Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 10 maggio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 10 maggio 2025

Ariete

Luna ancora in opposizione fino a sera, distratta, aspetto che altera il sistema nervoso favorendo scatti di collera, provoca crampi allo stomaco. Se impegnati con il lavoro o nelle discussioni finanziarie, dovete fare di tutto per non creare altri contrasti. Domani si presenta un’altra Luna, passionale nello Scorpione, che potrebbe nel giro di tre giorni portare nuove relazioni. Sarete aiutati dal vostro istinto, formidabile, sotto Luna piena.

Toro

Una bella occasione di lavoro, guadagno. Conviene trascurare almeno per metà giornata il divertimento e relax, per sfruttare il movimento che Luna in Bilancia crea nel lavoro e anche sotto l’aspetto finanziario. Poi in serata inizia il plenilunio in Scorpione, abbastanza violento per le collaborazioni e rapporti stretti ma avrà l’effetto di una spinta formidabile al cambiamento, innamoramento. “Napoli that’s amore”, questo si è amore.

Gemelli

Nel campo del lavoro, sempre protagonisti fidatevi della Luna piena in Scorpione, da questa sera a lunedì, ispira idee vincenti per l’attività, spinge verso qualche vostra impennata bizzarra. Ricordate però che siete osservati ad ogni passo che fate, ma avete ancora mille passi davanti a voi e quindi non vi dovete fermare per qualche critica. Volete sapere il colmo? Anche il coniuge vi critica, siate premurosi e affettuosi, tirate fuori la parte divertente del carattere.

Cancro

Segnali di rinnovamento sono già molto vicini, Saturno cambia la vita. Potrebbero presentarsi già questa sera, quando inizia Luna piena in Scorpione, arrivata al momento giusto anche per la vostra famiglia, figli, la casa e altre proprietà. Imperdibile per l’amore, se siete ancora soli, un amore nuovo per molti, un nuovo matrimonio per i separati. Il Cancro è nuovo? Pare proprio così. Un distacco non ferisce più.

Leone

Luna in Bilancia fino a questa sera, correte! La riuscita nel lavoro e in affari è dovuta a Venere in Ariete che vi aiuta ad arrivare a persone che in questo momento così importante per il vostro successo vi presenta persone giuste. Anche gli altri però scopriranno le vostre qualità umane che non conoscevano. Quando sarà piena in Scorpione, Luna avrà la forza di risvegliare contrasti del passato. Trovate un pretesto per festeggiare il vostro amore, anche se è cosi nervoso

Vergine

Tenero l’amore che nascerà entro mezzanotte, fatto incredibile rispetto a un mese fa, slancio passionale ritrovato nel matrimonio, emozioni intense anche con i vostri figli. Buone notizie pure nel campo della professione, restate in contatto con istituzioni, ditte, privati, che possono aiutarvi a concludere un accordo vantaggioso per voi e anche per loro. Sistemate il parco di beni immobili, uffici, magazzini, negozi. La Vergine ha sempre qualcosa da vendere.

Bilancia

Prendete in mano la situazione, professionale o privata, dovete intervenire in quei settori dove si sono create delle crepe nei giorni di Mercurio in Ariete. Adesso il pianeta è in Toro ma voi dovete già pensare al giorno 28 quando andrà in Gemelli. Si parla di divisioni, spartizioni, lasciti. I figli sono in una fase importante della loro vita, per questo irrequieti e ribelli - ma è niente al confronto di come siete stati voi, da giovani. Amore: passione autentica.

Scorpione

L’amore che verrà incontro, mandato dalla Luna piena nel vostro segno, che si forma tra questa sera e lunedì 12, non sarà forse per sempre ma deve essere assaporato. Giunge fino a voi con occhi imploranti e labbra che minacciano baci feroci, sbocciano insomma passioni tipicamente scorpioniche. I giorni e le notti paiono una colata d’argento, un’esperienza del passato non brucia più. Il tempo guarisce, il tempo cancella.

Sagittario

Simbolicamente questo plenilunio di maggio conclude un periodo professionale, un’esperienza umana. Luna non arriva direttamente a voi, ma è forte nei confronti del vostro lavoro e del successo. Non ci sono perplessità circa la carriera e gli affari, siete ottimi promotori di voi stessi, quindi occupatevi dei vostri affetti. Un giorno, quando ci penserete direte: “che maggio, è successo di tutto!” Buon viaggio!

Capricorno

Mercurio si avvicina a Urano in Toro, potrebbe provocare un colpo di fortuna o un colpo di fulmine. Luna fino a questa sera ancora in Bilancia, potrebbe avere effetto sulla salute delle persone di una certa età. Quando invece inizia plenilunio in Scorpione, domani e lunedì in aspetto formidabile con Saturno, avrete in mano una carta vincente. Assumete però un atteggiamento di finto rilassamento mentale, attendete segnali di altri, poi fate scelte per un nuovo capitolo della vita.

Acquario.

Amore, amiamoci sotto l’ombra verde di Venere è la luce violetta di Giove, il biancore della Luna in Bilancia - la tua pelle. È tutto una questione di pelle, non potrete resistere al richiamo dei sensi. Pensiamo in particolare ai giovani uomini, figli del virile Urano, ma anche alle giovani donne, discepole di Venere. Luna andrà in Scorpione e impazza nel campo del successo. L’erba di maggio profuma di fresco.

Pesci

La gente si aspetta forse troppo dalla Luna piena, perché abbiamo bisogno anche di qualche bella fiaba. Voi, illuminati anche da altri corpi celesti certamente avete più possibilità degli altri segni. Riparazioni, rinnovamenti, un vortice astrale che vi aiuta a portare a termine le iniziative. Un personaggio importante (Saturno) vi aiuterà a raggiungere l’altra riva. Là nella terra dei limoni, il vostro amore trionfa.