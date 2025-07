Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 9 luglio: tutti i segni

09 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 9 luglio 2025

Ariete

Amore affascinante e molto passionale. Mercurio in Leone porta occasioni da valutare molto bene ma anche di concludere l'affare al più presto, particolarmente efficace durante i viaggi. In ogni caso è proprio negli spostamenti, come nei lavori manuali, che dovete stare attenti. Luna diventerà piena in Capricorno, oggi e domani sarà in guerra con i vostri due pianeti e con Giove. In mezzo alle difficoltà e incertezze si trova la possibilità di trovare un terreno nuovo. Stomaco, ossa.

Toro

Questo cielo offre impensate possibilità di riuscita, rispetto a tanti altri che non arrivano nemmeno a metà strada. Mancherà talvolta l'energia, la forza di lottare, ci saranno momenti di grande stress nel periodo del Leone, ma voi siete persone che si impongono con la loro incontestabile superiorità. Voi avete il sole estivo “dentro”, quando risplende una stupenda Luna piena in Capricorno, qualcuno vi prenderà ma certi corteggiatori agiscono con lentezza. Uffa!

Gemelli

Una nuova estate nella vita di persone “anta”, questa è la sorpresa di Urano vivissimo accanto a Venere nel vostro segno, ma c'è anche Mercurio che protegge tutte le iniziative, dal lavoro-affari alle conquiste d'amore. Le stelle cominciano a piegare la testa verso i Gemelli, parlano anche di sesso perché questi vostri amori cerebrali stancano, alla fine. L'uomo Gemelli parla di donne, le native del segno sono diventate improvvisamente romantiche. C'è la Luna piena.

Cancro

Sentimentali per natura ma sapete essere pragmatici quando vi serve e conviene. Sfruttate le energie che in questo periodo fornisce il Sole e avrete numerosi riscontri sul piano professionale e, come logica conseguenza, soddisfazioni economiche. Attenti solo ai conflitti con le autorità, questaLuna piena, in opposizione, rende parecchio agitati e poco attenti alle parole. Marte invece assicura passionalità e propizia colpi di fulmine. Curate la sudorazione, il viso.

Leone

Ancora complimenti! Un mancato successo negli ultimi mesi è dipeso anche da una non perfetta organizzazione da parte vostra o degli altri. Oggi il nostro oroscopo canta lode a Venere in Gemelli, splendida, accattivante, spumeggiante, capricciosa come tutte le belle donne. La bionda Venere insieme a Mercurio e con gli auspici di Saturno porta fortuna finanziaria. Cash. Una volta incassato, stasera uno sguardo al cielo e vedrete una fiabesca Luna piena, piena d'amore per voi.

Vergine

Mercurio nel segno che vi precede non è negativo, ma non può stimolarvi direttamente, adesso è Giove che darà la spinta in avanti nelle realizzazioni pratiche, nell'avvio di nuove imprese o nello sblocco di vertenze legali. La salute riceve l'energia del Sole, prendetevi cura di stomaco, ossa, articolazioni. In serata sarete già in forma, illuminati da Luna piena in Capricorno, nel punto più fortunato del vostro cielo, in trigono con Marte, sorpresa: nascerà una storia importante.

Bilancia

Straordinariamente positiva Venere in Gemelli, in pochi giorni potrà inaugurare una vostra piccola rinascita, progetti coniugali per qualcuno, qualche incomprensione o pensiero invece per gli sposati. Questo è dovuto alla Luna piena in Capricorno, oggi e domani, interessa pure i rapporti con i figli, disturba la vostra salute. Non perderete nulla se vi regalate totale relax. Godetevi i piccoli, i nipoti, i bimbi dei vostri amici.P.S. Nel lavoro arriva una specie di terremoto.

Scorpione

Considerando le vostre alte ambizioni di successo, specie nel campo delle libere professioni, nei lavori artistici, nello sport - qui dovete prepararvi bene, Marte è sempre positivo, le prossime Olimpiadi saranno vostre. Anche voi che volete cambiare casa, sede, domicilio, città, emigrare. Insistete con i vostri bellissimi sogni che le stelle promettono di aiutarvi a realizzare. Ma oggi c'è la Luna piena, in un segno amico, che insieme a Giove in Cancro propizia innamoramenti.

Sagittario

Siete stati ispirati dalla Luna nel vostro segno, oggi è passata in Capricorno ed è ancora più bella perché è in fase di plenilunio, farete altri pensieri deliziosi e maliziosi. Finalmente siete stanchi delle solite battaglie professionali e domestiche. Ma è questa Luna che richiama l'attenzione su di voi, vi rende visibili nel lavoro e nella società, vi fa apparire persino più sexy e quindi desiderabili per i cacciatori. Mercurio pensa a luoghi lontani che sono in sintonia con il segno del Centauro.

Capricorno

Mercurio in Leone è importante anche per voi, utile ad ogni vostro cambiamento. Il primo, meraviglioso lo potete realizzare tra oggi e domani quando nel vostro segno nasce Luna piena. Non basta certamente un po' di Luna piena a garantire il successo, però si può dire che questa fase sia, nel "cocktail astrale", un ingrediente che facilita la riuscita. Vale anche nelle competizioni di amore, Luna favorisce nuovi amori, nuovi matrimoni, nuovi eredi. Nuova filosofia di vita.

Acquario

Nei giorni del plenilunio solo un pianeta è opposto a voi, Mercurio, ma adesso potete contare sulla improvvisa, inattesa, beneaugurante protezione di Urano, vostro astro oggi agitato per qualcun altro segno ma non per voi. Quindi, andiamo a mietere il grano, raccoglieremo l'amore. Venere descrive il vostro come il tempo della felicità, fate un bel matrimonio napoletano, con la colonna sonora di Sal Da Vinci. Tante ostriche nel mare, ma solo alcune nascondono una perla, la vostra sposa.

Pesci

La fortuna, voi chiedete, dov'è? Essere dei Pesci è garanzia di fortuna, anche se possiamo immaginare quanto vi abbia impegnato Saturno, ma sono tutte prove che avete superato. Per questo, la sorpresa di un amore nuovo, per voi che siete soli e che lo volete, sarà davvero meravigliosa. Luna piena in Capricorno, vostro settore dei grandi incontri anche quelli per la vita, è grandiosa e felice insieme a Giove. Fortunate anche le scelte per la casa, nel lavoro, in affari.