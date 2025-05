Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 8 maggio: tutti i segni

08 maggio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 8 maggio 2025.

Ariete

Quando la Luna va in opposizione le relazioni che hanno uno sfondo emotivo possono risultare irrequiete, ma i conflitti sono utili per liberare le tensioni accumulate. Non potete nemmeno voi, giganti dello zodiaco, prendere di colpo tutto quello che è rimasto sospeso dall'inizio della primavera, ma dovete agire con la consapevolezza di vivere un grande momento astrale “One of these night”, una di queste notti, cantano gli Eagles, la passione esploderà.

Toro.

Luna in Bilancia, settore del lavoro, Sole nel vostro segno rappresenta il massimo come impegno e come intuito affaristico. Apritevi al nuovo con fiducia, noi crediamo nella vostra buona stella. Una mediazione nasce anche con il favore di Giove, proprio questa Luna lo dirige verso i settori che più vi interessano, lavoro e affari. Sembrate ancora un po' deboli nei rapporti con i parenti, indecisi davanti a un possibile cambiamento. L'amore è sopra le righe, ma incantevole.

Gemelli

Una festa per l'amore. Finalmente Luna in Bilancia, vostro amato segno, fa sentire i profumi di maggio, che vi porterà il Sole e poi anche Mercurio. Ma è già ottimo questo Mercurio per le questioni abitative, avete la grinta e le occasioni per farvi sentire nell'ambiente del lavoro. Abbiamo la sensazione, scrutando il comportamento di Giove, che sta per arrivarvi una proposta vantaggiosa per voi e di conseguenza per la famiglia. Fisico non scattante, ma l'amore è passionale.

Cancro

Oggi Luna instabile, farete bene ad andare un po' avanti e un po' indietro, come fa il gambero. Guardate quello che fanno gli altri e poi farete l'esatto contrario, talvolta nel mercato finanziario bisogna agire così. Anche a voi confermiamo quello che da mesi il nostro oroscopo consiglia: l’investimento migliore è in assoluto l’oro. Premono anche le questioni familiari, sia Luna che Venere mettono in primo piano la figura di una donna, Marte invece annuncia amore.

Leone

Il giorno ha una certa leggerezza, magari non succede nulla di straordinario però siete agguerriti e sapete dove volete arrivare e perché. Luna in Bilancia suggerisce di restare equilibrati nelle questioni di affari finanziari, attenti alla rivalità professionale. Controllate le questioni scritte, mettete le carte in tavola anche nei rapporti stretti e in altre relazioni affettive, belli come siete meritate amori di serie A. Così dice Marte che gioca nel vostro segno, ma non si decide a segnare un goal.

Vergine

Sentite una intensa voglia di nuove esperienze? Siete in sintonia con le stelle, alcune anche pesanti, ma favorevoli per operare cambiamenti anche fondamentali. Luna in Bilancia è ben sistemata nel settore del patrimonio finanziario, Mercurio firma documenti importanti. Viaggi! Avete sempre Giove che provoca agitazione generale nel fisico, e invece dovete restare calmi per non perdere una bella ripartenza in amore. Mettete in funzione le arti amatorie. Cure mediche.

Bilancia

Uno di voi, Dean Martin, disse una volta: "Io cerco di ridere una volta al giorno. È una gran cosa.". La situazione generale non è certo spensierata ma voi, con garbo e ottimismo, sapete prendere la situazione con lo spirito giusto, mettendo in disparte i problemi personali e così si lavora! Il patrimonio materialeè abbondante, i conti possano essere pareggiati. Forse dovreste studiare più a fondo l'ambiente in cui lavorate. Luna di maggio sente una sola voce: amore.

Scorpione

È normale, quando il Sole si oppone al segno, accumulare ritardi e intoppi. Non può essere trattato tutto alla perfezione, risparmiate le energie per quando avrete una forte crescente Luna nel segno, che farà scattare anche la fortuna. Pure nel lavoro è necessaria pazienza, le situazioni hanno bisogno di un giusto tempo di maturazione. Riflettete, interrogate voi stessi. In serata, preparate a un altro tipo di interrogatorio, il vostro amore avrà tanto da chiedervi. Perché?

Sagittario

Venere, tu sei tutto per me! Questa luminosa stella del mattino e della sera resterà nel punto più bello del vostro oroscopo fino a giugno, per tutto il tempo avrà un diretto rapporto con Marte, Mercurio, Plutone. Sono tutti aspetti che rafforzano gli amori esistenti e che hanno la facoltà di creare nuove magnifiche storie d'amore. Questo giovedì vi vediamo come segno fortunato e questo, soprattutto grazie alla Luna in Bilancia che vi avvicina proprio alle persone che volete.

Capricorno

Non è un giorno facile, ma è possibile evitare complicazioni nel campo pratico, osservate e ascoltate con attenzione. L'onda nervosa della Luna si riversa anche sulla vita affettiva, sul gruppo di persone in cui vi muovete o che vorreste conoscere. Forse qualcuno vi è contro, ma c'è anche qualcuno che ha già posato gli occhi sulle vostre mani da pianista, prima o poi vi legherà. Coniugi: passione da assaporare a piccoli sorsi, e non guastate l'atmosfera con le orribili questioni materiali. Anche nel lavoro è necessaria pazienza.

Acquario

Al binario numero nove, che corrisponde alla Bilancia arriva la fortuna. Luna splendida, protegge anche le questioni che riguardano la casa, appartamenti, altre proprietà che possedete lontano o che vorreste acquistare. Oggi potete dare il via alle discussioni anche nel lavoro, ma solo se servono veramente a qualcosa, la vitalità fisica è un po' scarsa, causa il solito Marte inLeone che invita anche alla cautela con cibi, bevande, farmaci. Un amore grande supera tutto.

Pesci

Ricordiamo che finché avete Saturno nel segno, ancora per pochi giorni, lui tende a creare fratture fra i coniugi, specie quelli che siedono su opposte rive ma dovranno pur incontrarsi prima o poi. Perché non fare oggi il primo passo, visto che avete la protezione di una Luna così gentile in Bilancia, equilibrata anche per i rapporti con eventuali soci in affari. L'amore comincia a sentire il cambio della Luna che diventerà spettacolare in Scorpione, da domani sera. Feeling spirituale.