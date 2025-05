Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 11 maggio: tutti i segni

11 maggio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 11 maggio 2025.

Ariete

Ma parliamo d'amore… Venere nel segno è in eccitante aspetto con Marte, anche con la Luna piena nello Scorpione: momenti di passionalità, un'amicizia ad alto livello erotico. Questa Luna nasce nel segno che vi aiuta a trasformare, a rinnovare, o semplicemente a ringiovanire rapporti stanchi. Occasioni più uniche che rare per dimostrare il vostro talento, fiuto per gli affari, occasioni importanti nel settore immobiliare (vendite, acquisti, affitti). Disciplina.

Toro

Meglio non investire troppo e subito, nelle nuove storie d'amore, nascono sotto l’influsso di una ingannevole Luna nello Scorpione, segno dei vostri rapporti stretti, abbastanza pesante per il matrimonio e la vita domestica. Se in casa siete padroni voi, severità in famiglia, allontanate le persone inopportune. Troverete nuove possibilità per affari e lavoro, ma adesso non lanciatevi nelle iniziative a rischio. Il successo è come una mania, però è vero che vi rende più belli e sexy.

Gemelli

Liberatevi da quella specie di nebbia che avvolge il vostro giovane cuore - un vero Gemelli è sempre giovane “dentro" -preparate una degna accoglienza a Venere che porta a nuove promesse per l'amore, insieme a Giove nuove certezze nel settore pratico e anche occasioni per diventare più ricchi, perciò vi conviene essere attivi anche di domenica e ancora di più domani. In amore, Luna piena in Scorpione inaugura un periodo di avvenimenti non stop. Maggio fortunato.

Cancro

Luna piena per voi amorosa, generosa, fortunata. È come la Luna di miele, viaggi di nozze, colpi di fulmine, slancio passionale in un nuovo incontro, slancio anche nel matrimonio. Però avete Venere contro, significa che vi dovete lanciare con il paracadute, non sfidare il pericolo nemmeno nel lavoro-affari, tanto se la fortuna c'è, arriva. L'onda ottimista fa dimenticare errori passati e regala energia, il buon Giove sarà generoso con voi.

Leone

Oppressiva questa Luna piena in un punto problematico del vostro oroscopo, mette in discussione qualche rapporto, impegna soprattutto i genitori del segno e rende insofferenti verso certi parenti, Mercurio infatti è negativo in Toro. Grosse operazioni finanziarie da rimandare almeno a martedì prossimo. Imposte, c'è qualche emergenza. Nonostante tutto, grazie a Marte e Venere, una splendida impennata d’amore. P.S. Leone è il nome del nuovo Papa, siete orgogliosi?

Vergine

Orgogliosi soprattutto voi, Leone XIV è nato sotto il vostro segno è possiede molte caratteristiche della Vergine, soprattutto matematica e filosofia. In questa domenica di Luna piena nello Scorpione, segno in cui si trova Saturno di nascita del nuovo Pontefice, anche le vostre iniziative professionali o commerciali sono sostenute da un laborioso Mercurio e da un rinnovativo Urano. Amore fresco come la rugiada di maggio, incontri in viaggio, progetti matrimoniali.

Bilancia

Luna riuscirà a darvi fiducia in voi stessi e sarà un aiuto prezioso per le finanze anche la prossima settimana, ora che avete l'influsso di Mercurio pianeta del denaro in posizione stimolante, soprattutto perché fa nascere delle idee. Non tutte saranno all'altezza di un premio Nobel, ma nel vostro piccolo mieterete successi. Venere chiede soluzioni urgenti in famiglia, Nettuno ha l'effetto di un blando sonnifero, vi porta nel dolce mondo dei sogni d’amore.

Scorpione

Davanti agli occhi dovete avere solo il traguardo finale, proseguite lungo la strada tracciata, cercate nuove vie di espressione. Non c'è bisogno di precisare che dovete avere sempre grande fiducia in voi stessi e in quello che fate, Giove ripaga sempre e voi dovete già prepararvi per il suo passaggio in Cancro previsto per l’8 giugno. Quella sarà la vera rivoluzione che oggi annuncia questa spettacolare Luna piena in aspetto con Saturno, c'è amore questa domenica.

Sagittario

In fondo l'unico fastidio vero rimane Saturno, ancora per poco e poco manca anche per l'uscita di Giove dai Gemelli. Questo aspetto è ancora in grado di far cadere un'intesa, cancellare una proposta fragile da tempo, ma sono in arrivo nuove occasioni, cercate quindi di essere più rilassati. Soltanto così vivrete il pieno d'amore che annuncia Venere sempre fortunata in Ariete, Marte vi rende amanti di valore. Solo questa Luna piena nel segno che vi precede, trama in segreto qualcosa contro di voi, naturalmente non è la Luna ma qualche donna che conoscete bene.

Capricorno

Luna piena in Scorpione, segno dei vostri incontri più importanti e anche duraturi, segnala il momento della scalata al successo professionale, con tutte le incognite e i problemi che ogni nuova situazione richiede. Ma noi sappiamo che il Capricorno non si mostra mai indeciso di fronte alle difficoltà e alle contestazioni. Procuratevi un'efficace esistenza legale, se necessario. L'amore che ritorna e che si rinnova grazie a una stupenda,intensa emozione, miracolo delle stelle.

Acquario

Imponetevi di essere disciplinati e pazienti, soprattutto in famiglia. Luna piena in Scorpione opposta al Toro e quadrata a Plutone, richiama l'attenzione sulla vita domestica e sulle persone che ne fanno parte, molto importante che ci siano intesa e collaborazione tra genitori e figli. Arriva il momento che i parenti di fuori in certi frangenti non siano necessari. Alla fine di tutto vi aspetto un premio di Giove: dimostrazione di amicizia, prove commoventi di amore e fedeltà.

Pesci

Mai di domenica, diceva Melina Mercouri, voi invece proprio di domenica avete un cielo astrale di prima grandezza. Non prevediamo miracoli perché nel nostro tempo non esistono, siamo invece certi che troverete occasioni e possibilità, persone e posti, dove sarete perfettamente a vostro agio e potete vivere liberamente le vostre emozioni, esprimere il vostro talento, arricchire il vostro bagaglio professionale e, dulcis in fundo, scoprire un amore meraviglioso.