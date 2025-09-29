Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 29 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 29 settembre 2025

Ariete

“Seduto in quel caffè io non pensavo a te, guardavo il mondo che girava intorno a me” ... 29 settembre, l’iconica canzone di Mogol e Battisti di parecchi anni fa, ci viene in mente pensando a questo vostro lunedí mattina... Rientro faticoso e un po’ brusco in ufficio, al lavoro, nella professione in genere. Non che manchi l’entusiasmo e neppure la determinazione, ma siete forse un po’ troppo impulsivi. Luna sta cambiando.

Toro

Una buona giornata che segna l’inizio della nuova settimana. Con il passare delle ore la Luna in Capricorno vi porta consapevolezza e capacità organizzativa, che in questi giorni pieni di cose da fare e seguire sentivate un po’ sfuggenti. E ci saranno anche entrate economiche che vi aiuteranno a far quadrare i conti. E sí, anche gli affetti e l’amore sembrano godere di una responsabile armonia. Attraversati da invitante dolcezza.

Gemelli

Improvvisamente, dalla tarda mattinata, vi sentirete in grado di impegnarvi con più determinazione nei progetti in corso e anche quelli ancora in alto mare, riuscirete a rispondere con sicurezza alle insistenti richieste in ufficio e avrete voglia di dedicarvi con pazienza a quei lavoretti un po’ stancanti ma necessari, che di solito rimandate, in giardino. Siete leggeri e regalate leggerezza agli altri.

Cancro

Quanti pensieri si affollano nella mente, sembra che qualcuno li stia chiamando a raccolta, potrebbe essere la signora della notte, dalla sua posizione spigolosa. Oggi riuscite a risolvere diversi problemi con facilità, anche se non manca un po’ di stress. Vince su tutto la positività, che indirizza le azioni negli affetti e anche nel lavoro. Forse riuscite a trovare soluzione a un problema in famiglia.

Leone

Cogliete l’attimo per risolvere vecchie beghe legali o amministrative, le stelle aiutano. Il lavoro c’è, ma si parla anche di spostamenti, viaggi, trasferte o affari. Anche per voi la Luna invita a trovare soluzioni in vari campi. Qualcosa di vi lega intensamente alla persona di sempre e vi viene naturale dimostrarglielo. Mentre per qualcuno un’attrazione si sta concretizzando.

Vergine

Altro giorno, altra Luna, cosí sono le stelle, girano e con loro gira la nostra vita. E l’amore diventa molto bello, i cuori si incontrano e si parlano, se c’è qualche increspatura scompare, tra innamorati e in famiglia ritorna la complicità che si era persa per una momentanea interruzione di comunicazione. Anche le amicizie danno calore e sicurezza. Brillante pure l’attività e il lavoro in genere.

Bilancia

Una giornata introspettiva, avete anche voglia di sistemare varie pendenze che continuate a rimandare. E poi soprattutto sentite di volervi dedicare alla persona del cuore, senza limiti di tempo, lasciarvi andare tra le braccia del vostro amore, senza pensare ad altro. Avete un rapporto piu cauto con le finanze, ma non dovete esagerare, sapete amministrarvi e non vi sfuggono i conti. Novità per chi è solo.

Scorpione

Intensi, passionali, concentrati....che volete di più? E invece voi volete sempre raggiungere qualcosa a volte qualcuno. In questo momento peró quel qualcuno non sopporta la vostra gelosia, che sta appesantendo il rapporto. E poi non va bene non dare fiducia alla persona che si ama, inquina i sentimenti, li impoverisce. Sul lavoro siete mirati ed efficienti. Più scioltezza in famiglia.

Sagittario

Anche la situazione economica è in decisa ripresa, e sappiamo che questo vi conforta e vi stimola. Ma l’aspetto piu interessante è il vostro entusiasmo che pervade l’amore, il lavoro, l’attività, i rapporti di amicizia, di collaborazione, la famiglia, i figli...i progetti. Una nuova strada che volete intraprendere e che alcuni amici appoggiano e sostengono potrebbe rivelarsi davvero vincente.

Capricorno

La vostra Luna che vi illuminerà dalla tarda mattinata è intenzionata a favorire concretamente le tante cose che state seguendo e avviando. Piu spontaneità in famiglia e nei rapporti sentimentali porterebbe leggerezza e scioglierebbe le tensioni che la vita stessa crea. Gli amici sono sempre la vostra terra sicura e accogliente, e la vostra generosa disponibilità viene ricambiata con affetto e stima.

Acquario

Tanta voglia di qualcosa di nuovo che aggiunga alla vostra vita quello che al momento manca e che non è ben chiaro neanche a voi. Per alcuni potrebbe essere un cambiamento importante nella professione, attività, per altri una sconvolgente sorpresa in ambito affettivo, sentimentale, o magari anche una proposta di viaggio. Per il momento vi accontentate di cambiare prospettiva nella vita di sempre.

Pesci

Lo sapete che spesso risolvete le cose nel lavoro o nella vita privata con dei guizzi crativi, vero? Bene, oggi potrebbe succedere, la giornata vi ispira e vi sentite in armonia con il vostro mondo. Sarete anche di aiuto a una persona a cui volete bene o riporterete armonia in famiglia. Le stelle vi sorridono e sono anche pronte ad esaudire un vostro piccolo desiderio. Un affare va in porto.