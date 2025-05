Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 21 maggio: tutti i segni

21 maggio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 21 maggio 2025.

Ariete

Un pensiero, un ricordo, un rimpianto…rendono questo giorno come sospeso nell'aria, ma è bellissimo il desiderio di vivere qualcosa di emozionante e di inedito. Luna inizia a calare nel segno che vi precede, possiamo dire che chiude anche per voi un determinato periodo professionale o affettivo, manda però un disturbo al settore della salute, controllate il cibo, restate un po' da soli. Combinazioni astrali decisamente positive per l'amore, per ogni amore.

Toro

Molto avete fatto e risolto, altri risultati professionali e finanziari sono previsti prima dell'estate, ma c'è ancora un ramo secco che va tagliato. Così, anche l'albero dell'amore sarà libero di far spuntare nuovi rami della felicità. Scompare il nervosismo e lascia posto a una sensazione di dolcezza e di calore, che sapete esprimere anche nelle amicizie. Luna molto bella per incontri sociali e di lavoro, Mercurio promette riuscita nel commercio e nell’amministrazione.

Gemelli

Da ieri sera vivete la stagione del vostro compleanno 2025, nella mente è già acceso un fuoco e vi dà lo sprint per una realizzazione audace, geniale. Però oggi avete contro Luna in Pesci che agita l'ambiente e le persone che ne fanno parte e vi sembreranno un po' fuori di testa, stanca anche fisicamente ma è l'ultima volta che succede la congiunzione con Saturno, prendetevela comoda. Sembra che ci siano due personalità in voi che lottano l'una contro l’altra.

Cancro

Buona ripresa, promettente partenza verso nuove direzioni professionali e anche sentimentali se volete, ma non è detto che questa bellissima Luna in Pesci porti necessariamente nuovi amori, senz'altro porta una visione ottimistica del futuro, diventa il vostro promotore nel mondo degli affari. Gli altri, anche i concorrenti, sembrano distratti - approfittate dell'occasione. Mercurio è in grado di lanciare l'amo, ma è anche in grado di provocare brusche interruzioni.

Leone

Luna calante in Pesci, segno che vi piace e conoscete bene, saprete seguire il messaggio che rilancia: un capitolo è chiuso. Forse anche nel privato. L'accento sulle conclusioni e sui nuovi inizi lo mettiamo a tutti i segni perché la geometria astrale in questo momento mette alla prova l’intera società. Annuncia guerre professionali e contestazioni, veleni ambientali, ma assicura che il vostro destino non sarà mai come quello dei più, perché siete eccezionali.

Vergine

Nessuno di noi dorme bene con Luna in Pesci, specie oggi che si trova congiunta per l'ultima volta a Saturno e quadrata al Sole appena entrato in Gemelli. Distratti nel lavoro, in casa, con la gente, perdete oggetti. Ma voi avete un sicuro alleato Urano che dal Toro programma le vostre finanze e un viaggio professionale o molto privato che vi porterà verso conquiste lungamente inseguite, sognate. Chi mai potrà leggere nel vostro cuore? Cautela nella salute.

Bilancia

Siamo in primavera, stagione di nuove iniziative e investimenti per il futuro, ma ci vogliono azioni più veloci, decisioni rapide, contatti diretti e immediati -non mandate ambasciatori. Oggi la Luna è in Pesci segno del vostro lavoro, una occasione propiziata anche da Saturno che non potete perdere per nessuna ragione. Oggi non vi sembra importante e invece, dice Giove, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Anche l’amore.

Scorpione

Un vulcano ancora dormiente, la vostra passione, ma può esplodere in qualsiasi momento - oggi, domani, il prossimo mese. Quando si dice Saturno! Con lui può iniziare una nuova epoca d'oro, come ben sa Donald Trump, ma bisogna diventare freddi nelle decisioni e bisogna anche saper perdere, all'inizio. Quando la partita riprende voi segnerete. Marte in Leone è geloso dell'uomo Scorpione, segnala invece una strada nascosta alle donne.

Sagittario

Nel segno di Venere. Titolo di un delizioso film con Franca Valeri e Sophia Loren, rivisto in tv, e abbiamo pensato a voi che avete la dea dell'amore nel punto più radioso del vostro cielo e non è possibile che non nasca qualcosa di nuovo prima di tutto nel vostro cuore e poi nel mondo esterno, è sicuro che qualcuno vi guarda, vi pensa. Luna è faticosa per la famiglia e per la salute, ma non temete per il vostro lavoro perché ci sono sviluppi interessanti in arrivo.

Capricorno

Decisioni nel settore della casa sono buone, vista la bella Luna in Pesci, iniziative felici anche per i figli che vi preparano sorprese nei mesi estivi, agosto in particolare. Farete anche ottimi affari in estate, ma intanto prendete soldi oggi. Dovete per nascondere la frenesia del guadagno, successo, potere. Saturno sta già svoltando verso l’Ariete… Urano è ancora padrone del Toro, padrone anche del vostro amore e delle passioni. Amori illegittimi, nascosti? Anche.

Acquario

Se vi dovesse prendere il desiderio di girovagare, di partire, di andare da qualche parte senza una ragione precisa, partite. La ricerca di libertà deve essere nell'animo e nei pensieri, diventa un valore aggiunto per il vostro segno. Urano in Toro, famiglia in primo piano, che sentite qualche volta come costrizione, fatela diventare più moderna, accogliente. Un nuovo ospite. Sole in Gemelli è appena entrato ma voi, grazie anche a Giove, stasera capirete perché le stelle sono eterne.

Pesci

Luna nel segno insieme a Saturno, quasi un addio perché lui è in partenza… Ma è in aspetto anche con Urano in Toro, la vostra terza casa zodiacale, dove questo pianeta "capitalista" agisce in modo più incisivo e costruttivo. Parliamo delle possibilità che avete nelle questioni professionali, finanziarie, speculazioni di vario tipo. Questa Luna vi avvolge in una nebbia protettiva e ripara da invidie. Un colpo di fortuna anche in amore, importante la famiglia.