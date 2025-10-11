Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 11 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 11 ottobre 2025

Ariete

Siete in partenza? Con questa Luna in Gemelli così socievole ed estroversa andate a trovare gli amici, vi spostate per visitare città d’arte o meravigliosi scenari naturali, comunque non riuscite a star fermi a lungo. Nuove attrazioni nascono in viaggio, sono fuochi molto intensi che però non si limitano a fugaci abbracci passionali, c’è anche un importante coinvolgimento emotivo. In famiglia, è venuto il momento di parlare di soldi, spartizioni. Golosi di dolci, limitatevi un po’.

Toro

Venere alla fine del suo soggiorno nel vostro cielo dell’amore è molto intensa, tuttavia oggi incrocia i suoi raggi con quelli di Saturno, che vuole amore ma anche stabilità. Voi siete sicuramente d’accordo, siete stanchi di certi infantilismi nelle relazioni. Siete Toro, molti di voi hanno un talento innato in cucina, sapete gustare e creare ottimo cibo anche da pochi ingredienti casalinghi e, si sa, la via del cuore passa per lo stomaco… Conquiste facili.

Gemelli

Con questa Luna che diventa elettrica accanto a Urano voi vi sentite l’argento vivo addosso, non riuscite a stare fermi, tantomeno in silenzio. Lo diciamo perché oggi dovete fare attenzione a come parlate con il vostro amore, con i parenti stretti, Venere è in urto con Saturno e potreste pagare caro il gusto di fare una battuta irriverente. Il clima è ancora clemente, ma non scopritevi troppo, Marte nel settore della salute vi rende sensibili agli sbalzi di temperatura.

Cancro

Luna in Gemelli è solitamente allegra, ma a voi ispira pensieri profondi, v’interrogate sui grandi misteri dell’esistenza, fra i quali il più importante – lo sapete bene – è l’amore. In questo momento della vostra storia l’equilibrio fra eros e sentimento è perfetto, imprimete nella vostra mente questi dolci ricordi. Gli artisti del segno uniscono ispirazione e rigore, date il massimo nel creare, il vostro sforzo sarà riconosciuto. Prima di firmare un contratto, informatevi bene.

Leone

Con Mercurio e Marte in Scorpione le relazioni familiari sono delicate, basta una parola di troppo e nasce una lite, meglio evitare le occasioni di scontro. Cercate di non toccare l’argomento “denaro”, Venere è buona per i soldi e anche per gli affari ma oggi è in contrasto con Saturno, rischiate di innescare un’altra inutile polemica. Luna in Gemelli però è di grande aiuto, vi mette in comunicazione con il mondo, le piccinerie scompaiono. È il momento di aggiornarvi.

Vergine

Con Luna in Gemelli e Venere nel vostro segno in urto diretto con Saturno non dovete perdere di vista la realtà, i vostri pensieri ansiosi sono ingiustificati, siete amati sinceramente. Mercurio e Marte in Scorpione sono ottimi per gli affari e lo studio, vi aiutano ad approfondire, ma possono portarvi a cercare a tutti i costi il pelo nell’uovo, rimandate a domani alcune valutazioni, seguite i consigli di un amico sincero. Nuovi incontri che possono diventare subito amore.

Bilancia

Venere è ormai alle porte del vostro segno – lunedì sarà da voi mentre Luna cambia fase – l’amore cresce in segreto nello scrigno del vostro cuore, dove custodite i pensieri più preziosi. Presto riuscirete a svelarli a chi vi piace da tanto, e anche al coniuge – da quanto tempo non gli dite “ti amo”? Siete forse il più romantico dei segni zodiacali, ma spesso faticate a esprimere i sentimenti. La vita pratica è molto dinamica, ottenete soddisfazioni ma siete un po’ stanchi.

Scorpione

Luna in Gemelli anche oggi ha una grande potenza, è in fase calante ma – contrariamente a quel che si può immaginare – proprio per questo vi spinge ad agire. Voi siete molto bravi a ragionare, studiare, elaborare ma spesso preferite aspettare al varco i nemici piuttosto che attaccare apertamente. Ora il vostro aculeo è affilato da Marte e Mercurio, è il momento giusto per sgombrare la vostra strada da ogni ostacolo, negli affari come in amore.

Sagittario

Luna in Gemelli invia stimoli per il lavoro e il successo, quando i vostri sforzi e la vostra intelligenza non sono riconosciuti, però, vi vien voglia di mandare tutto all’aria. È comprensibile, anche perché vi basterebbe poco, un complimento, una piccola gratifica, e, in amore, una carezza affettuosa. Forse dovreste imparare a chiedere, ma siete troppo orgogliosi oppure troppo umili per farlo… Gli amici però vi sono vicini e vi scaldano il cuore, non siete soli!

Capricorno

Se non avete impegni professionali o personali già presi, oggi sarebbe un buon giorno da dedicare a voi stessi e alla vostra casa, sentirvi circondati dall’ordine e dalla pulizia vi fa sentire meglio, persino più sicuri, pronti a sfidare il mondo esterno. È anche il momento di controllare il guardaroba, Saturno di nuovo in buon aspetto vi vuole alla moda, Mercurio vi avvicina ai giovani anche se la vostra età non è più verde… Siete sempre sexy, nuove conquiste!

Acquario

Luna in Gemelli vi sussurra all’orecchio parole d’amore, un sentimento che sembrava un po’ spento si riaccende o ne nasce uno nuovo. Forse siete voi, a causa di Marte e Mercurio velenosi contro Plutone, ad aver perso il centro in questo autunno inquieto, le vostre aspirazioni più alte devono tener conto della realtà, gli ideali sono magnifici ma quasi sempre irraggiungibili. Troverete presto un buon compromesso fra sogni e vita concreta, l’anno prossimo è quasi arrivato.

Pesci

Con questo cielo luminoso non dovreste lasciar spazio all’insofferenza, causata da Luna in Gemelli accanto a Urano, pianeta elettrico – già, elettrici, ecco un termine che vi definisce in questo momento, soprattutto in amore ma non solo. Anche in famiglia dovreste lasciar andare i figli già grandi, hanno bisogno di prendere il volo, per i piccini c’è ancora tempo, per fortuna. Cercate nuovi interessi, iscrivetevi a un corso di lingue o di ceramica, avrete successo.