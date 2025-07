Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 8 luglio: tutti i segni

08 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 8 luglio 2025

Ariete

Registriamo il passaggio di Urano dal Toro ai Gemelli, segno in cui transitava negli anni 1942-1949. Questo avvenimento astrale riguarda tutti i segni dello zodiaco in modo particolare le persone nate negli anni che abbiamo sottolineato. Non è ancora definitivo in Gemelli, ma in questi mesi voi avrete da questo pianeta della modernità e della scienza ai massimi livelli, nel piccolo o nel grande, dei vantaggi. Oggi pensate soltanto all’amore, il vostro è reale.

Toro

Avete forse sentito come una scossa ieri sera poco prima della mezzanotte? È stata provocata dall'uscita di Urano dal vostro segno, da oggi e per qualche mese lo avrete assolutamente positivo per i vostri affari. Fate programmi a lunga scadenza perché non crediamo possiate realizzare le vostre ambizioni finché c'è Mercurio in Leone, ma per quel che riguarda i soldi, e ancora di più il vostro amore, potete contare sul favore incondizionato di Venere. Che fortuna!

Gemelli

Oggi raccontiamo a tutti i segni di Urano che è entrato nel vostro segno la notte scorsa, perché il suo influsso sarà determinante per la vostra economia ma anche per l’economia della nazione o, se volete, dell'Europa tutta. Come andrà a finire realmente non lo diciamo ancora, siamo in fondo come voi, ci piace creare suspense. Voi la vivrete di sicuro questa sera nel vostro rapporto di amore perché non si capisce dalle stelle che cosa vuole quella donna, quell’uomo, da voi.

Cancro

Tra le categorie professionali che avranno successo e opportunità di nuovi lavori in Italia e all'estero, ci piace mettere al primo posto i medici. Questo appare dal nuovo transito di Urano, pianeta del futuro, che prende possesso dei Gemelli, quindi della vostra 12ª casa zodiacale. È la casa delle scoperte, delle rinunce, della fatica, della eliminazione dell'inutile. Però voi ce la farete, avete la garanzia di Giove, ma dovreste vivere di più per l'amore e con l'amore, cercarlo se siete soli.

Leone

Non siamo ancora nella vostra stagione, ma il cielo è già in festa, per voi. Come tutti dovete anche voi considerare il nuovo transito di Urano nell'amico segno deiGemelli, dopo che vi ha maltrattato per ben sette anni in Toro. Non tutti i mali vengono per nuocere, eccola qua la Luna su un carretto pieno di stelle lucenti, guida questo martedì che è semplicemente incredibile. Non prevediamo miracoli, ma voi capirete sotto sotto che di miracoli si tratta.

Vergine

Cosa vi dirà il nuovo Urano in Gemelli? Che dovete andare per la vostra strada, di non guardare né a destra né a sinistra, magari la vita sarà più vulnerabile ma volete mettere la soddisfazione che proverete una volta arrivati in cima! Come incoraggiamento, ricordiamo alcune personalità nate con questo tipo di Urano: Einstein, Nietzsche, Alessandro il Grande, Pio XII, ma soprattutto Eleonora Duse! La mitica attrice che recitava anche con le mani, infatti Urano corrisponde alle mani.

Bilancia

Voi prossimi astronauti, viaggiatori sulle navi spaziali, colonizzatori di qualche pianeta che non conosciamo… Tutto ciò che è nuovo e mai sperimentato prima, moderno, che tende verso l'alto compresi grattacieli, aerei, satelliti-tutto viene governato da Urano. Pianeta che sarà da oggi in postazione veramente rivoluzionaria per il vostro lavoro, l'importante è sapere che Urano non accetta compromessi per la carriera, ma nemmeno in amore.

Scorpione

Urano in Gemelli è particolarmente significativo per voi che siete nati tra il 1942 e il 1949, questo transito è importante perché segnala il secondo ritorno di Urano. Dei pianeti lenti è il solo che possa compiere l'intero giro dello zodiaco nel corso della vita umana. Transita in un segno sette anni circa. Voi acquisterete gradualmente consapevolezza che sono in atto grandi modificazioni nella vostra vita. Oggi può comportare una relazione sessuale diversa da quanto avete mai provato.

Sagittario

Che andatura di razza, siete come un purosangue quando vi incamminate verso l’obiettivo che vi interessa veramente, professionale o privato. Per il successo, il guadagno, Luna e Mercurio sostengono la vostra causa. Ma noi diciamo di allungare le vostre braccia verso l'amore, che da oggi in poi non dovrà essere trascurato. Urano in Gemelli, vostra settima casa, può diventare duro per le relazioni che non vanno a gonfie vele. Solo i legami che sono solidi superano le tempeste, ma può sbocciare un nuovo legame oggi stesso con Luna nel segno.

Capricorno

Molto positivo per voi e per il vostro lavoro, affari, il passaggio di Urano in Gemelli. Il transito dura sino a fine ottobre, poi ritornerà in Toro e sarà nuovamente in Gemelli da fine aprile 2026. Abbiamo voluto tranquillizzarvi perché vi sappiamo ansiosi per come andranno le cose nel lavoro e nelle collaborazioni che sono peraltro sempre il punto debole del Capricorno. Ebbene, questo Urano vuole fare di voi proprio questo: liberi uomini e libere donne. Controllo della salute!

Acquario

Privilegiati da Urano in Gemelli, non solo perché si trova nel campo della fortuna e dell'amore, ma perché questo pianeta è la guida celeste del vostro segno, possiamo dire che siete nati con Urano. Intuizione, originalità, indipendenza nel sentimento, nel pensiero, nell'azione. Inizia un periodo di circa 7 anni, durante il quale i rapporti con il mondo esterno subiranno una revisione radicale. Il vecchio non va più, solo gli oggetti di antiquariato valgono qualche soldo.

Pesci

Sensitivi, facilmente eccitabili, impazienti, facilmente commossi. Rapido cambiamento di idee, desiderio di girovagare, nostalgia di luoghi lontani. Sono delle strane sensazioni che arrivano con il nuovo Urano in Gemelli, segno che governa principalmente la casa e la famiglia nel suo complesso, ma più ancora il luogo di nascita. Luna è ancora negativa ma ci saranno cambiamenti piacevoli e lieti, perché la forza di Giove in Cancro è superiore a qualsiasi altro pianeta.