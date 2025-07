Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 19 luglio: tutti i segni

19 luglio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 19 luglio 2025

Ariete

Le emozioni sono in armonia con le intenzioni. Equilibrio fra fabbisogni personali e quelli connessi alla carriera e questo vi permette di dedicarvi in pieno al lavoro oppure agli affari senza conflitti. Mercurio ottimo per affari, ma siete aiutati anche dei vostri atteggiamenti che sono cambiati positivamente: nuovi atteggiamenti mentali, modi di parlare e di ascoltare. L'amore già sente l'arrivo del Sole in Leone, il transito più bello per quelli che cercano una storia importante.

Toro

Un sabato felice. L'armonioso aspetto Luna in Toro e Sole ultimi giorni in Cancro vi assiste anche durante gli incontri professionali, specie se dovete presentare un progetto a qualche personaggio in alto, ma potete ottenere anche dei favori. Meglio ancora se avete deciso di andare in vacanza, avete la protezione di Giove e di una languida e divertente Venere, sempre favorevole per i nuovi incontri. Non dimenticate che l'estate 2025 si concluderà con un trionfo del Toro!

Gemelli

Che altro dire a un segno a cui le stelle dimostrano un'attenzione speciale per tutto quello che lo interessa o riguarda? Fortuna. Questa è la risposta che danno Venere, regina del segno, e Mercurio nella postazione migliore per quanto riguarda i movimenti nel campo degli affari e dell'incontri utili alla carriera e alla famiglia, ma anche deliziosi momenti con chi amate da sempre oppure da poco. Spendete, sarete felici! Risparmiate solo le energie fisiche, Marte cattivo.

Cancro

Questa Luna in Toro conclude il mese del Cancro, martedì 22 il Sole passa in Leone, ma non vi dimentica. Sarà ancora più vigoroso e incisivo per tutte le questioni che riguardano il denaro. Il denaro come bene di rifugio, ma soprattutto un premio per il vostro duro lavoro che avete svolto nonostante i momenti difficili vissuti in primavera. Ricordate che avete Giove nel segno, pianeta ricco e generoso, ma nemmeno Giove dà niente per niente. Oggi tanto amore!

Leone

Dovete avere molta pazienza con questa Luna in Toro per voi agitatissima, tenete sotto controllo i vostri bollenti spiriti, rinunciate a qualche impresa, tutto ritornerà a vostro favore. Sole è alle porte del segno, martedì prossimo inaugura la stagione del vostro compleanno che sarà memorabile per voi tutti, giovani e anziani. Avrete tutte le stelle in azione positiva, ma Plutone che può mettere in discussione qualche rapporto, poi perósarà in grado di propiziare nuovi incontri.

Vergine

In preparazione un nuovo spettacolo astrale, la "prima "è prevista a fine luglio quando Venere ritornerà bellissima in Cancro congiunta a Giove: due fortune unite insieme nel settore che più vi serve in questo frangente della vostra vita, privata e professionale. Ma già questa mattina avete una Luna giusta per intensificare i contatti, per iniziare o proseguire un viaggio, Marte illumina l'amore, le reazioni sociali, ospitalità. Occupatevi solo di cose e di persone piacevoli.

Bilancia

Un'estate al mare. Non abbiamo dubbi in proposito, Nettuno transita in aspetto di opposizione che voi potete rivoltare a vostro favore ma in riva al mare o in mezzo al mare il compito sarà facile e molto piacevole. Perché voi avete bisogno di amore e lo avrete. Luna si è calmata, Sole risplenderà in Leone martedì, l'estate entra nella giusta dimensione per le nuove conquiste e - attenti! - nuovi affari. Le novità richiedono forma ottima, controllate la salute.

Scorpione

Tempesta in amore, un improvviso battibecco nei rapporti di fresca data - bisogna ancora trovare l'ingranaggio giusto, specie se avete entrambi esperienze deludente alle spalle. Il cielo non è affatto così male come vuole fare intendere Luna in Toro, ma è meglio essere prudenti perché martedì prossimo inizia il mese del Leone, porta nuove battaglie. Oggi trattenevi con le parole, tutto non si può dire perché rischiate di dire la verità. E questa non è più di moda.

Sagittario

Attenti al fisico e nello sport, oggi le attività spericolate non sono ben viste dalla quadratura Venere-Marte, la stessa Luna in Toro, vostro settore della salute invita alla cautela. Lo stesso suggerimento vale anche per le cose finanziarie e professionali, che avranno grandi benefici a partire dal prossimo martedì quando inizia a splendere il Sole in Leone, transito cheè il massimo per il Sagittario. Non solo problemi, ci sono liete novità che portano giovinezza alle persone"anta”.

Capricorno

Il simbolo che vi rappresenta è una capra con la coda di pesce, significa che potete essere felici durante una vacanza in montagna ma anche al mare. Meglio se optate per le isole nel Golfo di Napoli, su suggerimento che vale anche per il prossimo mese. Torna a Sorrento e famme campà. Avete un tale bisogno di amore, di dolcezza, di passione, della presenza di quella cara persona. E allora staccate con tutto e tutti, amate non stop fino a martedì, Sole in Leone.

Acquario

Non tutte le strade portano al successo, come avrete capito da soli da quando avete Mercurio in opposizione (dal 26 giugno a 2 settembre). Tante le vie che si intrecciano nel vostro cielo ma una sola porta al traguardo, con intelligenza e astuzia la troverete. L’aspetto è fastidioso per il sistema nervoso, talvolta Luna-Toro provoca anche disturbi fisici. Proseguite nel dolce far niente, dedicatevi alle letture e alla ricerca di nuovi amori, Venere ve li porta su un vassoio d’argento.

Pesci

Istinto infallibile in affari, investimenti che permettono di vivere di rendita. L'amore però va rinnovato ogni giorno, attimo dopo attimo. I nativi sopra i 50, età di Giove, ricordano le belle stagioni di un tempo, i giovani Pesci sognano un futuro d'amore. Guardate che Giove è sempre lì, nella postazione della fortuna, anche oggi tutto può accadere. La forza delle parole d'amore che qualcuno torna a sussurrarvi: un figlio, quando?