarcasmo, allontana e basta, con Venere e Mercurio contrari le relazioni possono essere uno specchio, quando l’altro vi irrita molto, chiedetevi quale parte di voi stessi non state ascoltando. Cercate di comunicare con il cuore. Idee brillanti sul lavoro arrivano dalla Luna, programmate investimenti in formazione, nuove tecnologie. Scaricate la mente.

Cancro

Con Giove nel segno, in famiglia e non solo ricorrono tutti a voi, rappresentate l’ascolto e la risoluzione di qualsivoglia problema, ma con questo cielo siete meno filosofi, ritagliatevi dei momenti vostri, per ricaricarvi, emotivamente tendete ad assorbire troppo.Vi serve relax, musica, terme, stare un po’ con voi stessi e con il vostro amore, Marte accende la passione. Fortuna nelle trattative economiche, quell’aumento che aspettate.

Leone

Luna opposta vi fa sentire quasi intrappolati nelle solite tradizioni familiari, almeno alcuni di voi. Si può mediare, considerando i desideri delle persone care, cercando punti d’incontro. Siete un po’ stressati, rilassatevi, evitate il super lavoro, anche se Mercurio favorisce i contatti commerciali e le attività creative. Oggi potreste chiudere contratti vantaggiosi, sodalizi, ma anche incontrare una persona che darà nuove prospettive a un vostro talento.

Vergine

Marte e Sole vi danno forza e solidità, continua l’armonia in famiglia e in amore, vi fa piacere dedicarvi alla preparazione delle Feste, ma anche nal lavoro riuscite a risolvere e chiudere situazioni che sembravano eterne. Entrate, anche inaspettate, legate alla vostra professionalità o al merito. Oggi è uno di quei giorni speciali in cui sentite di avere tutto sotto controllo, una sensazione di pace mentale che vi conforta. Buon momento per iniziare una veloce dieta purificante.

Bilancia

È un buon giorno per seguire i desideri di avventura di Venere, sia in campo intellettuale che amoroso. Siete romantici, avete voglia di bellezza e conversazioni profonde, interessanti. Anche in famiglia il dialogo è più libero e ampio, grazie alla Luna. La creatività è al massimo e se ne può giovare soprattutto chi lavora nel campo della comunicazione, dell’arte, del design. Un incontro stimolante potrebbe aprire nuove prospettive. Collaborazioni proficue.

Scorpione

Atmosfera intensa ma delicata in famiglia, vi sentite distanti dal clima delle Feste con tutto il corollario di preparativi, mentre avvertite bene la mancanza di chiarezza su certi argomenti, e percepite il non detto con conseguenti tensioni. Servirebbe una certa diplomazia, che non è il vostro forte. L’intuito finanziario è infallibile, se dovete prendere una decisione economica, seguitelo. Risolverete un dubbio, una specie di segreto, che vi preoccupava da un po’.

Sagittario

Venere e Mercurio vi rendono protagonisti della comunicazione, anche in amore è un momento di apertura e gioia condivisa, siete affascinanti e ricercati. Le idee fluiscono con facilità e la Luna vi procura alleati dinamici ed evoluti, come piace a voi. Grande energia, ma non esagerate a tavola, voi che generalmente tendete ad anticipare i festeggiamenti. Oggi una conversazione particolare potrebbe cambiare molto profondamente il modo di vedere la vostra vita.

Capricorno

In questo momento seminate e allo stesso tempo raccogliete, le vostre attuali decisioni avranno ripercussioni per tutto il 2026, successo meritato e riconosciuto! Sole e Marte vi rendono una forza della natura. Siete solidi e affidabili, la vostra famiglia si sente protetta e grata. Uno dei doni del solstizio, vostro capodanno spirituale, è la consapevolezza del vostro potere personale vissuta con umiltà. Vitalità al massimo, ma non abusate della resistenza fisica. Riposate.

Acquario

Luna nel segno vicina a Plutone, ai primi gradi del suo lento transito in Acquario, vi mettono in contatto diretto con il futuro, con i cambiamenti epocali. Visionari dello zodiaco, oggi potreste avere illuminazioni su diverse idee innovative alle quali lavorare nei prossimi anni. E il denaro arriverà. In amore avete bisogno di persone che capiscano la vostra necessità di spazio mentale, di libertà. Siete nervosi e sensibili, avete bisogno di relax, o meditazione, prima di dormire.

Pesci

Un equilibrio quasi magico nei rapporti d’amore e familiari creato da Saturno nel vostro segno, che chiede responsabilità e Giove in Cancro che regala dolcezza. Riuscite ad amare con consapevolezza e a riportare armonia in famiglia, silenziosamente. Giornata di grande ispirazione specie per attività artistiche o in ambiti umanitari. Avete bisogno di ambienti sereni, di contatto con la natura. Soldi in arrivo. Riflessologia plantare o linfodrenaggio utili nel caso di ritenzione idrica.