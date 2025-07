Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 18 luglio: tutti i segni

18 luglio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 18 luglio 2025

Ariete

Continua il transito della Luna nel segno, mette molti di voi davanti a questo dilemma: carriera o famiglia? Non c'è una risposta generica a questo problema, ognuno deve cercare di risolvere la questione secondo la propria situazione personale. Possiamo dire che noi siamo ottimisti nel risultato positivo, perché questa Luna è in magnifico aspetto con Mercurio nel campo della fortuna è in mezzo c'è anche una divertente e astuta Venere: mai dire mai alla fortuna, amore.

Toro

Venere e Marte assumono un aspetto meraviglioso per l'amore, daranno più vita al matrimonio e alla famiglia. Giorno estremamente creativo per l'attività e gli affari, noi crediamo nel vostro successo. Quanto amore, in questo cielo sotto il segno del Cancro dove regna il benefico Giove, transito eccezionale anche per le proprietà immobili, case e terreni che già possedete o che intendete acquistare per i figli. Evitate stress fisico, per vivere in pieno le nuove amicizie. Viaggi faticosi.

Gemelli

Capaci di enormi sforzi mentali, fisicamente però non siete al massimo, Marte si trova in aspetto faticoso in Vergine fino al 6 agosto. Un avvertimento specialmente per i giovani dell'età di Marte, cioè i maschi intorno o sotto i 30 anni. Donne e motori questa volta non vanno insieme, optate per l'amore visto che avete una strepitosa Venere nel segno. Però dovete presentarvi in una veste nuova e non dovete mai rinunciare a un sogno d'amore, matrimonio, poi i figli. Viaggi sì.

Cancro

La vostra estate con Giove, amore e benessere materiale, gioia di vivere e di amare anche per inativi di una certa età, progetti matrimoniali… Ma è possibile anche il contrario, quando Giove si stanca e interviene Saturno, uno si allontana e non ci pensa più a quel rapporto. Attenti alla salute perché Luna è ancora in Ariete, domani sera sarà in Toro e voi sarete nuovamente in festa. Un aiuto formidabile per i beni immobili, eredità, investimenti personali.

Leone

La fiducia negli altri non deve essere incrollabile, non tutti se la meritano. Anche certe filosofie vanno riviste, liberatevi di un pezzo del passato, è in ballo non solo il successo della vostra estate, ma il futuro. Urano, pianeta “capitalista”, spinge ad allargare le iniziative finanziarie anche verso l'estero. Abbiamo già citato gli Stati Uniti, Mercurio aggiunge oggi la Francia, Leone come voi. Se vogliamo restare nel mondo abituale, vediamo un incendio passionale meraviglioso.

Vergine

Niente male questa calante Luna per impostare nuovi progetti, formare nuove intese. Sollecitate per primi un confronto anche in previsione della Luna in Toro, dove sarà nei prossimi due giorni. In questo periodo siete giustamente presi dal lavoro e affari, ma dovete affrontare anche le questioni affettive, Venere è negativa, calmate l'agitazione interiore. Sarà il preludio per vivere un'estate calda di amori, passioni, distacchi, incontri, partenze. Sollecitate per primi un confronto.

Bilancia

Non è un giorno facile ma il pensiero di Venere e Mercurio che viaggiano in postazione magnifica deve darvi forza per proseguire nel lavoro oppure nelle battaglie che avete ora iniziato. Perché insistere? Ma perché in agosto avrete Marte nel segno mentre Saturno e Nettuno ritorneranno positivi in Pesci. Tutto è calcolato nel nostro oroscopo, l'agitazione domestica è ancora notevole, ma domani la Luna sarà molto diversa e splendidamente amorosa e passionale. Allergie.

Scorpione

Luna in Ariete non è facile per le collaborazioni e le associazioni, provoca disordine nello zodiaco, ma in voi provoca reazioni che gli altri non si aspettano. Resteranno sorpresi della vostra marcia trionfale nel lavoro. (esito economico non ancora certo) i vostri concorrenti, collaboratori, nemici. Domani sarà un'altra Luna più noiosa che negativa, in Toro, ma voi sarete già inseriti automaticamente tra i protagonisti. Al Pacino commenterebbe il vostro amore così: ma che te lo dico a fa’?

Sagittario

Anche oggi avete un effetto stimolante dellamLuna in Ariete, fase ultimo quarto poco sentimentale ma piuttosto carica per quanto riguarda le questioni professionali e soprattutto il movimento in affari. Ricordiamo a voi e a tutti i segni che bisogna sfruttare ogni influsso positivo quando si presenta, perché la situazione nel mondo è ogni giorno meno sicura. Registriamo una novità che riguarda i figli (non ditemi che vostra figlia si è rifiutata di rispondere all'esame orale). Lezioni di educazione.

Capricorno

Il bene che fate alla famiglia e ai figli sarà ripagato un giorno, però non è questo il vostro pensiero, voi fate tutto con amore e solo per amore. Ma al vostro lavoro non hanno capito ancora che il Capricorno nasce con l'esigenza di lavorare e di produrre, questo è il vostro DNA. Ecco perché vi dispiace non essere compresi. Oggi è necessario relax. Vita d’albergo è adatta alla donna Capricorno che passa dalla porta girevole del Grand Hotel, elegante come Greta Garbo.

Acquario

Informazioni riservate. Non parlate a voce alta, Mercurio in Leone è come una microspia, siete osservati anche in amore. Non siete fatti per le battaglie ma quando è necessario sapete tirare fuori le unghie, nel lavoro o per difendere la famiglia, le proprietà. È il caso di farlo oggi. Perché proprio di giovedì? Elementare, Watson: Marte al massimo, Giove fa entrare in ambienti privilegiati, Saturno tenace e convincente, Venere aggiunge fortuna e porta una nuova porzione d’amore.

Pesci

Non mandate messaggi e messaggeri, affrontate direttamente e tempestivamente chi vi interessa per gli affari e chi… vi ha rubato il cuore. C'è questo Marte guastafeste, pericoloso per le attività fisica (sport indicato il nuoto), Venere agita la famiglia e le vostre figlie, nel significato di "amante" potrebbe portare qualche guaio all’uomo Pesci. Però la settimana si concluderà con un vostro personale successo, ma bisogna partire oggi veramente con il massimo della diplomazia.