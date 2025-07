Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 3 luglio: tutti i segni

03 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 3 luglio 2025.

Ariete

Si risale la china, ma non abbassate la guardia. Luna viaggia in opposizione, possono ritornare tensioni nei rapporti stretti. Affrontiamo per primo il settore della salute, potrebbe non essere ideale, a causa proprio della Luna in contrasto con Saturno e Nettuno, impegnative attività fisiche non indicate. Salutare invece una scossa forte alle collaborazioni. Quello che si conclude sarà dimenticato, senza rancore. Amore che mi hai lasciato un giorno, non ti odio più.

Toro

È uno di quei giorni in cui ci si sveglia con la sensazione che le cose andranno bene, quindi partite con il piede giusto. Per prima vediamo la Luna in fase crescente nel settore del lavoro, generosa anche per gli affari di ogni tipo, chiamate da ambienti privilegiati. Mercurio è sempre distratto e confusionario, controllate le carte insieme a un esperto di vostra fiducia, specie se si tratta di beni ereditati. Poi dedicate il resto delle ore all'amore, esclusivamente all'amore. Ciao, Venere!

Gemelli

Momenti molto intensi per i giovani amori, voi sposati sorvolate qualche difetto della persona cara, ne avete anche voi qualcuno. Gli amori che nascono con il favore del primo quarto sono spesso per la vita, però attenzione a Marte - fa credere che sia un amore una momentanea attrazione fisica. Però è anche vero che a voi tutti manca, in questo momento di grandi discorsi pseudo politici, una robusta e sana passione carnale. Qualcosa c'è all'orizzonte: Venere mia!

Cancro

Da due giorni siete pazzi d'amore, non importa se non avete potuto realizzare le vostre aspirazioni, tutti i vostri sogni. Avete tempo, tanto tempo davanti. Luna primo quarto vi punge come una fastidiosa vespa, ma poi arriva la carezza di Venere e il bacio di Marte, il fuoco si accende. Il falò che non vi è riuscito la notte di San Giovanni, questa sera si leva alto nel cielo, uno spettacolo! Spese in aumento per i figli o per riparazioni in casa, noie con i domestici.

Leone

È “in diretta televisiva", questo primo quarto nell’elegante Bilancia, incide soprattutto sul vostro fascino, leggermente sbiadito ultimamente a causa di Venere negativa in Toro, ma anche questo transito è arrivato alla fine. Risplenderà la vostra bellezza così particolare domani, quando sentirete il primo bacio di Venere in Gemelli. Quello che non avete sistemato in banca o in altri uffici, è possibile farlo questa mattina. Peccato per il tempo che non vi assiste, previsti fenomeni naturali.

Vergine

Balsamico influsso della crescente Luna nella vicina Bilancia, alimenta l'ottimismo e sollecita i settori così importanti, lavoro e salute, il successo. I nati a fine agosto sono toccati più da vicino da Giove, ma il grande benefico avrà almeno un regalo per voi tutti, agite con più grinta. Il pianeta allarga i contatti con un bel numero di persone, qualcosa di buono ne uscirà. Non solo in banca, mettetevi in fila anche davanti allo sportello dell'amore. Cresce l'eros, cresce la gelosia.

Bilancia

Presagio. Primo quarto è un presentimento di un nuovo e più felice futuro d'amore. Ascoltate la voce dei sentimenti e delle passioni e sarete avvolti dalla fiamma benefica di Mercurio in Leone beneaugurante per la carriera e gli affari. Non c'è bisogno di programmare incontri, quando la fortuna vuole arrivare ci arriva con o senza la vostra sollecitazione. Ma tenete presente Saturno, no a guerre inutili. Qualche donna sogna l'uomo di un’altra…

Scorpione

ABC: amore, benessere, cash. Queste le voci principali a cui dovete dare ascolto, anche se il vostro interesse è magari rivolto tutto al lavoro, successo. Certe persone del vostro ambiente vi provocano dei brividi solo a sentirle parlare-qualcosa vorrà dire, no? Eccezionale scatto con questa Luna, ma può anche essere ambigua, verificate sempre la sincerità delle persone. Bisogna dare all'amore più leggerezza, rendete il rapporto più estivo per non essere noiosi.

Sagittario

Bellissimo segnale dalla crescente Luna in Bilancia, vostro settore degli incontri felici.Emozionante per le giovani coppie, l’amore vi prenderà, questa passione vi metterà in catene. Schiavi d'amore, slave to love, come Bryan Ferry in quella nostalgica canzone anni 80. Giusta per voi: c'è qualcosa di già vissuto, di antico, quello che nasce sotto il primo quarto, fase che precede Venere in Gemelli, opposizione. Ma i viaggi risultano felici, partite entro domani mattina.

Capricorno

Luna contro Saturno e Nettuno. Questo giovedì non si presenta rilassante, le incomprensioni con chi siete in contatto aumentano, nel lavoro la concorrenza è smarrita e perciò pericolosa. Il Capricorno è bravo, ingegnoso, piú degli altri, è quasi impossibile che non abbia nemici e concorrenti sleali, limitatevi ad ascoltare e osservare. Ma questa Luna non disturba soltanto, lancia un messaggio d'amore e di fortuna finanziaria che si avvicina insieme a Venere.

Acquario

Primo quarto in Bilancia è importante per noi tutti perché interessa i nostri rapporti stretti, dal matrimonio alle collaborazioni, dal flirt estivo al vero amore. Influsso ancora più incisivo, diciamolo anzi fortunato, è diretto a voi che siete parenti astrali della Bilancia e dei Gemelli, dove trasloca Venere. Se siete alla ricerca di una grande passione, Marte è in grado di propiziare incontri fatali, ma se vi interessa di più il guadagno e il successo, il forno è caldo al punto giusto.

Pesci

Come se fosse la notte prima degli esami, Venere stuzzica il vostro amore tutto il tempo e rende eccitante ogni incontro. Urano infatti propizia incontri un po' pazzi, lasciatevi pure andare. Per essere vivi, per sentirsi giovani. In qualsiasi trattativa, siete in grado di andare al nocciolo delle questioni, perché Giove vi rende percettivi e più sicuri. Primo quarto di Luna è un invito al rinnovamento, porta occasioni. Agilità fisica un po' scarsa, muovetevi e magari fate un po' di sport.