Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 2 giugno: tutti i segni

Branko 02 giugno 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 2 giugno 2025



Ariete

Rose, rose, rose. La settimana inizia con Venere e Marte in pieno amore, accanto sorride Giove: fortuna. Giove vi mette in quel positivo stato mentale che è alla base del successo, ma la sua azione rischia anche di aumentare la tendenza all’egocentrismo, anche in amore. Troverete quello che cercate domani, sotto il primo quarto in Vergine, segno che vi…insegna come fare soldi. Attenti a non essere gelosi del passato della persona amata.

Toro

Il primo meraviglioso regalo delle stelle di giugno arriva con il primo quarto in Vergine. Fase che riunisce gli innamorati e propizia situazioni fortunate anche nel campo finanziario. Le questioni di lavoro occupano una posizione di rilievo nel vostro oroscopo sarete fortemente favoriti da Mercurio e potete subito provocare avvenimenti e situazioni che vi porteranno un nuovo successo. Fase fortunata per l’amore, utile per la famiglia e figli.

Gemelli

Quindi, vi piace Brahms? Che anno, che giorno è? Questo è il tempo di vivere l’amore. Venere e Marte compongono e suonano un nuovo minuetto d’amore. Tutti potete vivere emozioni profonde, sensazioni che restano per la vita. La vostra è la festa del Paese, vedere un cielo pieno di stelle intelligenti, rivoluzionarie e anche molto umane riempie il cuore di speranza. Attenti però alla Luna, rischia di diventare complicata in serata.

Cancro

Possedete il talento per inventare, avete l’intelligenza di realizzare, e potete anche contare sulle circostanze di fortuna, oggi e domani, rappresentata dalla Luna primo quarto in Vergine. Le collaborazioni avranno delle scosse di Saturno ma i rapporti che cambiano sotto il suo governo sono giusti, per il futuro. Marte sarà positivo tutto giugno e luglio, vi farà ubriacare di passione, quando il 7 ci sarà anche Venere in Toro.

Leone

Che fortuna! Complimenti per questa apertura di giugno, avete gli astri positivi per il lavoro e meravigliosi per l’amore. Sollecitiamo le persone sole a darsi da fare, se vogliono trovare entro l’estate la donna o l’uomo della loro vita. Sappiamo che niente cade dal cielo, senza un lavoro ed impegno, ma sappiamo anche che ci sono momenti nella vita di una persona in cui il destino benefico fa sentire la sua voce. Un ottimo investimento di giugno saranno le amicizie.

Vergine

Amore mio. Ritornerete a sussurrare le due magiche paroline questa sera, quando nel segno risplenderà il primo quarto. Fase lunare bene augurante anche per le iniziative che interessano la casa, questioni dei figli, ma è importante soprattutto per voi stessi. Ritrovate il vostro pragmatismo nel lavoro, restate sul vago in affari, forse domani sarà il momento giusto. In amore è sempre momento giusto, basta capire quando si presenta.

Bilancia

Saturno scandisce i cicli di vita. Voi che avete trent’anni create ora il vostro successo futuro; voi sopra i quaranta siete vicini al successo che inseguite magari da anni. Giove è ancora tutto vostro, Marte produce un’emozione d’amore molto particolare, come se venisse qualcuno su un carro trainato da quattro cavalli e vi rapisse e portasse via. Un po’ di maretta in casa, ma positive soluzioni. Mercurio fino a domenica vi apre le porte del mondo.

Scorpione

Per dirla con Elias Canetti, lo Scorpione “ha gli occhi spietati di chi ha amato sopra ogni cosa”. Campioni di passioni assolute, ma anche fragili per la vostra gelosia, calmatevi oggi. Splende il Sole in Gemelli, Luna si trova in Vergine e cresce di luce, nel vostro settore degli incontri amorosi o professionali, quanto basta per ritrovare la grinta fisica che Marte vi sta togliendo dal 18 aprile… Notevole soccorso della fortuna, specie in posti vicino al mare.

Sagittario

Dimenticare Saturno? Non si può. Il pianeta delle prove esistenziali è ormai ben piazzato in Ariete, influsso che viene sentito ora dai nati in novembre, ma tutti voi siete in grado di migliorare il vostro privato. Luna in Vergine, oggi e domani è una piccola spina ma può essere importante per i progetti di lavoro. Certi aspetti astrali si presentano dopo quasi 30 anni, normale essere agitati. È l’amore la medicina che guarisce tutto.

Capricorno

Un bellissimo primo quarto di Luna, vi riscatta dalla negativa Venere: un colpo di fulmine durante i viaggi, una intesa passionale con il coniuge, un’amicizia che mostra un lato sorprendente ed impensabile, una nuova casa in costruzione. A Venere bisbetica, in amore si risponde soltanto con l’amore. Donna Capricorno la bisbetica domata.

Acquario

Incantevole sorriso sulle vostre labbra di ciliegia, rossa e succosa come quelle di Ravenna. Oggetto di desiderio, cosi vi rende Giove, esaltato dal Sole e da Mercurio in Gemelli, partite se cercate qualcosa di speciale per il vostro matrimonio, oppure se volete trovare quello che non avete ancora trovato. Voi sorridete anche per l’ottimo andamento dei vostri affari in crescita. Rendete più entusiasta anche la vostra famiglia.

Pesci

Nel vicino Ariete segno delle vostre sostanze e delle proprietà personali, Venere si congiunge a Saturno e Nettuno - astro guida del segno e simbolo della metamorfosi profonda e molto positiva. Passata questa Luna oggi e domani in Vergine, sarete inseriti nella classifica dei segni vincenti, se avete saputo giocare. La vita è un gioco di palla, bisogna fare il gol. Partita vinta in amore, giocate sul green di Venere. Cinquantenni: qualcuno ricorda quel certo vostro sorriso.