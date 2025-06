Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 13 giugno: tutti i segni

13 giugno 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 13 giugno 2025.

Ariete

Luna in Capricorno provoca conflitti e agitazione nell'ambiente di lavoro, ma sono proprio le tensioni presenti a confermare la vostra importanza e la validità del momento che vivete. Non dovete perdere la pazienza, siete sulla strada giusta anche per i vostri affari personali. Lo conferma un altro transito, Saturno e Marte, siete in grado di fare lavori ponderosi e difficili. Aspettate il crollo di un certo potere, poi scatterete come un Ariete. Amore: gelosi, un po' morbosi, ma maturi.

Toro

Un giorno d'oro, vince la vecchia economia: voi! Non perdetevi in piccolezze, Luna sulle montagne del Capricorno vi invita a salire in alto, fino alla vetta del successo. Le difficoltà nell'ambiente di sempre sono quelle che hanno tutti, più o meno, in questo periodo uraniano-movimentato. Impostate affari anche domani, ma quello che non riesce va rimandato alla Luna del 17,18. L'affare che vi riesce meglio: amore. Specialmente il venerdì che è il giorno di Venere.

Gemelli

Trasformazioni anche non volute, non programmate, ma quello che cambia è a vostro favore, non dovete fare resistenza. Separate nettamente il mondo spirituale, le vostre ideologie dal mondo pratico. Anche voi avete ceduto a qualche utopia. Ma adesso tocca a voi, in mezzo alla confusione generale, il richiamo più bello per affari, studio, carriera, viaggi, speculazioni. Donna Gemelli, donna del momento, anche Saturno l’ama.

Cancro

Lo stress è in ulteriore aumento, il lavoro e le collaborazioni ne risentono, ma è un segnale positivo se vi siete stancati di certe situazioni, rapporti professionali o di affari. Concludete per primi, l'estate porterà altre e ben più importanti novità! Giove e Venere, astri della fortuna, possono sempre girare le carte a vostro favore. Bisogna stare però attenti nella salute, le ossa e i denti sono il punto debole. Un virus attacca l'amore: la vostra gelosia. State calmi.

Leone

Il successo si vede e non si vede, dipende in quale segno avete riposto la vostra fiducia, con chi vi siete associati. Noi consigliamo di agire in maniera autonoma e di proseguire da soli, contro tutti. Giugno vi ha portato Marte, dopo il solstizio estivo avrete un lungo transito di Mercurio, oggi voi non immaginate quanto potrete progredire e guadagnare, noi si. Per questo vi diciamo di avere sempre un atteggiamento vincente nel lavoro. Attenzione alla famiglia, figli.

Vergine

Le questioni burocratiche-legali ricevono un validissimo appoggio, Luna e Giove, ottimo per chiarire gli interessi economici con il coniuge e la famiglia. Mercurio aumenta l'ambizione, voglia di successo, progetta per voi un periodo dai ritmi pazzeschi, anche perché dal 17 avrete Marte nel segno. Ma è importante ripartire oggi, domani o domenica, sotto questa Luna in Capricorno che per voi significa amore e fortuna. Nel caso di un nuovo matrimonio, Venere dà l’ok.

Bilancia

Il rischio è quello di dire qualcosa di cui potreste pentirvi già domani, rimandate le spiegazioni e le esternazioni. Quello che avete realizzato è in bella mostra, si commenta da solo. Giove durante il transito in Gemelli ha fatto un buon lavoro con voi, i soldi sono arrivati. Quanti resteranno nelle tasche, nemmeno Saturno si pronuncia. Però la Bilancia è il segno che sa tenere sotto controllo tutto, vecchio e nuovo. Marte vi stimola, avventure sexy appagano la vostra vanità.

Scorpione

Luna perfetta per controllare le questioni scritte e per affrontare situazioni di lavoro, specie se dovete parlare di progetti e collaborazioni future, quelle che inizieranno in autunno. Ricordate sempre che i vostri due pianeti guida, Plutone e Marte, sono in opposizione fra loro e contrari al vostro segno fino al 17 giugno, quindi prudenza nell’attività fisica ma soprattutto con i macchinari. Anche se vi sentite Valentino Rossi, lasciate stare. Concedetevi relax al mare.

Sagittario

Una strana è insolita emozione si percepisce nelle collaborazioni professionali, associazioni di vecchia adatta, forse anche nei rapporti stretti e nelle amicizie. È il primo weekend con Mercurio e Giove positivi, adesso finalmente anche Saturno potrà darvi l'input per andare alla ricerca di quella terra dei pionieri di una volta. Venere, bianco giglio, crea un'atmosfera quasi innocente questo venerdì così colmo d'amore. Oggi non vi dispiace di esservi sposati.

Capricorno

Luna di giugno propone un'altra incredibile occasione nel settore dei beni immobili. (acquisti, vendite, traslochi, investimenti all’estero). Per il suo carattere, formazione, pensiero, impulso e via dicendo, il Capricorno è un segno che dovrebbe svolgere un lavoro autonomo, un mestiere e un'attività in proprio. Questo naturalmente non è possibile per tutti però cercate di distinguervi dalla massa, di uscire dal gregge, oggi ben pochi vi possano fermare. Lanciatevi in amore.

Acquario

Andate dove vi porta il cuore, non avrete delusioni. Tutto è difficile, per tutti, ma le cose che sembravano impossibili appena qualche settimana fa, oggi presentano possibilità di aperture, facilitazioni. Oggi è il giorno degli uffici, approfittate di Mercurio e cercate di sistemare le questioni scritte, per non avere noie in luglio. I due amanti zodiacali, Venere e Marte, non sono molto gentili con voi eppure questo weekend avete un'aria giovane, ridete, scherzate, fate nuove conoscenze.

Pesci

Siamo ancora sotto il segno dei Gemelli e deve ancora arrivare Luna ultimo quarto nel vostro segno, il 16, quindi qualche problema può sempre presentarsi nell'ambiente del lavoro e anche in famiglia. Il passaggio all'estate è un po' delicato proprio perché ci sono ancora situazioni da sistemare, ma nelle finanze - se avete investito in cose concrete - siete in grado di tenere sotto controllo la situazione, poi Giove vi farà guadagnare di più… Venere e Giove, fondamenta per il futuro.