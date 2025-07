Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 20 luglio: tutti i segni

20 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 20 luglio 2025

Ariete

Le prime ore la Luna è ancora presente in Toro, molto buona per programmare uno spostamento oppure per fare compere convenienti, poi passa inGemelli e diventa ancora più simpatica perché si congiunge a Venere. Da quel segno d'aria vi manda parole che gli altri non intendono, ma voi sì. Rispondete, sono parole d'amore. Staccate con le questioni pratiche, cominciate a vivere finalmente un amore estivo e appassionato. Affari in ripresa lunedì.

Toro

Palpitazioni e dolori dorsali, possibile effetto di Mercurio in Leone, che riesce a infiammare anche le relazioni di famiglia. Questo settore sarà nuovamente messo in primissimo piano nel vostro oroscopo a partire dal 22, quando il Sole passa in quel segno di fuoco. Non solo problemi però, avrete anche protezioni importanti, i vostri capitali sono in aumento, dice la Luna mentre passa dal Toro ai Gemelli. È anche il momento di realizzare sogni d'amore belli bellissimi.

Gemelli

Carpe diem, cogliete l'attimo, giovani sposi. Anzi saranno tante ore con Luna nel segno congiunta a Venere e Urano, transiti eccezionali per programmare nascite, matrimonio, per trovare un nuovo o un primo amore. È vero che Marte attualmente non sente i vostri richiami passionali, ma potete rivolgervi a Plutone in Acquario che è un professionista delle tecniche di amare, sicuramente più fine di quel rozzo Marte in Vergine. Fortuna incredibile in affari, durante i viaggi.

Cancro

Seguite i ragionamenti di questa razionale Luna prima in Toro e poi in Gemelli. Influssi astrali improvvisamente prorompenti, persino troppe sollecitazioni nel campo affaristico, considerando il caldo di questi giorni e pensando alla conclusione del vostro mese zodiacale, martedì 22. Transiti positivi per le questioni che riguardano la casa, le proprietà, barche, automobili. Il lusso, perché Giove significa il meglio. Dov’è una passione travolgente? In viaggio.

Leone

Sono giorni di vigilia per il vostro regale segno, martedì inizia il mese del compleanno, il 24 ci sarà già la vostra Luna nuova. Fate un programma"esagerato", come dicono quelli che vogliono tutto, anzi già questa domenica è un giorno da leoni! Fortuna in agguato, grazie al sostegno che mandano dai Gemelli - Luna, Venere e Urano, al vostro ricco Mercurio. La notte annuncia di essere esplosiva, sarà piccola per voi, troppo piccolina. L'alba arriva troppo presto.

Vergine

Come ve la cavate con i lavori manuali? E quale che sia la vostra professione (ci sono illustri chirurghi della Vergine, virtuosi pianisti, campioni del basket…), dovete stare attenti alle mani, braccia. Luna passa in Gemelli e si congiunge a Urano e Venere, il nervosismo che vi prenderà verso sera è dovuto però a qualche emozione nel privato, eventi che interessano i figli. Marte strega in amore, le donne non resistono al barbuto corteggiatore che si chiama Giove.

Bilancia

Il Cancro, segno importante per il vostro successo, vive un momento astrale di grande forza grazie a Giove, che assume per voi due significati: lotta vincente nel lavoro, un segnale di debolezza fisica, e poi la vostra famiglia con parenti vicini e lontani, naturali e acquisiti, che rendono variopinta la vostra estate. Dov'è l'amore? Canta Cher, voi cantereste sotto la bellissima Luna che passa in Gemelli dove incontra Venere, occasione di grande felicità. Fine della puntata, to be continued….

Scorpione

Luna passa in Gemelli, atmosfera decisamente diversa da quella di ieri, siete nuovamente pronti per la vostra personale Formula 1, che partirà martedì sera sul circuito del Leone. Quante battaglie davanti ai vostri occhi che sembrano fissare un punto lontano. Trasformate l'agitazione interiore tirando fuori la vostra creatività. Durante un viaggio, però con cautela, potreste incontrare un personaggio molto sexy. Una fortuna, di questi tempi.

Sagittario

Bello Sagittario! Vi ha detto qualcuno che siete affascinanti in questo periodo di importanti cambiamenti astrali, positivi per voi? Certo,Venere non assicura pace nel matrimonio in famiglia, specie in questi giorni che c'è anche la Luna in Gemelli, ma vale di più poter contare su Mercurio brillante in Leone. Sarà ancora più attivo da martedì quando avrà vicino un grande Sole, sarà la vostra fortuna. Saturno si complimenta con voi: attori e avvocati insieme.

Capricorno

Prima del passaggio del Sole in Leone, martedì, ci sarà un'altra Luna in Cancro, intanto oggi l'avete amica in Gemelli vicina a Venere, risulta addirittura una benefattrice per i vostri affari. I soldi previsti anche da Mercurio, ma se vi interessano notizie sentimentali siamo lieti di annunciare Marte positivo. Saturno, pianeta del tempo, riporta sempre qualcosa del passato professionale e privato, ma ora che si esaurisce l'opposizione del Sole in Cancro vi sentirete più leggeri e liberi.

Acquario

Tutto il mondo sarà interessato dalla eccezionale combinazione astrale, opposizione tra Plutone nel vostro segno e il Sole in Leone, aspetto legato soprattutto alle società industriali, altamente sviluppate. Per voi sarà un’occasione imperdibile di rinnovare l'intero vostro apparato professionale, ma solo se avrete coraggio di cambiare. Luna e Venere, insieme al vostro astro guida Urano, creano una situazione sentimentale irripetibile per quanto riguarda il mese di luglio.

Pesci

Un tumulto interiore potrebbe essere provocato dalla Luna congiunta a Urano in Gemelli, deriva da qualche situazione domestica ma in nessun caso compromette i vostri rapporti di affetto e di amore. È proprio la forza dell'amore che vi spinge avanti nel mondo. Parliamo del mondo perché le stelle sono già altrove, il passato è un romanzo concluso. Siete la guida per molti di noi.