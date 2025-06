Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 12 giugno: tutti i segni

12 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 12 giugno 2025.

Ariete

Agitazione e conflitti nell'ambiente di lavoro, dice Luna passata in Capricorno, ma vi invita anche a non perdere la pazienza. Ci sono dei giorni - in questa che comunqueèuna stagione di crescita - in cui bisogna chiedere, dare, reagire. Questa Luna risulta particolarmente difficile specialmente per le persone mature e con precise responsabilità in casa e nel lavoro, forma, infatti ben quattro aspetti con altrettanti pianeti, attualmente a voi contrari. Non sono consentiti eccessi.

Toro

Luna sulle montagne del Capricorno, voi verso la cima di un nuovo successo, vero e duraturo. Sorpresa, sorpresa: potrebbe nascere anche un nuovo amore molto passionale come lo è Venere nel segno del Toro. Risulta di grande aiuto se dovete ottenere qualcosa dalle autorità, considerando che il vostro rapporto con le istituzioni non è mai tranquillo. Condizione per trovare fortuna: posate il primo mattone.

Gemelli

Giovedì vi avvicina alla conclusione della stagione del compleanno, possedete dei tesori professionali e amorosi. É anche il momento di Marte che insieme a Saturno agisce con la forza di un imprenditore d'assalto nel campo finanziario. Un solo consiglio, rispettate le regole, la legge, perché un giorno Saturno tornerà in Pesci. In ogni caso non dovete forzare soluzioni perché arrivano spontaneamente, concluderete la primavera con una dote dal valore inestimabile: un futuro nuovo.

Cancro

Non potete più mandare ambasciatori, Luna per due giorni in Capricorno, opposta a Giove e Mercurio, quadrata Saturno e Nettuno. Elenchiamo questi transiti difficili per farvi capire che questo giorno non vuole scherzi. Chiedete confronti diretti nel lavoro e in affari. Se l'argomento sono i beni immobili, Giove vi aiuta. Luna suggerisce un lavoro in solitario, evitate luoghi affollati. Vita all'aria aperta per cancellare la visione di facce che trovate odiose. Finale emozionante in amore.

Leone

Come vi volete bene e come vi apprezzate da soli! Gli antichi sapevano perché diedero al vostro segno per simbolo il Sole, il grande luminare degli astri. Questo Sole è ancora in aspetto diretto, Luna in Capricorno offre un perfetto punto di osservazione, studiate bene le mosse e il carattere degli altri, poi deciderete come sempre di testa vostra, anche in affari che interessano la casa. Vediamo un'occasione per realizzare un guadagno lampo, anche se Venere non è simpatica.

Vergine

All'alba risplendono Venere e Luna, un altro segnale di miglioramento anche nella vita sentimentale e familiare. Questa è una buona energia materiale, ma è ancora più bello il vostro entusiasmo che si rinnova. Circostanze di vera fortuna, questa volta grazie a Mercurio che vi protegge anche all'estero, con gli stranieri. E di Marte, ne vogliamo parlare? Mano a mano che si avvicina alla Vergine impazzisce d'amore e di passione, un meraviglioso colpo di fulmine in viaggio.

Bilancia

Improvvisa, come la Luna, arriva una nuova agitazione nella vita familiare e nei rapporti con le persone vicine. Conflitti con chi siete in contatto di lavoro. Se vi riesce fate in modo di trattare almeno quando la Luna entra in Acquario, il 14. I semi gettati dall'inizio della primavera non si sono aperti tutti, ma dopo il 26 giugno avrete un'altra volta Mercurio capitalista in Leone, e resterà così tutta l'estate. Perciò: oggi èobbligatorio controllare la salute, dopo un simpatico break con amici.

Scorpione

Che giorno e che cielo! Guadagni o spese, acquisti e possedimenti, persino il prestigio sociale diventa un mezzo per raggiungere la soddisfazione. Viaggi, incontri molto fortunati, affari sotto una Luna concreta, lucida, pragmatica, tagliente. Venere, nemica carissima, provoca una tempesta interiore che turba la vostra vita, Marte vendicativo… Il tormento passerà, mia cara, sarò presto di ritorno e tu prepara il compenso che mi spetta. Nella salute gola debole.

Sagittario

Amate sempre e siete sempre amati, ma stranamente non sempre riuscite a dimostrare in maniera concreta i vostri sentimenti, l'ardore. Anche nei momenti di intimità apparite assenti, il successo vi condiziona così tanto? Giove non è più negativo ma in Cancro fa delle battute, per esempio: vi siete sposati con il lavoro, per i soldi, successo? Un tempo eravate cavalli liberi nelle praterie del sesso. All'amore bisogna dare freschezza, una nuova giovinezza.

Capricorno

Staccate concerti collaboratori, se avete capito che non saranno mai - mai sulla vostra frequenza. Impegnativo l’aspetto che nasce con Luna nel segno opposta a Giove e Mercurio, quadrata a Saturno e Nettuno. Questioni mediche in primo piano, come la famiglia. Non temete per i soldi, Urano vi farà ricchi. Venere oggi e domani una grande alleata, splendida per le conquiste d'amore, ma attenti alle parole - basta una sola parola di troppo e l'incanto sparisce.

Acquario

Talvolta il vostro bisogno di ordine, nel lavoro in casa, diventa quasi maniacale. Così aumenta il lato impaziente del vostro carattere, nascono litigi anche per questioni ridicole, calma! Oggi la Luna è in Capricorno, positiva, crea il silenzio necessario prima di una nuova impresa, partenza. Concentratevi sugli affari finanziari approfittando dell’ottima assistenza di Mercurio che si trova nel punto dove serve di più. Venere però annuncia importanti spese, per la casa e i figli.

Pesci

Bene! Assistiti da una misurata e diplomatica Luna in Capricorno, siete in grado di iniziare nuovi discorsi nel lavoro, potete promuovere nuovi affari. Ricordiamo che vi aspetta prima della fine della primavera una fase lunare emblematica, l’ultimo quarto nel vostro segno. Ecco perché oggi stesso dovete intervenire in casa, con i figli, persino con i nipoti, e sistemare le questioni. In amore nessun segno è più amato dei Pesci, questa sera il mondo vi sembrerà pieno d'amore.