Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 8 ottobre: tutti i segni

Branko 08 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 8 ottobre 2025.

Ariete

L’animazione dei due giorni passati, portata dal vostro plenilunio, si placa oggi con Luna in Toro, lenta ma solida, pratica, efficiente, che vi dice “badate al sodo”. Giusto, questo però non deve distogliervi dall’andare in fondo alle questioni patrimoniali che coinvolgono la famiglia, le eredità, le associazioni, ci sono particolari da chiarire che riguardano anche gli affetti personali. Proteggete il vostro amore con i piccoli gesti che fanno sentire la vostra presenza.

Toro

Luna nel vostro segno bisticcia un po’ con tutti, Plutone, Mercurio, Marte, così farete oggi anche voi se vi lasciate trascinare dall’impulso del momento, il coniuge non può essere il vostro punching ball, lo sapete benissimo. Affidatevi invece alla forza dell’amore, che cresce sempre di più, affidato all’incrocio di Giove e Venere, oggi perfetto. La vostra vittoria negli affari dipende dal senso pratico, se siete prudenti non sbaglierete nemmeno con dieci pianeti contro.

Gemelli

Questo Giove vi porta entrate, buona resa degli investimenti, abilità nel maneggiare e far girare il denaro, anche il lavoro dipendente marcia velocemente e produce buoni risultati. Potete tagliare un traguardo importante, persino ottenere una promozione o un nuovo incarico che vi dà lustro oppure conquistare un contratto regolare a tempo indeterminato. Ciò che però vi manca adesso è l’amore, non tanto come avventure o sex, ma come calore umano. Date affetto e lo riceverete.

Cancro

Dopo due giorni di plenilunio fastidioso, Luna calante in Toro porta carburante alla vostra vita di relazione – chi pensa che il Cancro non sia socievole si sbaglia di grosso, il vostro segno ha più amici di tutti. Soprattutto ha grande forza il settore dell’amore, animato da Mercurio e Marte e protetto da Giove e Venere, se fate un passo avanti adesso per portare la vostra unione a un livello superiore riceverete una risposta positiva. Ottimo momento per artisti e comunicatori.

Leone

Vi sentite agitati, nervosi? Non ci sorprende, Luna in Toro oggi va a stuzzicare l’uno dopo l’altro Marte, Mercurio, Plutone, cercate di tirarvi fuori da inutili battibecchi in famiglia, anche il coniuge e i figli ci mettono del loro. Meglio isolarvi dal frastuono generale e dedicare il tempo libero a uno dei vostri hobby, oppure pianificate il viaggio dei vostri sogni per la prossima estate, non c’è niente di male a fantasticare un po’, lo dice anche Nettuno… Bene gli investimenti.

Vergine

Questa nuova Luna vi sta simpatica, invia raggi gentili a Venere nel vostro segno e anche a Giove nel settore delle relazioni sociali, potrete agevolmente smentire la vostra fama di persone timide… non lo sarete per niente! Naturalmente questo cielo è molto bello per l’amore e per i nuovi incontri, non dovete perdere l’occasione di trovare la persona giusta, accettate un invito inatteso, meglio se viene da qualcuno che giunge da lontano. Interessanti notizie in arrivo per gli affari.

Bilancia

Dopo due giorni di Luna piena irritante l’astro d’argento si calma, ma voi non siete ancora tranquilli, una vaga sensazione di insicurezza potrebbe restare, complice Nettuno ancora in Ariete. Allontanate questi pensieri strani e concentratevi piuttosto sui vostri affari, sugli investimenti, sui progetti di migliorie e ristrutturazioni per i vostri immobili. Una volta iniziato il processo, andrete di sicuro a star meglio. Venere-amore è nascosta, ma parla sottovoce al vostro cuore. Amerete!

Scorpione

Luna in Toro infastidisce il matrimonio, magari anche per l’intervento poco opportuno di una donna della famiglia – madre, sorella, suocera? – Eppure voi siete maestri nel capovolgere le situazioni a vostro favore e vincere la partita, quando avete dalla vostra parte, come in questo periodo, i caldi raggi di Venere e l’intensa passionalità di Marte. Chi potrebbe resistere al vostro fascino? Nessuno, solo voi potete sabotare la vostra riuscita. Lo farete? Noi diciamo di no.

Sagittario

Sentite ancora l’influsso piacevole di Luna piena nel vostro cielo dell’amore e della creatività, avete avuto una bella ispirazione, adesso però dovete passare alla fase pratica, non potete accontentarvi. Se avete bisogno di riflettere ancora prima di muovervi, va bene, ma senza perdervi in ragionamenti astrusi, voi mirate giustamente in alto, per arrivarci però dovete applicarvi. Ora forse il traguardo vi sembra lontano, ma i pianeti dicono che lo taglierete!

Capricorno

Dopo il plenilunio, questa nuovissima Luna in Toro rappresenta per voi una svolta importante, perché va a occupare il vostro cielo dell’amore, già ben protetto da Venere e Marte… saranno due giorni di grandi conquiste, se lo volete, non saranno insensibili al vostro fascino anche persone di età molto diversa dalla vostra, farete centro! Successi a portata di mano anche negli affari, Plutone lucroso è tenuto a freno da Giove, ma alla lunga vi riempirà le tasche.

Acquario

Tenete a freno la lingua, nel matrimonio qualche parola di troppo (anche del coniuge) non crea tanti danni, ma nel lavoro e in affari è meglio evitare le gaffes. Pensiamo all’effetto che produce la coppia Mercurio e Marte per la vostra figura professionale, stuzzicata oggi dalla Luna in Toro… Questi giorni strani passeranno presto, intanto continuate a perfezionare la vostra preparazione, chi sa di più vince su tutti. In fondo al vostro cuore c’è una sorpresa, siete innamorati!

Pesci

Le stelle, soprattutto la Luna in Toro, vi aiutano a mettere ordine e a fissare sulla carta tutte le idee e i progetti che vi stanno venendo in mente. C’è un grande fermento creativo in questo periodo, ma Saturno di nuovo nel vostro segno esige che manteniate un certo rigore. Questo vale anche per la vita affettiva, una relazione solida va costruita passo dopo passo con un dialogo costante, niente va dato per scontato. L’intesa fisica è notevole, ma non sempre basta.