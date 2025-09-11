Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 11 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 11 settembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 11 settembre 2025.

Ariete

Luna passa nel vicino Toro, segno così diverso e anche così simile al vostro, entrambi sapete curare bene i vostri interessi e i vostri affari. Molto bene per quanto riguarda le questioni pratiche, grazie anche al supporto di Mercurio nel punto del vostro lavoro che porta scoperte, quasi emozionanti per i vostri futuri affari. Giovedì è il giorno di Giove che vi invita a dare sicurezza alla famiglia, alla casa, al proprio mondo personale. È il momento di mettere radici.

Toro

Questa è la vostra Luna di settembre, dolce e saporita come la frutta di stagione, sostenuta dalle stelle che incidono sulla vostra attività e, quello che vi interessa di più, sulla riuscita sociale. Insomma, farete la vostra bella figura nei posti e con le persone che vedete per la prima volta. Anche Giove per voi molto positivo sollecita ad aumentare i contatti con l'ambiente circostante o a mezzo di esso. Adesso che tanti discutono di aumenti di prezzi, voi invece fate un brindisi all’amore!

Gemelli

Oggi è quasi obbligatorio parlare a tutti i segni del pianeta Giove, perché giovedì è il giorno diciamo della fortuna e voi in questo momento avete bisogno di fortuna anche nel lavoro e nelle cose che riguardano la famiglia. Questo si deduce dalla non facile postazione di Mercurio in Vergine, un po' noioso anche per il rapporto di coppia. Occupatevi delle questioni che riguardano la casa, i figli, tutto il mondo privato sarà sotto esame domenica, Luna ultimo quarto.

Cancro

Sapete apprezzare i divertimenti e avete la capacità di cogliere il lato comico delle cose, abilità di far ridere la gente come espediente per allentare l'ansia. Oggi parla Giove e Luna è perfetta nel settore degli incontri professionali e non. Anche se il desiderio di passione amorosa è molto evidente, noi consigliamo di dedicare tempo e attenzione agli affari, per sfruttare fino in fondo gli auspici di Mercurio finché transita in Vergine. Durante un viaggio ci sarà anche amore.

Leone

Improvviso ritorno di discussioni a proposito di beni e interessi che avete in comune con altri, alcuni devono essere ancora divisi. Questa possibilità viene registrata dalla Luna che oggi è particolarmente interessata alle questioni economiche, del resto è sempre così quando passa in Toro. Ricordiamo che Giove è anche molto spirituale, specie ora che transita nella vostra 12ª casa. È possibile che possiate incontrare una nuova persona che diventerà quasi una guida spirituale.

Vergine

È davvero un bel giorno di compleanno, ma tutti sarete in questi due giorni di Luna in Toro gratificati dai molti omaggi delle stelle. Mercurio è il vostro benaugurante protettore che vi guida nella giusta direzione nel lavoro e in affari, consigliamo operazioni bancarie. Anche la borsa, specialmente quella di New York è sotto l'influsso del Toro, non escludiamo nemmeno un love story con qualche muscoloso rappresentante del segno, come con qualche signora molto fine.

Bilancia

È ottima questa Luna in Toro, per le finanze. Potreste guadagnare subito, ma se avete progetti particolarmente ambiziosi consigliamo di affrontare tutti gli argomenti che riguardano le proprietà e il possesso del denaro, nel weekend. Luna ultimo quarto nascerà in Gemelli, vi nasconderà alla curiosità degli altri, del fisco. Dovete fare sempre attenzione alle cose legali perché per voi Giove in Cancro è imprevedibile. Gusto della sfida anche in amore, Marte vince.

Scorpione

È vero che Luna-Toro provoca la coppia ma possiede anche la facoltà di provocare un nuovo incontro per quelli che sono in attesa di un amore. Voi potete contare sulla fortuna di Giove, che transita nel punto ideale del vostro oroscopo, la nona casa zodiacale, che poi è quella sua. Crediamo di non sbagliare, pronosticando alle coppie appena sposate o formate, più di due figli. Oggi non fate altro che cogliere il lato bello della vita e dovete fare di tutto per trovarlo. Auguri.

Sagittario

Le energie dell'ego si protendono verso il futuro, datevi da fare oggi per gli scopi del domani. Non è un momento adatto per stare soli: non permettete che le vostre pulsioni entrino in contrasto con quelle altrui. Sistemate tutti i dettagli di un rapporto professionale prima che cambi la Luna in Gemelli, sabato. Giovedì è invece il vostro giorno zodiacale perché governato da Giove, ora favorevole per chiedere un prestito in banca, per occuparsi delle questioni legate all’eredità.

Capricorno

L'eccezionalità dei transiti che incidono sulla riuscita professionale, il guadagno, l'accumulo di beni, è oggi visibile attraverso questa Luna bella e fortunata in Toro, vostro fedele compagno. Investite in qualcosa di grosso perché avete accanto persone che vi aiutano in vari modi, non dovete sentirvi isolati. Giove può essere ottimo per rivolgersi a un consigliere, consulente finanziario, medico, avvocato. Potete avviare una causa civile, avrete successo.

Acquario

Il lavoro dà se pagato perché dona scopo e costrutto alla vostra vita. Giove nel settore della vita pratica può solo migliorare le condizioni lavorative, può favorire aumento di stipendio o cambiamento di situazione che vi darà in seguito maggiori soddisfazioni. Non esagerate col mangiare e bere, il vostro settore della salute è il segno del Cancro che richiede ordine e disciplina. Amore: non prendetevela con Luna in Toro, per le scenate, lei è innocente.

Pesci

Tutti abbiamo a che fare con aspetti planetari inevitabili, voi per esempio dovete stare adesso attenti al Sole e Mercurio ancora in Vergine, ma oggi è più forte la protezione della Luna in Toro che forma un fortunato aspetto con Giove in transito nel punto più luminoso del vostro cielo. Se anche fisicamente vi sentite a posto, oggi potete creare un capolavoro in amore prima di tutto, poi in affari. Ma in questo caso, solo se avete accanto le persone giuste. Dovete essere guidati.