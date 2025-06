Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 11 giugno: tutti i segni

Branko 11 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 11 giugno 2025.

Ariete

Nel lontano Sagittario, segno che protegge i vostri viaggi, con il corpo e con la mente, esplode un spettacolare Luna piena, dopo quella del 12 maggio in Scorpione. Nel frattempo, cosa avete fatto, cambiato, rinnovato, concluso o conquistato? Saturno, un grande maestro adesso per voi, vi ricorda che non è mai troppo tardi, né per la gloria né per l'amore. Marte spera sceglierete quell'amore che da tempo vi spia dalla cima di un batticuore. Consigliamo investimenti nel campo immobiliare, magari un loft in zone tranquille. Scelte infallibili insieme al Gemelli. Scoppia la passione.

Toro

Vincerete la battaglia nel lavoro, guadagnerete con iniziative personali, nonostante le opposizioni che provengono dall'ambiente professionale. Adesso la vostra attività professionale e affaristica è sotto la protezione di un ottimo Mercurio congiunto a Giove, questa sera e nei prossimi due giorni anche dalla Luna che passerà in Capricorno - ecco, questo sarà l'influsso della vostra fortuna e dell'amore, viaggi felici. Riprendete piano piano con gli esercizi dell'attività fisica.

Gemelli

Non è facile tenere sotto controllo le emozioni che porta la Luna piena, ma dovete essere razionali e profondi, se volete ottenere le soddisfazioni e il guadagno che promette Mercurio. Plutone addirittura indica la possibilità di occasioni lontano, mentalmente dovete trasformarvi in cercatori di pietre preziose, tanto prima o poi andrete in Australia alla ricerca di opali. Dovete chiedere e accettare l'aiuto di chi è più esperto di voi, più ricco, da soli non è facile realizzare tutto.

Cancro

La corsa al successo professionale e finanziario non deve diventare un'ossessione. Saturno vuole azioni lente e ponderate, organizzazione razionale e perfetta. Allora sì che Giove porterà esperienze nuove, offerte, proposte incredibili, la disponibilità di persone autorevoli (politica, legge, banche, autorità ecclesiastiche - anche questo governa Zeus). L'odierna Luna è speciale per la famiglia, casa, anche il matrimonio potrà vivere emozioni nuove. Ai nuovi innamoramenti ci pensa una radiosa e sensuale Venere in Toro.

Leone

Figli del Sole, non andate molto d'accordo con la Luna, ma oggi nasce piena in Sagittario che è il vostro "campo" dell'amore, anzi diciamo pure è il campo della battaglia, precisa il grande militare che dimora nel vostro segno, Marte. Sarà difficile oggi resistere al richiamo passionale, incontri, avventure. La voce “legge” è presente e non riguarda solo attività professionali e imprenditoriali ma anche i possedimenti immobiliari. I parenti vi innervosiscono.

Vergine

Questa Luna piena rappresenta il punto culminante del disturbo che arriva dai Gemelli, segno che incide però sul vostro successo – situazione ancora incerta e difficile, ma promettente. Oggi consigliamo ancora relax, soprattutto alle donne che maggiormente risentono delle ostilità di una Luna così aggressiva, che può diventare invece molto persuasiva quando si tratta di trovare un amore. Infatti, avete Venere che vi segue e protegge nelle gare d’amore.

Bilancia

Arriva l'estate e qualche serpentello striscia nell'ambiente professionale e cerca di pungervi, ma non vale nemmeno la pena di rispondere. L'evento della Luna piena in Sagittario significa che gli incontri con le persone vicine sono positivi e anche divertenti, voi pensate come fare la scalata a qualcosa di importante e Venere protegge materna le vostre iniziative. Non vi dovete scoraggiare se ci sarà un ritardo nella realizzazione - incasso. Continuate a vigilare.

Scorpione

Due persone che si incontrano durante la fase di Luna piena vogliono prima di tutto manifestare la propria forza, il proprio senso collaborativo, insomma presentarsi; quello che invece presentano gli altri a loro non interessa. Non basta un po' di Luna piena a garantire amore e successo nel lavoro, però è un ingrediente che facilita il risultato. Voi inoltre siete toccati da un meraviglioso cocktail astrale, Giove è naturalmente il primo ingrediente, "rischiate" di vincere tutto.

Sagittario

Noi siamo precisi come il Big Ben di Londra, alle ore 7:35 si forma Luna piena nel vostro segno, evento che assume il significato di una partenza. Infatti non avete più pianeti negativi in Pesci né in Gemelli, a parte naturalmente il Sole che vi porterà all'estate, felici. In amore, nei rapporti di vecchia data, c'è un po' di solitudine, ma non pesa eccessivamente proprio perché siete presi da altro. Carriera naturalmente. Ma voi in cerca dell'amore non perdete questa Luna!

Capricorno

Questa Luna sarà ancora piena di luce quando questa sera entra nel vostro segno e vi farà compagnia per due giorni - prendete questo tempo per il riposo fisico e mentale e poi per riflettere. Ci sono alcuni elementi nel vostro lavoro, non chiari, meglio sistemarli prima che di mezzo ci si mettano Saturno e Giove. Sono transiti che indicano la presenza di nemici “nascosti”, e voi sembrate sorpresi. Ma se non ha nemici il Capricorno, chi dovrebbe averli? Siete importanti.

Acquario

Marte ancora negativo non rende certo simpatiche le riunioni professionali o gli incontri con i vostri parenti che, come da tradizione, si presentano nei momenti del vostro mal di testa, e tutti insieme naturalmente. Ah, il buon cuore dell'Acquario! Però oggi sarete ripagati dalla Luna piena, magnifica per il business e per il sex, viaggi e soldi, follie di fine primavera, il fascino di certi riti pagani nei boschi… Forse dovremmo essere tutti meno intellettuali e più primitivi.

Pesci

Oggi sarà meglio non provocare, rimandate i chiarimenti a un'altra Luna, seguite solo questioni di normale routine. Assicuriamo che domani avrete un'altra Luna dal Capricorno che vi porterà verso l'alta montagna del successo. Dell'amore non vi dovete lamentare, Venere taurina è una che funziona e possiamo garantire perché anche noi l'abbiamo sperimentata una volta… ma con i Pesci, che sono doppi, ringrazia sempre concedendo frequenti bis.