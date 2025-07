Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 7 luglio: tutti i segni

07 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 7 luglio 2025

Ariete

Per vari anni, avrete un modo diverso di agire nei confronti degli altri. Nettuno, entrato nel segno in aprile, inizia adesso il moto retrogrado, cioè, la strada di ritorno in Pesci. Ritornerà l'anno prossimo per compiere il transito completo in Ariete, ma già questo breve assaggio vi ha fatto capire che c'è in voi un forte istinto a salvare e tutelare gli altri. L'intuito è oggi stimolato da una straordinaria Luna in Sagittario, i sacrifici che avete fatto saranno ripagati con la felicità in amore.

Toro

Luna di ora in ora più bella, fino alla magnifica posizione in Capricorno del 9 e 10. Procura occasioni nel campo pratico e in affari, ma è importante soprattutto perché risveglia, insieme a Marte, il bisogno di libertà di creare. Liberatevi di obblighi che vi impediscono di fare ciò che volete e che sapete giusto. Siete un segno individuale, non dovete seguire gli altri solo perché fanno moda. Dite quello che va detto anche ai superiori. Venere in Gemelli molto interessata ai soldi.

Gemelli

Adesso tocca voi Luna in opposizione, provoca i coniugi, produce vulnerabilità emotiva e non permette chiarezza nelle collaborazioni. Mercurio, guida luminosa del vostro segno, e garanzia di riuscita nel lavoro e in affari, accettate un momentaneo stop come utile e non necessariamente negativo. Simpatica invece la lotta tra Venere-Luna-Marte, produce effetti sorprendenti in amore, tempestoso all'inizio ma alla fine lascia soddisfatti e con voglia di bis.

Cancro

Una forte Luna nel campo del lavoro, fate in modo di realizzare il più possibile tra oggi e domani anche a costo di dover rinunciare a un po’ di vacanza. Occupatevi seriamente dei vostri affari, forti di Giove nel segno, la fortuna vi gira intorno giorno e notte. Attenti però, probabilmente è proprio il vostro ego, troppo coinvolto nel lavoro, a provocare problemi con il prossimo. Diciamo che sono lotte quotidiane per il successo e per l’amore.

Leone

Annuncia amore, questa Luna crescente in Sagittario in aspetto con Mercurio e Venere, occasione da non perdere anche per sistemare le questioni domestiche, figli, parenti. Iniziate il giorno con impegni leggeri, poi avviatevi nel mondo. Il fortunato raggio lunare vi seguirà anche domani, straordinario per chi cerca un nuovo amore, oppure nuove possibilità e affermazioni nel lavoro e in affari. Fortuna anche maggiore se operate con persone di fuori.

Vergine

Suggerimento dall’Ufficio delle Stelle: due giorni di completo relax, possibilmente senza la famiglia. Seguite una dieta leggera, Luna in Sagittario disturba lo stomaco, Venere i reni. Ci vuole disciplina per portare avanti le trattative professionali e di affari, però sarebbe forse più divertente portare avanti un eccitante gioco di seduzione, conquiste. Viaggi in vista. Marte è sempre appassionato, danza con Venere una sfrenata mazurca di periferia.

Bilancia

Amati dal pianeta che più vi serve in questo periodo di importanti progetti professionali e di affari, l’abile Mercurio. Un piccolo principe in Leone, che sostiene la vostra ambizione, propizia incontri, aumenta la voglia di essere (o tornare) primi. Ma c’è soprattutto Venere, e c’è pure la Luna questa sera, uno degli aspetti più belli per l’amore. Sapete, non è nemmeno facile da descrivere, tanto è bello…

Scorpione

Tanti ricordi? Significa che avete amato e vissuto intensamente. Adesso però bisogna fare nuove esperienze, che diventeranno un giorno bellissimi ricordi e magari porteranno anche buoni profitti. Così la famiglia sarà contenta. L’importante è finire… nel senso che si concluderà l’antipatica opposizione di Urano dal Toro. Sono fatti d’oro questi giorni di Sole in Cancro, anche l’amore riceve nuovi stimoli. Il cuore, ritornato giovane e innamorato, vuole essere ascoltato.

Sagittario

Il passaggio di Marte in Vergine spesso coincide con un periodo burrascoso nei rapporti personali. Tutto rende assai difficile trovare un accordo fra noi e gli altri, però in questo periodo dovreste lavorare da soli. Potete contare sulla Luna splendente nel segno, in trigono con Mercurio, ottimo per viaggi e affari. Ricordate che non tutti riescono a seguire il vostro ritmo, abbiate comprensione per i vostri amanti. Di amanti infatti parla e discute Venere.

Capricorno

Siamo in attesa della vostra Luna piena che risplenderà giovedì, formerà aspetti praticamente con tutti gli altri pianeti, evento che inciderà anche sulla stabilità politica e sociale, economica. Siete sulle spine per le questioni pratiche, ma con Sole e Giove in opposizione non bisogna avere fretta. Effetto sulla salute: respirazione, reumatismi. Effetto sull’amore: provocazioni, ma non vi dovrete lamentare quando provoca Marte arriva una pioggia di sesso.

Acquario

Dimmi che non è solo un gioco d’estate per te… canta Giove in Cancro, lo scrigno dei vostri ricordi, porta un attimo di nostalgia alle persone sole, ma Luna in Sagittario è la più sentimentale del mese, insieme a Venere propizia nuovi amori. In anticipo di un mese, voi potete già vedere una stella cadente che vi porterà fortuna. Un amore, sognato forse da anni, è in arrivo. Tutto andrà meglio!

Pesci

Non state così in ansia, gli affari andranno bene, troverete lavoro se ne siete alla ricerca, cambierete casa o troverete un locale in affitto… Oggi è la Luna che vi manda in tilt, in contrasto con Marte provoca stanchezza fisica, per essere in forma aspettate la Luna piena in Capricorno, giovedì. Mercurio stimolante per incontri professionali e trattative commerciali e finanziarie, curioso per certi giochi in amore.