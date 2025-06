Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 4 giugno: tutti i segni

04 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 4 giugno 2025.

Ariete

Aspirazioni affettive imperiose, erotismo in aumento. Nuovi legami passionali soprattutto per giovani uomini del segno possono nascere anche nell'ambiente di lavoro. In mattinata siete ancora stimolati dalla Luna in Vergine, la sfera lavorativa -economica presenta flussi più costruttivi, basta avere la costanza di andare in profondità. Nel pomeriggio inizia l'opposizione della Luna dalla Bilancia, segno del matrimonio, richiamerà l'attenzione sul coniuge. Disturbi ginecologici e sessuali.

Toro

Luna crescente in Vergine manda influssi meravigliosi verso l'amore, amicizie, famiglia, figli. Una fase beneaugurante soprattutto per le persone ancora alla ricerca di un amore, particolarmente favorevole alle donne. Toro, corteggiate da un uomo importante oppure da un giovane sportivo. Progressi in borsa, investimenti anche a breve termine. Il denaro è uno strano animale, corre dove ci sono condizioni migliori di crescita, aumento, profitto. Venere è alle porte.

Gemelli

Luna difficile nella prima parte del giorno, chiarite i vostri problemi interiori per evitare che essi intralcino la strada dei nuovi successi previsti già in serata con la Luna in Bilancia. Talvolta anche la sola Luna può dare più di un Mercurio, se appare splendente nel cielo della fortuna. Metti, una sera a cena: Giove, Marte, Venere e voi. Condizioni ottimali per volare verso altri e alti obiettivi, durante il volo farete conoscenza anche di una passione nuova. Tirate fuori l’autoironia.

Cancro

Qualche volo di fantasia di troppo, ma in linea di massima le idee sono chiare, le circostanze favorevoli. Dovete però tenere in considerazione anche le idee diverse delle vostre, specie se si tratta di amici. In ogni caso tutta la mattinata è sottoposta al deciso influsso della Luna ancora in Vergine, affrontate tranquilli l'affare che più vi interessa. Nella seconda parte del giorno invece, Luna in Bilancia chiama verso la famiglia, che vi stanca molto di più del lavoro.

Leone

Cronache familiari. Giunone, dea di giugno, avrebbe generato Marte senza il soccorso di Giove, ma grazie a un fiore magico dal potere fecondante… Il vostro segno adesso ha un rapporto stretto con questo pianeta per quanto riguarda la passione e la forza fisica, prima di uscire dal segno vi offre una possibilità fortunata per trovare un amore oppure per generare un figlio. Anche Venere garantisce per il vostro amore. Viaggi che porteranno direttamente in una stanza.

Vergine

Abituati a programmare tutto personalmente e in modo perfetto, non sempre siete pronti a riconoscere e prendere al volo la fortuna quando si presenta. Vivete un periodo che non è nelle vostre corde, sono confusi i transiti in Gemelli, ma questa Luna primo quarto porta bene in mattinata nella vita personale e familiare, questa sera invece diventa importante per gli incontri sociali e di lavoro. Fatevi trovare freschi all'appuntamento con l'amore, come fosse la prima volta.

Bilancia

Nel pomeriggio arriva la vostra Luna di giugno che annuncia l'estate ormai vicina, in fase crescente accenderà la prima scintilla del grande fuoco passionale, che sarà alimentato da Marte e anche da Venere che andrà in Toro tra due giorni. L'effetto dei transiti è positivo per il presente professionale e affaristico, avete un grande Giove che può decidere strategie future. Ritornate però ad essere più selettivi. Mercurio porta persone care da lontano.

Scorpione

Vorreste qualcosa d'altro e di più? Attivatevi, tutto è sollecitato dalle stelle amiche: amore, viaggi professione, affari. Stupenda Luna primo quarto nel settore dei grandi incontri, Vergine, in serata passa in Bilancia e arriverà da voi piena di luce sabato prossimo. Dovete credere di più alle persone che si presentano attraverso le vie misteriose del destino. La fantasia vi aiuta a vedere una nave che si avvicina: Porta amore o fortuna? Vedremo sabato.

Sagittario

Il prossimo cambio di Luna avverrà nel vostro segno la prossima settimana, Luna piena. Con lei potrete inaugurare in anticipo la vostra estate, forti del ritorno positivo di Mercurio e di Giove, che vi permetteranno di riprendere iniziative e affari finora bloccati, forse più dalla burocrazia che non da Giove. Viaggi non indicati. Miglioramenti nel pomeriggio, nuovi incontri non sono tutti indimenticabili, però servono.

Capricorno

In mattinata, Luna ancora in Vergine, perfetta per operazioni bancarie, affari, lavori in casa o in qualche altra proprietà, interessanti contatti e viaggi all'estero. Noi scommettiamo su un nuovo impegno nel settore professionale, difficile ma che promette belle soddisfazioni. Tra i pianeti che si muovono nel mese di giugno un ruolo importante avrà Marte, che riserva al Capricorno un atteggiamento speciale. Ubriachi di passione.

Acquario

Oggi siete più favoriti nel lavoro e in affari, ci sentiamo di consigliare qualche speculazione finanziaria. Luna è formidabile in Vergine, diventerà ancora più fortunata quando passa in Bilancia e forma immediatamente quattro aspetti con altrettanti pianeti in segni d'aria. Due giorni interi a vostra disposizione per cambiare o addirittura rivoluzionare una particolare situazione professionale. Chiarite anche in amore-famiglia, prima che Venere passi in Toro, il 7.

Pesci

Come Gemelli e Sagittario, in mattinata siete contrastati dalla Luna aggressiva in Vergine, perché forma un nervoso aspetto con Mercurio, attenti durante i viaggi e prestate attenzione anche ai punti deboli nella salute (gola, vie respiratorie, digestione laboriosa). Nel pomeriggio la situazione astrale inizia a essere molto invogliante, intanto cominciate con le carezze in amore, poi vi concentrate nei prossimi giorni sulle finanze. Spese in aumento.