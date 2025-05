Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 12 maggio: tutti i segni

12 maggio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 12 maggio 2025

Ariete

Luna piena in Scorpione aumenta il desiderio, le nuove amicizie e conoscenze sono altrettanto passionali. Se c'è ancora qualche difficoltà tra gli ex coniugi, bisogna dimenticare i vecchi rancori, per il bene di tutti ma soprattutto per la vostra serenità d'animo. Settimana di influssi positivi per la situazione economica miglioramenti nei rapporti di lavoro, fortuna in pubblico, attività artistica, popolarità (per i personaggi dello spettacolo che ci seguono).

Toro

Arriva al culmine Luna piena nel campo del matrimonio, non mancano momenti eccitanti ma c'è anche un forte disturbo che rende agitata la vita personale, insidiosa questa fase per i rapporti già in crisi. Trovate la dolcezza con i figli, intensificate le amicizie, non chiudetevi in casa. Solo come curiosità diciamo che l'attuale aspetto tra Urano e Luna può portare alle separazioni, infedeltà al contrario l’opposizione provoca passioni fulminanti.

Gemelli

Donna Gemelli, la più bella del reame, desiderata anche da altri uomini oltreché dal marito, simpatica, affascinante. Molto presi da problemi personali non avrete abbastanza attenzione per l'altra persona, che peccato però! Luna è diventata piena in un segno che funziona per il vostro lavoro ma può dare qualche sintomo di debolezza nella salute. Se l'attività non offre soddisfazioni, cercate il nuovo - anche lontano se volete. Plutone vi segue in capo al mondo.

Cancro

Molti di voi aspettano questa Luna piena di maggio dall'inizio di primavera, perché è la fase più eccitante per far nascere una nuova storia d'amore. L'opposizione che si verifica con Urano in Toro è per voi come un colpo di fortuna per affari e attività. Questi giorni possono diventare una tappa importante per la vita professionale. Aprite gli occhi e guardatevi intorno: quante possibilità di ripresa, riscossa, guadagno! Adesso con Mercurio in Toro anche i viaggi sono favoriti. Sorprese.

Leone

Incomprensioni in famiglia, ma anche volontà di affrontare e di risolvere i problemi. Luna piena si forma in un segno che è complicato di per sé stesso, Scorpione, a cui dobbiamo aggiungere le tre forze cosmiche in Toro, la tendenza è quella di reagire in modo confuso nelle situazioni personali e anche sociali. Questo cielo può causare cambiamenti soprattutto nella seconda parte della vita, trasferimenti, ma l'amore tornerà ad essere come una rosa.

Vergine

Silenzioso slow. Iniziate il giorno in sordina, alzate la voce solo se vengono toccati i vostri interessi. Crisi o non crisi, siete in marcia per il successo, soddisfazioni immediate, approfittate di questo cielo per fare programmi a lunga scadenza, firmate contratti, acquistate e vendete. Guadagni possibili anche al tavolo verde. Luna al massimo della luce in un segno amico vi far vedere anche il comportamento non corretto di persone vicine. Potrebbe iniziare un nuovo amore.

Bilancia

Luna piena che si forma in Scorpione farà sensazione nel mondo, voi guardate questo spettacolo da dietro le quinte, che non è affatto male come posizione, almeno potrete studiare la tattica da usare quando passerà in Sagittario, settore dei vostri atti scritti e legali e tutto quanto è ad esso collegato. Potrebbe uscire fuori un contratto, un contratto a sorpresa, il campo pratico è toccato da influssi fortunati. Amore: Viola Valentino un tempo cantava: comprami, e non mi credere irraggiungibile.

Scorpione

Apparentemente può non cambiare nulla, ma sotto sotto questa vostra Luna piena che si forma alle 16:57, scava come un minatore in una cava di metalli preziosi. La tecnica, il progresso, i satelliti, i computer, l’intelligenza artificiale… Insomma tutto quanto chiama il futuro sarà sotto la visione della Luna piena opposta a Urano in Toro. Esplodono i sensi, un fantastico colpo di fulmine per chi è solo.

Sagittario

Nel giorno del plenilunio, i vostri grandi amici sono Venere e Marte, non solo per l'amore ma danno grinta e procurano incontri fortunati anche per il lavoro, studio, carriera. Se sentite come uno sciame di api nelle vostre orecchie è un fenomeno del tutto naturale provocato da Saturno oggi particolarmente attivo in Pesci. Pianeti del lavoro sono ben sistemati, vale la pena di lottare perché i risultati ci saranno. Molto facile incontrare l’amore.

Capricorno

Sensualità. Questa è la fama che gode Luna piena in Scorpione e che interessa da vicino anche voi, soprattutto perché complotta con Saturno e Urano-erotismo, un po' di morbosità durante i nuovi incontri, passioni sublimate. Venere nega ancora i suoi favori, ma siete illuminati da tre pianeti in Toro, segno che conferma anche questa primavera di essere l'amico più vero della vostra vita, anche nel lavoro. Abbiamo ottimi presentimenti, proseguite con i vostri piani.

Acquario

Luna piena in Scorpione contro Urano in Toro, segno di Terra, provoca scosse nel terreno e scosse nella vostra vita, succede sempre qualcosa che conferma o smentisce la validità di quello che state facendo. Il nervosismo presente nel campo del successo fa pensare che siete coinvolti in un nuovo processo professionale, alla fine molto positivo. Il cuore reclama a voce alta la sua porzione di affetto e di passione, ma non viene ascoltato o almeno si ritarda a rispondere.

Pesci

Oggi dovete prendere la rincorsa, sfruttare la disponibilità di Mercurio vivace e dannoso in Toro, concludete un compromesso, siglate. Persino Saturno si congratula con voi per come portate avanti la vostra attività e gli affari. Oggi avete la magnifica protezione della. Luna piena in Scorpione. È chiaroveggente, insieme a Mercurio laborioso, suggerisce iniziative giuste. Donne con il tarlo della gelosia, strane idee nella testa degli uomini.