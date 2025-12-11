Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 11 dicembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 11 dicembre 2025

Ariete

Luna in Vergine prossima all’ultimo quarto, che avverrà in serata, sembra chiedervi come state gestendo le vostre giornate. Sentite il bisogno di utilizzare meglio il tempo, dosando impulsività e dispersione. Sistemate i documenti, chiudete situazioni aperte da troppo, pianificate impegni rimandati, riordinate gli armadi. Le stelle fanno luce sull’organizzazione, mitigando la fretta interiore. Mangiate con calma. Lettura consigliata: L’arte della guerra, di Sun Tzu, antico manuale strategico per guerrieri e non.

Toro

Prosegue l’attentato alla ricerca di stabilità operato da Urano, ma oggi vi aiuta Luna in Vergine con il suo appoggio solido e concreto. Siete tra i pochi a saper mediare tra innovazione e tradizione. E siete in grado di parare eventuali imprevisti, sul lavoro, nella vita quotidiana. La natura vi rigenera, qualche pianta in casa, una passeggiata nel verde. Piccoli investimenti prudenti funzionano. State imparando ad accettare il cambiamento, se è crescita. Lettura consigliata: Walden ovvero vita nei boschi, di Henry D. Thoreau

Gemelli

Ebbene si, siete nel mirino dei pianeti contrastanti in Sagittario, ora ben 4, e la comunicazione diventa tesa. Anche le relazioni affettive sono sotto pressione, non vi sentite ben accolti, servono chiarezza e diplomazia, bilanciate le energie contrastanti. Verificate bene i dettagli sul lavoro e nelle faccende pratiche. La fortuna va e viene, contate sul vostro ingegno nelle situazioni economiche. Tenete a bada l’iperattività, evitate il caos. Lettura consigliata: Sincronicità di Garl Gustav Jung.

Cancro

Giove nel segno vi protegge e vi regala stabilità emotiva, come la Luna che lavora al vostro fianco in modo concreto e ordinato. Vi sentite sereni con i vostri affetti familiari, riuscite ad ascoltare e ad essere di conforto. La giornata è anche produttiva, siete abbastanza tranquilli per mettere a punto meticolosamente progetti e impegni accumulati. Fiuto finanziario. Il periodo è stabile dentro di voi, siete radicati e liberi di espandervi. Lettura consigliata: Il potere di adesso, di Eckart Tolle,

Leone

Carichi e carismatici, vi sentite romantici e disponibili. È la giornata giusta per proporvi a quella persona, per organizzare una serata speciale, per godervi il successo in società, in ufficio, dove siete veri leader. Usate il vostro potere con saggezza, senza cedere alle arroganti lusinghe dell’ego. Le stelle vi guardano con simpatia. Benessere fisico. Bene anche sul fronte economico, investimenti fortunati. Non esagerate in nulla. Lettura consigliata: L’amica geniale, secondo volume della tetralogia di Elena Ferrante.

Vergine

Luna all’ultimo quarto questa sera nel vostro segno, momento di bilanci, consapevolezza. Forse avrete il coraggio di chiarire malintesi o di mettere la parola fine a una relazione pesante. Volete sincerità. Efficienti sul lavoro, chiudete, avviate, pianificate, tutto con lucidità e pragmatismo. Mercurio in serata cambia posizione e si concentra su questioni familiari e domestiche. Schiena, spalle, postura... siete ansiosi, tesi e il corpo ne risente. Lettura consigliata: Il potere della vulnerabilità, di Brené Brown.

Bilancia

Ottima giornata per le relazioni pubbliche, la vostra forza è la comunicazione, da oggi Mercurio ha una marcia in più. A tutto vantaggio di presentazioni, negoziati, incontri, messaggi, soluzioni vincenti. Siete di buon umore, vi fa piacere curare l’ambiente e la vostra persona, più del consueto. Un nuovo taglio di capelli. Conquistate e potrebbe arrivarvi un’offerta interessante. Un nuovo flirt? C’è lo zampino di Mercurio. Leggere o rileggere: L’insostenibile leggerezza dell’essere, di Milan Kundera.

Scorpione

Trasloco planetario, in serata Mercurio lascia il vostro segno, allentando la profonda introspezione di questo periodo, per dedicarsi per un po’ alle risorse materiali. Aprite il cuore, se necessario, lo chiede anche la Luna, in amore e nelle amicizie. Inizia un periodo che vi vede concentrati su obiettivi finanziari, affari e bilanci, ricerca di nuove fonti di reddito. Dedicatevi ad attività rigeneranti, nuoto, passeggiate, yoga, pilates. Lettura consigliata: Il talento di Mr Ripley, di Patricia Highsmith

Sagittario

Siete pronti a conquistare il mondo? Per le stelle si. Siete un concentrato di ottimismo ed energia, protagonisti della scena, soprattutto nei sentimenti, irresistibili. Tutto è possibile un’amicizia che diventa passione, un viaggio, deciso dalla sera alla mattina. E siete anche fortunati, tra i più fortunati di oggi. Lanciate progetti, nuove idee, ma curate i dettagli, Luna è esigente e puntigliosa. Avete bisogno di muovervi all’aria aperta. Lettura consigliata: L’uomo che piantava gli alberi, di Jean Giono.

Capricorno

E questa sera alle vostre spalle si posiziona anche Mercurio, sembra che una parte del cielo stia prendendo la rincorsa prima di passare nel vostro segno. La Luna in Vergine vi mette a disposizione una doppia dose di pragmatismo, concretezza, efficienza, e in amore siete ancora più affidabili e desiderosi di stabilità. Giorno buono per il lavoro e l’attività - disciplina si, ma evitate qualunque forma di rigidità, riduce l’ampiezza dell’animo. Leggere o rileggere: L’Alchimista di Paulo Coelho.

Acquario

Potente concentrazione dei pianeti in Sagittario, l’energia passa dalla introspezione, riflessione, all’azione sociale, concreta. Siete socievoli, aperti a collaborare per cause comuni. Nello stesso tempo Luna in Vergine, ultimo quarto in serata, vi spinge ad abbandonare vecchi schemi mentali, comportamenti, e anche debiti emotivi ed economici. Inizia un nuovo ciclo. Su tutto agisce lentamente Plutone, ve lo stiamo ripetendo fino alla noia, ma il cambiamento c’è e ci sarà. Empatia. Leggere o rileggere: 1984 di George Orwell.

Pesci

Intuito e concretezza, ridefinizione personale. Un giorno che smuove il settore della posizione sociale, richiede visibilità e comunicazione chiara pure con i superiori. I 4 pianeti in Sagittario vi vogliono piu visibili e ambiziosi. Luna opposta, ultimo quarto, nostalgica e riflessiva, vi suggerisce bilanci e pragmatismo nella professione e negli affetti/amore. Saturno consolida e struttura la vita, Nettuno si concentra su sensibilità, sentimenti nascosti... Leggere o rileggere: Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry.